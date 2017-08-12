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LG V30 için de Plus versiyonu gündemde

LG G6 için farklı versiyonlar geliştiren firma şimdi de LG V30 için aynı şeyi yapacak. Daha büyük kapasiteli ve yüksek ses kaliteli LG V30 Plus Güney Kore’ye özel olacak.
1 yıl
3,1b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG bu yıl amiral gemi akıllı telefonları için farklı versiyonlar sunma geleneğini başlattı. LG G6 için Plus ve Pro versiyonlarından sonra LG V30 için de özel bir versiyon olacağı gündeme geldi.

Farklı versiyonlar

Gelen bilgilere göre firmanın memleketi Güney Kore için özel bir LG V30 versiyonu hazırladığı dile getiriliyor. LG V30 Plus adındaki versiyon temelde aynı donanımı içerirken bazı küçük farklarla biraz daha iyi bir telefon olacak.

LG V30 modelinin şimdiye kadar ortaya çıkan özellikleri 6 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde OLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti, çift arka kamera, 3200mAh kapasiteli batarya, 6GB RAM, 64GB depolama kapasitesi şeklinde.

Ayrıca Bkz. "LG V30’un kamerası önemli yeniliklere gebe"

LG V30 Plus versiyonunda bu özelliklere ek olarak 128GB depolama kapasitesi ve Hi-Fi ses teknolojisinin olacağı belirtiliyor. LG G6 modelinin Asya versiyonunda da benzer bir ses teknolojisi artı olarak sunulmuştu. Bu arada LG V30 modelinde Amerika pazarına özel kablosuz şarj desteğinin olacağı da ifade ediliyor.

Elbette bu farklılıklar fiyatı da yükseltiyor. LG V30 için 700$ fiyat etiketi beklenirken LG V30 Plus ise 875$ civarında olacak. Yeni seri 31 Ağustos tarihinde tanıtılacak ve Eylül sonuna doğru da piyasaya sürülecek. 

 

https://www.phonearena.com/news/LG-V30-Plus-to-arrive-alongside-LG-V30-More-storage-wireless-charging-Hi-Fi-audio_id96954 Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
V serisinin özelliği her modelinde ses dacı olması zaten. Bunu gidip koreye özel yapıp diğer ülkelere ses dacsız satarsa ne anlamı kaldı. Sonra biz neden telefon bölimünde zarar ediyoruz.
V serisinin özelliği her modelinde ses dacı olması zaten. Bunu gidip koreye özel yapıp diğer ülkelere ses dacsız satarsa ne anlamı kaldı. Sonra biz neden telefo...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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KalemKolik 1 yıl Cosster
Cosster
RichesMen
bir haberde okudum yalan haber dedim ama bakıyorum ki LG V30 700$ veya 875$ fiyat etiketiyle gelecek iyicene bunlar azdı.....

1200$ iPhone 8 1100$ Note 8 bence onlara göre baya uygun

Böyle bir gidişat olamaz. Telefon,pc,notebook,gpu,cpu ne varsa deliler gibi daha pahalı olmaya başlıyorlar. Daha fazla kar edeceğiz ayağına inanılmaz rakamlara ulaştı teknoloji dünyası. Gpular o kadar pahalı olduki konsol yapımcıları artık üst düzey gpu bile kullanamıyorlar. Birde Türkiyede kur yükselince bizi her türlü 2 kat etkiliyor.
CossterRichesMenbir haberde okudum yalan haber dedim ama bakıyorum kiLG V30 700$ veya 875$ fiyatetiketiyle ge...
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DH Misafiri 1 yıl
Lg g6 650 dolar 3699 tlden gelmisti V30 700 dolar tahminim 3999 dan gelecektir. LGYE GORE YINE BAYA FAZLA BU FIYAT Lg Turkiye ekibi bu fiyatı 3500 altından tutmalı
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caneryendi 1 yıl DH Misafiri
kafaları çalışmıyor 3700den 10 tane satamadılar fiyat 1 ayda 2500e düştü şimdide sürünüyorlar şu cihazın kıymetini bilmeleri gerekiyor fiyatı 3 binden çıkarıp piyasaya girmeleri ve kaybettikleri güveni tekrar yakalamaları gerekiyor yoksa yine avuçlarını yalarlar ve ellerinde patlar
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babacan52 1 yıl
2 lg telefon 2 adet anakart arızası.. Töbe haşa düşman ...ne
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babacan52 1 yıl
2 lg telefon 2 adet anakart arızası.. Töbe haşa düşman ...ne
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izmirliyim_89 1 yıl
Bu fiyatlar nereye gidiyo bilinmez eskiden 2.000 liralık telefon bile çok pahalıyken ve o parayı vermek bile zor gelirken. Şimdi 4.000 - 5.000 çok garip!!
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strathmorea 1 yıl
İstediği fiyattan çıksın. Avucunu yalayınca bakın nasıl iniyor görürsünüz. Artık tepe model alan kişi sayısı ülkemizde çok azaldı. İsterse 2 bin dolar yapsınlar söke söke inecek o fiyat. Geçmişte bas bas bağırarak paralel ithalat almayın derdim çevreme, şimdi durum farklı ve garanti şartları da iyileşti, bundan sonra böyle.
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Zampara1234 1 yıl strathmorea
strathmorea
İstediği fiyattan çıksın. Avucunu yalayınca bakın nasıl iniyor görürsünüz. Artık tepe model alan kişi sayısı ülkemizde çok azaldı. İsterse 2 bin dolar yapsınlar söke söke inecek o fiyat. Geçmişte bas bas bağırarak paralel ithalat almayın derdim çevreme, şimdi durum farklı ve garanti şartları da iyileşti, bundan sonra böyle.

Paralel ithalat note5 telefonumu 400tl daha uyguna satin almıştım. 1.5 sene oldu bataryası şişti. Grantiye gönderdim bir günde sıfır batarya ile değiştirip gönderdiler. Gidiş geliş kargo ücretleri dahil servis karşıladı, cebimden 5 kuruş para çıkmadı hemde...
Paralel ithalat servisinden ben çok memnun kaldım açıkçası.
Şunu da eklemek istiyorum. Samsung servisinde batarya değişimi yapılmış pekçok yorum okumuştum. Genelde kasanın tam oturmadığından şikayetler vardı. Ben ise telefonumu sıfır gibi aldım.
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RichesMen 1 yıl
bir haberde okudum yalan haber dedim ama bakıyorum ki LG V30 700$ veya 875$ fiyat etiketiyle gelecek iyicene bunlar azdı.....
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Cosster 1 yıl RichesMen
RichesMen
bir haberde okudum yalan haber dedim ama bakıyorum ki LG V30 700$ veya 875$ fiyat etiketiyle gelecek iyicene bunlar azdı.....

1200$ iPhone 8 1100$ Note 8 bence onlara göre baya uygun
1 Yanıt Yanıtla +3
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stalker(1979) 1 yıl
Düz ekranlı telefonlar mazide kalacak anladığım kadarıyla :(
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Guest-F8946C419 1 yıl
Forumda v30 plus satan var galiba.. üstteki yorumu okuyunca.
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
V serisinin özelliği her modelinde ses dacı olması zaten. Bunu gidip koreye özel yapıp diğer ülkelere ses dacsız satarsa ne anlamı kaldı. Sonra biz neden telefon bölimünde zarar ediyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +10
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Xloud 1 yıl KalemKolik
KalemKolik
V serisinin özelliği her modelinde ses dacı olması zaten. Bunu gidip koreye özel yapıp diğer ülkelere ses dacsız satarsa ne anlamı kaldı. Sonra biz neden telefon bölimünde zarar ediyoruz.

Aynen bunu yazmaya gelmiştim öyle bi saçmalık olmaz sanırım...
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HuS.TeR 1 yıl KalemKolik
Hayaller G2
Hayatlar G3, G4, G5, G6
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