DC'nin Flash filmi bir kez daha ertelendi

Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini genişletmeye devam eden Warner Bros, birçok DC filmi hazırlıyor. Hazırlık aşamasındaki bu projeler arasında DC'nin en sevilen kahramanlarından Flash'ın ilk bireysel filmi de yer alıyor.

Spider-Man: Homecoming'in senaristleri arasında yer alan John Francis Daley ve Jonathan Goldstein tarafından hazırlanan Flash filminin çekimlerine 2019'un mart ayında başlanması bekleniyordu. Ancak Flash filminin çekim tarihi bir kez daha ertelendi. Filmin çekimlerine mart ayında değil, 2019'un son aylarında başlanacağı söyleniyor.

Çekim tarihinin ertelenmesi filmin vizyon tarihinin de bir kez daha ertelenmesine neden oldu. 2020 yılında vizyona girmesi beklenen Flash filminin çıkışı 2021 yılına kaldı.

Warner Bros'un bu erteleme kararının başlıca sebebi olarak Fantastic Beasts serisinin üçüncü filmi gösteriliyor. DC sinematik evreninde Flash'ı canlandıran genç oyuncu Ezra Miller'ın Fantastic Beasts 3'te de yer alacağı ve Warner Bros için bu projenin daha öncelikli olduğu söyleniyor. Ayrıca bu erteleme kararı ile kazanılan sürede Flash filminin senaryosu üzerinde çalışmaların süreceği belirtiliyor.

Flash filmi ertelenmiş olsa da önümüzdeki yıllarda sinemaseverler ile buluşacak DC filmlerinin sayısı hiç de az değil. Aquaman, Wonder Woman 1984, Shazam!, The Joker ve Birds of Prey, 2021 yılına kadar vizyona girecek. Ayrıca bunlara Suicide Squad 2 ve Batgirl'in de katılabileceği söyleniyor.

https://deadline.com/2018/10/flash-film-2021-dc-release-1202483476/