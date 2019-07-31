DH Android uygulaması gelişmiş arama özelliği ve birçok yeni özellik ile güncellendi

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DonanımHaber’in Android işletim sistemine sahip cihazlar için özel olarak geliştirilmiş versiyonunu her hafta yeni özellikler ile geliştirmeye, farkedilen hatalarını düzeltmeye ve birçok optimizasyonu sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Elastic Search alt yapısı ile baştan aşağı yenilenen yeni arama sistemi, gece modu ile gelen farklı renk modları, forum özelliklerinin platformlar arasında senkronize olması ve dahası son güncellemeler ile sizlere sunduğumuz özellikler arasında yer aldı.

4 farklı renk modu

DH uygulamasına 7 ay önce gece modu desteğini eklemiş ve sizlere sunmuştuk. Sonraki sürümlerde farklı deneyim beklentilerine yanıt bulabilmek adına 2 farklı renk modu daha ekledik ve standart beyaz tema ile birlikte 4 farklı renk modu uygulamaya eklenmiş oldu. Galeride yer alan görsellerde renk modlarından farklı görüntülerini eklemeye çalıştık.

Gelişmiş arama sistemi

Elastic Search alt yapısı kullanarak forumun tüm web sürümlerine entegre ettiğimiz gelişmiş arama özelliklerini Android uygulamasına da hızlıca ekledik. Çok yakında ana sayfaya da yine Elastic Search teknolojilerinden yararlanarak geliştirdiğimiz; haberleri, videoları, galerileri hızlıca bulabilmemizi sağlayacak yeni bir arama sistemini entegre etmiş olacağız. Yine bu özellik de hızlıca hem web sürümlerinde hem de Android uygulamasında yer alacak.

Taslakların kaydedilmesi

Forumda herhangi bir konuya veya ana sayfa haberlerlerine mesaj yazdığınızda otomatik olarak taslaklara kaydedilir ve sonrasında taslaklardan mesajınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Farklı konulardaki taslaklar, ilgili başlıklar ile taslaklar altında saklanır. Artık bu taslaklara Android uygulamasından da erişebilmek veya Android’den taslak olarak kaydolmuş bir mesaja diğer web sürümlerinden devam edip (tam tersi senaryo da olabilir) gönderebileceksiniz.

Bunların dışında video indirmelerini baştan sona yeniledik. Artık çok daha işlevsel ve kusursuz çalışıyor. İndirmeye kaldığın yerden devam etme, farklı video çözünürlüklerinde indirme yapabilme gibi özellikler sistemde yer alıyor. Ayrıca forumda paylaşılan sosyal medya linkleri, video bağlantıları ve dış site adresleri özel bir tasarım ile görülebiliyor. Bu sayede bağlantıya tıklamaya gerek kalmadan ayrıntıları hızlıca görebilmek mümkün hale geldi.

iOS uygulaması ne durumda?

DH uygulamasının iOS versiyonunu Swift ile yeniden yazmaya devam ediyoruz. Bu konuda işin asıl büyük kısmı olan forumun yeniden yazılması tamamlandı ve hataların düzeltilmesi devam ediyor. Bayramdan önce veya bir ihtimal sonrasında yeni haliyle iOS uygulamasının da güncel versiyonunu yayınlamış olacağız. Sonrasında iOS sürümü de yeni özellikler eklenerek düzenli güncellemeler ile karşınızda olacak.

Yaşadığınız ve çözüm bulunmadığını düşündüğünüz tüm problemleri, eklenmesini istediğiniz özellikleri veya kullanıcı deneyimi adına geliştirilmesini beklediğiniz durumları cihaz marka ve modelini de belirterek hem Android hem de iOS için yorumlarda iletebilirsiniz.

DH Android uygulaması için buraya tıklayın.

DH iOS uygulaması için buraya tıklayın.