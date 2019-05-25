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Acer katkılarıyla düzenlediğimiz DH Thronos PUBG turnuvası sona erdi. Turnuva, 23 Mayıs tarihinde İstanbul Cevahir AVM Teknosa mağazasına gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılan oyun severler, 150 bin TL değerindeki Predator Thronos oyuncu kabininde PUBG yeteneklerini sergiledi.

Turnuvaya 12 kişi katıldı. Topladığı 125 puan ile turnuvanın kazananı Mustafa Yağcı oldu. Kazanan arkadaşımız ödül havuzundan bir adet kart çekerek kendi ödülünü kendi şansıyla belirledi. Büyük boy Predator mousepad sahibi oldu. Aynı zamanda tüm katılımcılara günün anısına Predator T-Shirt’ü hediye edildi.

Puan sıralamasına göre katılımcı listesi şu şekilde:

Mustafa Yağcı Oğuz Sarıalioğlu Muhammed Huzeyfe Berk Kocatürk Berk Kandemir Eray Batıgün Veysi Algan Hüseyin Dinç Mert Aslan Sezer Ercan Emin Özkoca Oğuzhan Pulat

Üst düzey oyuncu ekipmanların bir araya getirildiği Predator Thronos oyuncu kabinini, İstanbul Cevahir AVM Teknosa mağazasında test edebilirsiniz.

DH Thronos PUBG Turnuvası için hazırladığımız videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz: