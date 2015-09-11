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DJI, Inspire 1 için hazırladığı Zenmuse X5 ve X5R kamera modüllerini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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DJI, Inspire 1 için hazırladığı Zenmuse X5 ve X5R kamera modüllerini tanıttı
Dünyanın önde gelen drone üreticilerinden DJI, profesyonellere hitap eden Inspire 1 için hazırladığı Zenmuse X5 ve X5R isimli kamera modüllerini görücüye çıkarttı.
Hem tasarımı hem de teknik detaylarıyla farklılaşan drone modeli DJI Inspire 1 için hazırlanan kamera modelleri Zenmuse X5 ve X5R, bünyelerinde 16 MP çözünürlüğünde Micro Four Thirds sensör taşıyor ve şimdilik DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH, Panasonic Lumix 15mm G Leica DG Summilux f/1.7 ASPH, Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0 ve Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8 lens modellerine aktif olarak destek veriyorlar. 
3 eksenli gimbal birimleriyle sinema tadında stabil görüntüler oluşturabilen kameralardan Zenmuse X5R, farklı olarak 512GB'lık SSD depolama birimiyle CinemaDNG RAW (1.7Gbps bit değeri) video çekimleri gerçekleştirebiliyor. Zenmuse X5R ayrıca D-Log yardımıyla video düzenleme sürecinde de kullanıcılarına büyük bir esneklik getirebiliyor. Ortak olarak 100-25,600 ISO aralığını kullanan Zenmuse X5 ve X5R, 16MP çözünürlüğünde fotoğraflar yanında 4K çözünürlükte 24 fps ya da 30 fps videoların altından kalkabiliyor ve sektör standartlarının üzerinde 13 durak dinamik aralık sunuyor.
Drone kamera teknolojileri ve görüntü kalitesi açısından yeni bir standart belirleyen ürünlerden Zenmuse X5, DJI Inspire 1 ve MFT 15mm F1.7 ASPH lens ile beraber Eylül ayı sonunda 4,500$ fiyat etiketiyle, Zenmuse X5R ise ise yılın dördüncü çeyreğinde 8,000$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürünler Inspire 1 ve lens olmadan da satın alınabiliyor. Resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
DJI, Inspire 1 için hazırladığı Zenmuse X5 ve X5R kamera modüllerini tanıttı
 

http://www.dpreview.com/articles/4506017808/to-the-skies-dji-launches-zenmuse-x5-and-x5r-4k-micro-four-thirds-aerial-cameras Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ezimuse 4 yıl
Lensini çok başarılı bulmadım ben. Lens flare çok fazla miktarda ve rahatsız edici. Ancak goprodan daha iyi işler çıkartacaktır :)
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