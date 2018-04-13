DH uygulamasında çok az kişinin haberdar olduğu 5 özellik

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DH uygulaması yayınladığından bu yana hem DH takipçilerinden hem de yurt içinden ve yurt dışından uygulamaya dair güzel geri dönüşler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Çok uzun bir geliştirme süreci sonrasında irili ufaklı yüzlerce özellik ile donattığımız yazılımın bazı özellikleri kullanıcılarımız tarafından henüz keşfedilmiş değil. Biz de buradan hareketle farklı zamanlarda listeler hazırlayarak bu özellikleri sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi sözü daha da fazla uzatmadan işin özüne gelin birlikte bakalım. uygulaması yayınladığından bu yana hemtakipçilerinden hem de yurt içinden ve yurt dışındandair güzel geri dönüşler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Çok uzun bir geliştirme süreci sonrasında irili ufaklı yüzlerce özellik ile donattığımızkullanıcılarımız tarafından henüzdeğil. Biz de buradan hareketle farklı zamanlarda listeler hazırlayarak bu özellikleri sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi sözü daha da fazla uzatmadan işin özüne gelin birlikte bakalım.

Sekme ekle ve etiket aboneliği

Tesla haberleri ilginizi mi çekiyor? Yatırımlarınızı kripto paralarda mı değerlendiriyorsunuz? Eğer sizin de özel bir konu ilgi alanınıza giriyorsa özel bir sekme yaratıp, güncel haberleri direkt bu sekmeden takip edebilir hatta bu sekmenin bildirimlerini açarak yeni haber yayınlanınca anında haberdar olabilirsiniz. Sekme eklemenize gerek kalmadan da bildirim aboneliklerini açma imkanınız veya sadece sekme olarak ekleme olanağınız da var. Ana sayfa ekranındayken yukarıda sekmeleri sola doğru kaydırın. Sekme ekle adımından istediğiniz konuyu yazarak ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.





Favorilerden hızlıca son mesajlara gitme

Forumda favorilerinize eklediğiniz bir konudan son mesaja gitmek son derece pratik. Favoriler ekranına gelin ve iOS kullanıcı iseniz konunun üzerinde parmağınızı sola doğru kaydırın ve bırakın. Bu hareket sizi son mesaja götürecek. Konun üstünde parmağınızı sağa kaydırdığınızda ise konun veya forumun aboneliğinden çıkmış olacaksınız. Android’de aynı işlemi konun üzerinde basılı tutarak yapabiliyorsunuz. Bu işlemi favoriler içindeki tüm sekmelerde yapabilirsiniz.





Forumda konu içi arama

Mobil sitede ve masaüstü sürümlerde olmasa da uygulamada konu içi arama imkanı mevcut. İsterseniz konudaki tüm mesajlarda isterseniz de bir üyenin konuya yazdığı mesajlarda arama yapabiliyorsunuz.





Videoları ve haberleri çevrimdışı olarak kaydetme

Uygulama videoları ve haberleri telefonunuza kaydederek internetiniz olmadan veya telefonunuzun internet paketinden harcamadan izleme veya okuma imkanı sunabiliyor. Haber veya video başlığının altındaki aşağı yönlü ok şeklindeki indirme butonuna basıp indirmeyi hemen başlatabiliyorsunuz. Bu arada destekli cihazlarda videolar H.265 olarak sunuluyor. Bu sayede videoları kalite bozulmadan diğer videolara göre %50 daha küçük boyutlu olarak izleyebiliyorsunuz.

Tüm videolardan haberdar olma tuşu

Yüklenen yeni videolardan anında haberdar olmak için video bildirimlerini açabilirsiniz. Bunun için sağ menüden bildirim ayarlarına erişin ve tüm videoları bildir seçeneğini aktif edin.





Bonus: Widget’lar

Hem forumdaki hem de anasayfadaki önemli konuları uygulamayı açmanıza gerek kalmadan hızlıca takip edebilmek için dilerseniz 4 farklı widget’tan istediklerinizi ana ekranınıza ekleyebilirsiniz. Telefonunuzda widget (Araç Takımı) ekle adımından En Yeni Haberler, Öne Çıkarılan Konular, Popüler Haberler ve/veya Popüler Konular seçeneklerinden istediklerinizi seçebilirsiniz.