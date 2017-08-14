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DJI Phantom 3 SE satışa sunuldu

Drone dünyasına ilk kez ve iyi bir giriş yapmak isteyenler için DJI Phantom 3 SE modeli satışa sunuyor. Yeni model orijinale göre önemli yenilikler barındırıyor.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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DJI Phantom 3 SE satışa sunuldu

Ticari Drone pazarının tartışmasız DJI, popüler Phantom serisine yeni bir üye daha ekledi. DJI Phantom 3 SE adındaki yeni model daha çok ilk Drone modeline sahip olmak isteyenlere hitap ediyor ve orijinal Phantom 3 modelinin üzerine bazı önemli yenilikler eklemiş.

İlk deneyim için

Yeniliklerin ilki görsel konumlama sistemi. Drone modeli iç mekanlarda veya GPS sinyalinin olmadığı arazilerde görsel konumlama yaparak yolunu bulabiliyor. Ayrıca GPS varken de daha dengeli bir uçuş sağlayabiliyor.

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İkinci olarak çift bant WiFi sayesinde aracın video gönderim mesafesi yaklaşık 4 kat artarak 3.5Km civarına çıkıyor. Ayrıca 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı da mümkün hale getirilmiş. Bunun haricindeki özellikler aynı.

Bunlar; 12MP çözünürlüğünde kamera, 50Km/s hız, 25 dakika havada kalabilme, kendi bataryası veya kontrolcünün bataryası azaldığında kaydedilen bir noktaya otomatik olarak inme şeklinde sıralanıyor. DJI Phantom 3 SE modelinin fiyatı 600$ olarak belirlenmiş. Satışlar dünya genelinde başlamış durumda. 

 

https://www.dpreview.com/news/4350911619/dji-launches-phantom-3-se-entry-level-camera-drone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 1 yıl
Şimdi isimlendirme iPhone SE gibi olmuş diyeceğim ama daha öncesinde Windows 98 SE var.
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