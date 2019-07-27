DOOM ve DOOM II, mobil platformlara geldiler

Çeyrek asırlık bir geçmişe sahip olan ve içinde bulunduğumuz günlerde bile sıkı hayran kitlesini korumaya başaran birinci şahıs nişancı oyunu DOOM'un ilk oyunu ve onun halefi DOOM II Android ve iOS platformlarında kullanıcılar ile buluştu.

Duyuru dün QuakeCon 2019’da oyunun yayıncılarından Bethesda tarafından yapıldı. Duyuru sırasında şirket ek olarak DOOM, DOOM II ve DOOM III'ün Nintendo Switch, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına geldiğini de duyurdu. Oyunlar bu platformların tamamında on dolardan daha ucuz fiyat etiketlerine sahip.

DOOM serisinden kısaca söz edecek olursak, orijinal DOOM oyunu, 1993 yılında, kişisel bilgisayarlar için piyasaya sürülmüştü. O günlerde oyun dev bir trend haline gelmişti ve kısa bir süre sonra 1994 yılında DOOM 2 adlı devam oyunu ile geri dönmüştü. 10 yılı aşkın bekleyişten sonra ise 2004 yılında DOOM III ve 12 yıl sonra da DOOM 2016 serinin hayranlarıyla buluşmuştu.

DOOM serisinin ilk 2 oyunu, basit arayüzleri ve nostaljik grafikleri ile hala hayranları arasında favori olmaya devam ediyor. Dizüstü bilgisayara sahip olan herkes, çeşitli web sitelerinde orijinal oyunları ücretsiz olarak oynayabilir.

DOOM ve DOOM II'nin mobil sürümleri için belirlenmiş olan fiyat etiketi 4,99 dolar. Oyunun ülkemizdeki fiyatı ise 32,99 TL.

DOOM'u Android kullanıcıları iOS kullanıcıları ise 'ukullanıcıları buradan kullanıcıları ise buradan indirebilirler.

https://www.slashgear.com/doom-1-and-doom-2-are-now-available-on-android-and-ios-26585396/