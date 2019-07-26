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Hyper Light Drifter, iOS için yayınlandı

Piksel grafikleri, etkileyici atmosferi ve müzikleri ile oyuncuların beğenisini kazanan Hyper Light Drifter, mobile geldi. Hyper Light Drifter, App Store'da yayınlandı.
10 dk.
14
47
iPhone
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hyper Light Drifter, iOS için yayınlandı
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İlk olarak Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan ve 2016 yılında yayına çıkan Hyper Light Drifter oyunu şimdi de iOS platformuna geldi. Oyun, App Store’da 34,99 TL fiyat etiketi ile satılıyor.
Hyper Light Drifter, piksel grafikleri ve zorlu oynanışı ile eski oyunları andırıyor. Grafikler sanatsal bir şekilde hazırlandığı için oldukça hoş görünüyor. Aksiyon RPG türündeki oyun, yıkılmış bir dünyada geçiyor. Bu dünyada adım adım ilerleyerek bir gizemi çözmeye çalışıyoruz.
 

Hyper Light Drifter, zorlu bölüm sonu canavarları, atmosferi ve müzikleri sayesinde keyifli vakit geçirmenize yardımcı olabilir. Oyun bugün itibariyle iPhone, iPod ve iPad için indirmeye sunuldu. iPad Pro’da 120 FPS, diğer cihazlarda ise 60 fps oynanış sunuyor. MFi kontrolcüler ile de oynanabiliyor. Oyunun 35 TL'lik fiyat etiketi epey pahalı zira bu oyun Steam'de 31 TL'ye satılıyor.

Hyper Light Drifter App Store linki


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