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DH Thronos PUBG Turnuvası sona erdi

Acer işbirliği ile düzenlediğimiz DH Thronos PUBG turnuvası, 23 Mayıs tarihinde İstanbul Cevahir AVM Teknosa mağazasında gerçekleştirildi. Turnuvanın puan sıralaması ve detaylar haberimizde:
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
6,8b
3
6
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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DH Thronos PUBG Turnuvası sona erdi
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Acer katkılarıyla düzenlediğimiz DH Thronos PUBG turnuvası sona erdi. Turnuva, 23 Mayıs tarihinde İstanbul Cevahir AVM Teknosa mağazasına gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılan oyun severler, 150 bin TL değerindeki Predator Thronos oyuncu kabininde PUBG yeteneklerini sergiledi.

Turnuvaya 12 kişi katıldı. Topladığı 125 puan ile turnuvanın kazananı Mustafa Yağcı oldu. Kazanan arkadaşımız ödül havuzundan bir adet kart çekerek kendi ödülünü kendi şansıyla belirledi. Büyük boy Predator mousepad sahibi oldu. Aynı zamanda tüm katılımcılara günün anısına Predator T-Shirt’ü hediye edildi.

Puan sıralamasına göre katılımcı listesi şu şekilde:

 Mustafa Yağcı
 Oğuz Sarıalioğlu
 Muhammed Huzeyfe
 Berk Kocatürk
 Berk Kandemir
 Eray Batıgün
 Veysi Algan
 Hüseyin Dinç
 Mert Aslan
 Sezer Ercan
 Emin Özkoca
 Oğuzhan Pulat
 

Üst düzey oyuncu ekipmanların bir araya getirildiği Predator Thronos oyuncu kabinini, İstanbul Cevahir AVM Teknosa mağazasında test edebilirsiniz.

DH Thronos PUBG Turnuvası için hazırladığımız videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz:


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imsomnia 2 hf. en beğenilen
ödülü görünce bi gülme geldi :)
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strathmorea 2 hf.
Videodan da görüldüğü üzere aşırı bir katılım olmuş :) Ulen mouse vereydiniz bari. Dalga geçer gibi mousepad nedir.
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game07 2 hf.
ödül havuzu buysa yazık olmuş :)
prnt.sc/...
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Galatas4ray 2 hf.
İyikide katılmamışım pas pas verip göndermişler elemanı :D
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strathmorea 2 hf.
Videodan da görüldüğü üzere aşırı bir katılım olmuş :) Ulen mouse vereydiniz bari. Dalga geçer gibi mousepad nedir.
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jedi39 2 hf.
İyiki gitmemişim
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Bay Robot 2 hf.
Mousepad mi almış?
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imsomnia 2 hf. en beğenilen
ödülü görünce bi gülme geldi :)
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