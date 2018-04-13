DH uygulamasında çok az kişinin haberdar olduğu 5 özellik

Sekme ekle ve etiket aboneliği
Tesla haberleri ilginizi mi çekiyor? Yatırımlarınızı kripto paralarda mı değerlendiriyorsunuz? Eğer sizin de özel bir konu ilgi alanınıza giriyorsa özel bir sekme yaratıp, güncel haberleri direkt bu sekmeden takip edebilir hatta bu sekmenin bildirimlerini açarak yeni haber yayınlanınca anında haberdar olabilirsiniz. Sekme eklemenize gerek kalmadan da bildirim aboneliklerini açma imkanınız veya sadece sekme olarak ekleme olanağınız da var. Ana sayfa ekranındayken yukarıda sekmeleri sola doğru kaydırın. Sekme ekle adımından istediğiniz konuyu yazarak ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.
Favorilerden hızlıca son mesajlara gitme
Forumda favorilerinize eklediğiniz bir konudan son mesaja gitmek son derece pratik. Favoriler ekranına gelin ve iOS kullanıcı iseniz konunun üzerinde parmağınızı sola doğru kaydırın ve bırakın. Bu hareket sizi son mesaja götürecek. Konun üstünde parmağınızı sağa kaydırdığınızda ise konun veya forumun aboneliğinden çıkmış olacaksınız. Android’de aynı işlemi konun üzerinde basılı tutarak yapabiliyorsunuz. Bu işlemi favoriler içindeki tüm sekmelerde yapabilirsiniz.
Forumda konu içi arama
Mobil sitede ve masaüstü sürümlerde olmasa da uygulamada konu içi arama imkanı mevcut. İsterseniz konudaki tüm mesajlarda isterseniz de bir üyenin konuya yazdığı mesajlarda arama yapabiliyorsunuz.
Videoları ve haberleri çevrimdışı olarak kaydetme
Uygulama videoları ve haberleri telefonunuza kaydederek internetiniz olmadan veya telefonunuzun internet paketinden harcamadan izleme veya okuma imkanı sunabiliyor. Haber veya video başlığının altındaki aşağı yönlü ok şeklindeki indirme butonuna basıp indirmeyi hemen başlatabiliyorsunuz. Bu arada destekli cihazlarda videolar H.265 olarak sunuluyor. Bu sayede videoları kalite bozulmadan diğer videolara göre %50 daha küçük boyutlu olarak izleyebiliyorsunuz.
Tüm videolardan haberdar olma tuşu
Yüklenen yeni videolardan anında haberdar olmak için video bildirimlerini açabilirsiniz. Bunun için sağ menüden bildirim ayarlarına erişin ve tüm videoları bildir seçeneğini aktif edin.
Bonus: Widget’lar
Hem forumdaki hem de anasayfadaki önemli konuları uygulamayı açmanıza gerek kalmadan hızlıca takip edebilmek için dilerseniz 4 farklı widget’tan istediklerinizi ana ekranınıza ekleyebilirsiniz. Telefonunuzda widget (Araç Takımı) ekle adımından En Yeni Haberler, Öne Çıkarılan Konular, Popüler Haberler ve/veya Popüler Konular seçeneklerinden istediklerinizi seçebilirsiniz.
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Sonuç yok başka bir arama deneyiniz diyor yıllardır olduğu gibi.
Bi bende mi var bu sorun? Çünkü masaüstü sürümde sağ üst köşede zil şeklindeki bildirim simgesi. Eğer bildirim varsa tıkladığımda sadece olan bildirimler görünüyor. Bildirim yoksa tıkladığımda sadece daha önce gelen okunmuş mesajlar var. Bildirim kısmıyla okunmuş mesajları ilişkilendiremedim.
Diğer yazarken atması olayına baktık tekrarlayamadık.
Şimdi mobilden (tarayıcıdan) yazmaya devam edeyim.
Forumda herhangi bir konuya tıklayınca direk ilk mesaja atması (götürmesi) gerekirken 2. veya 3. sayfaya atma kanseri devam etmekte.İnanılmaz sinir ediyor. Her konuya tıkladıktan sonra yukarı çıkmak zorunda bırakıyor.
Son mesaja git seçeneği çalışmıyor. İster konunun üstüne uzun basıp 'son mesaja git' ister konu içerisinde sol alt tarafta bulunan sayfa işlev çemberindeki en alttaki tuş direk son sayfaya atmamakta.En üstteki de ara sıra tekliyor.
Bildirimlere her tıkladığınızda çökme sorunu giderilmiş.
Not: Az önce son sürüme güncelledim. (Android)
Ekran görüntüsündeki sorun güncelledikten sonra başladı.
Bu arada Masaüstü web forumda sağ üstteki çan simgesine yani bildirimleri göstere tıkladığımda bildirimler değilde özel mesajlar gözüküyor (Şuan bildirim yokken bakıyorum). (En az 1 haftadır bu şekilde ve rapor etmiştim.)