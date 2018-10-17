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DC'nin Flash filmi bir kez daha ertelendi

DC Comics'in en sevilen kahramanlarından Flash'ın ilk bireysel filmi bir kez daha ertelendi. Warner Bros'un erteleme kararının arkasında yeni Fantastic Beast filmi var.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini genişletmeye devam eden Warner Bros, birçok DC filmi hazırlıyor. Hazırlık aşamasındaki bu projeler arasında DC'nin en sevilen kahramanlarından Flash'ın ilk bireysel filmi de yer alıyor.
Spider-Man: Homecoming'in senaristleri arasında yer alan John Francis Daley ve Jonathan Goldstein tarafından hazırlanan Flash filminin çekimlerine 2019'un mart ayında başlanması bekleniyordu. Ancak Flash filminin çekim tarihi bir kez daha ertelendi. Filmin çekimlerine mart ayında değil, 2019'un son aylarında başlanacağı söyleniyor.
Çekim tarihinin ertelenmesi filmin vizyon tarihinin de bir kez daha ertelenmesine neden oldu. 2020 yılında vizyona girmesi beklenen Flash filminin çıkışı 2021 yılına kaldı.
Warner Bros'un bu erteleme kararının başlıca sebebi olarak Fantastic Beasts serisinin üçüncü filmi gösteriliyor. DC sinematik evreninde Flash'ı canlandıran genç oyuncu Ezra Miller'ın Fantastic Beasts 3'te de yer alacağı ve Warner Bros için bu projenin daha öncelikli olduğu söyleniyor. Ayrıca bu erteleme kararı ile kazanılan sürede Flash filminin senaryosu üzerinde çalışmaların süreceği belirtiliyor.
Flash filmi ertelenmiş olsa da önümüzdeki yıllarda sinemaseverler ile buluşacak DC filmlerinin sayısı hiç de az değil. Aquaman, Wonder Woman 1984, Shazam!, The Joker ve Birds of Prey, 2021 yılına kadar vizyona girecek. Ayrıca bunlara Suicide Squad 2 ve Batgirl'in de katılabileceği söyleniyor.

https://deadline.com/2018/10/flash-film-2021-dc-release-1202483476/ Yorum Yaz
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GunslingeR085 7 ay en beğenilen
"Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini"
Sinematik evrenin (DCEU) temeli 'Man of Steel' ile atıldı.
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Mr. Jingles 7 ay
Arkadaş bu adamlar neyin kafasını yaşıyorlar anlamıyorum. Kaldı ki Flash efsane hikayelere sahip çizgi romanları, zaman ve boyut kavramlarının harikulade işlenip bilimkurgunun dibine vurmuş bir karakter.
Her şeyin içine ettin tebrikler WB!
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The Ace of Spades 7 ay
Ertele DC ertele . Hedef 2023 .
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Wally-West 7 ay
Keşke Batman, Süperman ve Flash solo filmlerini aynı dönem çıkarsalar. Bu gidişle izleme şansımız yok gibi. Ben ümidimi komple kestim.
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The Hollow 7 ay
DC, umarım yakın zamanda Harley Quinn'e bir film yapar ve Aktris olarak'ta yine Margot Robbie'i oynatır. Suicide Squad'da tadına varamadık.
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Moueson 7 ay
Bence DC evreni baştan aşağı yeniden çekilmeli .
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GunslingeR085 7 ay en beğenilen
"Batman v Superman ile temellerini attığı DC sinematik evrenini"
Sinematik evrenin (DCEU) temeli 'Man of Steel' ile atıldı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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AllahisWatching_1 7 ay GunslingeR085
Yanlış, o film çıktığın DCEU namına bir şey yoktu. Hatta ikinci film çekimlerinde Zack'in BVS senaryosunu WB'ye götürmesiyle bu olay ortaya çıktı.
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semsengineer 7 ay
allah aşkına dizisinden ne gördük ki filminden ne görecez. şahsen ben diziyi uzun zamandır bıraktım mantıksızlık diz boyu. çizgi film gibi. sorun mu çıktı ' hemen şu yeni icat ettiğim aparatı kullan yakalarız. azıcık ta hızlı koş tamamdır '. keşke daha önce bıraksaydım.
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