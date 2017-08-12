LG V30 için de Plus versiyonu gündemde

LG bu yıl amiral gemi akıllı telefonları için farklı versiyonlar sunma geleneğini başlattı. LG G6 için Plus ve Pro versiyonlarından sonra LG V30 için de özel bir versiyon olacağı gündeme geldi.

Farklı versiyonlar

Gelen bilgilere göre firmanın memleketi Güney Kore için özel bir LG V30 versiyonu hazırladığı dile getiriliyor. LG V30 Plus adındaki versiyon temelde aynı donanımı içerirken bazı küçük farklarla biraz daha iyi bir telefon olacak.

LG V30 modelinin şimdiye kadar ortaya çıkan özellikleri 6 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde OLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti, çift arka kamera, 3200mAh kapasiteli batarya, 6GB RAM, 64GB depolama kapasitesi şeklinde.

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LG V30 Plus versiyonunda bu özelliklere ek olarak 128GB depolama kapasitesi ve Hi-Fi ses teknolojisinin olacağı belirtiliyor. LG G6 modelinin Asya versiyonunda da benzer bir ses teknolojisi artı olarak sunulmuştu. Bu arada LG V30 modelinde Amerika pazarına özel kablosuz şarj desteğinin olacağı da ifade ediliyor.

Elbette bu farklılıklar fiyatı da yükseltiyor. LG V30 için 700$ fiyat etiketi beklenirken LG V30 Plus ise 875$ civarında olacak. Yeni seri 31 Ağustos tarihinde tanıtılacak ve Eylül sonuna doğru da piyasaya sürülecek.