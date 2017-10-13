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DJI’dan sinemacılar için 6K drone kamerası

Drone kullanımının sinemacılık sektöründe önemi giderek artıyor. Drone modelinin kendisinin yanında monte edilen kameralar da çok önemli. Çinli DJI bunun farkında.
1 yıl
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2
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde amatör veya profesyonel olarak film çekimlerinde Drone kullanmak normal hale geldi. Yapımcıları Jimmy Jib gibi masraflı ve hantal araçlardan kurtaran Drone teknolojilerine yatırım da artıyor.

6K kayıt

Ticari Drone sektöründe lider isim olan Çinli DJI, zaman zaman sinema sektörüne yönelik olarak da ürünler geliştiriyor. Bunlardan en sonuncusu  Zenmuse X7 adındaki Drone kamerası oldu.

Zenmuse X7 modeli profesyonel Drone sinemacılığına yönelik dünyanın ilk Super 35 dijital kamerası olma özelliğini taşıyor. Kamera, CinemaDNG formatında 6K RAW video kaydı yapabiliyor. Bu kayıtlar düşük ışık altında en iyi detayı sunuyor ve düzenlemeye hazır bir halde geliyor.

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Kamerada ana lens için özel bir yuva sistemi var. Lensler de 16mm, 24mm, 35mm ve 50mm olarak 4 seçenek sunuyor. Lenslerin diyafram aralığı f/2.8 şeklinde. 16mm’lik lenste bir ND 4 filtresi yer alıyor. Diğer lenslerde ise mekanik deklanşör mevcut.

Yazılım tarafında ise Cinema Color System düzenleme programı kullanıcılara daha fazla esneklik sunacak. Zenmuse X7 modeli 2699$ fiyat etiketine sahip. Lensler ise 1300$ civarında. 4 adet lens isteyenler için 4299$ paket fiyatı mevcut. Satışlar Kasım ayında başlıyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/10/11/dji-unveils-zenmuse-x7-drone-camera-for-movies/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Fena bir kamera, bu işlere keşke dünya ile aynı anda global olarak geçilse, henüz Full HD bile tam oturtamadık 6 nedir be hacı...
1 Yanıt Yanıtla +1
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dfk24 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Fena bir kamera, bu işlere keşke dünya ile aynı anda global olarak geçilse, henüz Full HD bile tam oturtamadık 6 nedir be hacı...

Full hdyi bırak 480p'den 720'ye geçmemiş olanlar var
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