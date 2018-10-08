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DHL, drone ile tıbbi malzeme taşıyor

Alman taşımacılık şirketi DHL, bir süredir Parcelcopter isimli hava aracıyla teslimat testlerini sürdürüyordu. Şirket şimdi Parcelcopter'i, Tanzanya'da kullanıyor.
7 ay
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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DHL, drone ile tıbbi malzeme taşıyor
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Alman taşımacılık şirketi DHL, Wingcopter şirketi tarafından geliştirilen ve drone'a benzeyen Parcelcopter 4.0 isimli hava aracını uzun bir süredir test ediyor. Şirket Amazon ve UPS'in de yaptığı gibi hava aracıyla taşımacılığı test ederek bu yöntemi genel teslimat yöntemi haline getirmeye çalışıyor. DHL'nin testlerinin büyük bir kısmı Almanya'da gerçekleşirken şirket son dönemde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tanzanya'da önemli testler gerçekleştirdi.


Hastaneye tıbbi malzeme taşıyor 

Tanzanya'daki Victoria Gölü yakınlarında yer alan Ukerewe Adası 400 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Adaya kara yolu ve deniz yolu ile ulaşım mümkün. Bununla birlikte hem kara yolu hem de deniz yoluyla ulaşım, adadaki hastane tıbbi malzemelere acilen ihtiyaç duyduğunda yetersiz kalabiliyor. İşte bu sorunu çözmek adına DHL, Wingcopter ve yerel bir hayır kuruluşu Parcelcopter 4.0'ı tıbbi malzeme tedarikinde kullandı.


Saatte 150 kilometre hızla uçabilen Parcelcopter, 4 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Araç tam dolum şarj ile 100 kilometrelik uçuşu gerçekleştirebiliyor. Tam yük altında(4 kilogram taşıması halinde) ise 45 kilometre uçuş menziline sahip. Tanzanya'nın Mwanza şehrindeki bir ilaç deposundan tıbbi malzemeleri yüklenen Parcelcopter, ortalama 40 dakikada 60 kilometrelik uçuş gerçekleştirerek tıbbi malzemeleri adadaki hastaneye ulaştırıyor. İlaçların bir kamyon tarafından taşınması halinde yaklaşık 6 saat, feribotla taşınması halinde ise 4 saatlik yolculuğun tamamlanması gerekiyor.


Günde 7 kez ada ve Mwanza şehri arasında yolculuk yapan Parcelcopter, proje kapsamında toplamda 2000 dakikalık uçuş süresi ve 2200 kilometrelik uçuş mesafesini geride bıraktı. Otonom olarak hareket edebilen Parcelcopter, malzemelerin güvenliğini sağlamak ve sıcaklıktan korumak için termal olarak yalıtılmış bir taşıma bölmesine sahip. İhtiyaç anında DHL operatörleri araca müdahale edip manuel olarak da görevi yerine getirebiliyor. 

 

https://newatlas.com/dhl-parcelcopter-africa/56663/ Yorum Yaz
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