DRAM ve NAND flash bellek fiyatları düşüşünü sürdürecek

Geçen yıl oyuncuları ve sistem kurmak isteyenleri adeta canından bezdiren yüksek bellek fiyatları etkisini kaybediyor. Yılın başlarından itibaren düşüşe başlayan ortalama bellek fiyatları gelecek yıl da devam edecek.

Düşüş sürüyor

Otoriteler yılın sonlarına doğru artacak talep nedeniyle bir miktar fiyat artığı ön görmüştü ancak önemli bir iki etken devreye girmiş durumda. İlk olarak Intel’in 14nm sürecinde yaşadığı darlık nedeniyle sadece performans odaklı işlemcilere ağırlık verecek olması yılın sonuna kadar PC pazarında düşüş getirebilir.

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İkinci olarak akıllı telefon sevkiyatlarında değişim döngüsünün uzaması nedeniyle de azalma var. Son olarak sunucu sistemleri sevkiyatlarında da bir belirsizlik ve aşırı rekabet olduğu ifade ediliyor. Üreticiler bu nedenle bellek siparişlerini azaltmış durumda ve fiyatlar da düşüyor.

Analizlere göre içinde bulunduğumuz çeyrekte NAND flash bellek fiyatlarında yüzde 10 civarında bir düşüş oldu. Yılın sonuna kadar yüzde 10-15 daha düşüş bekleniyor. Gelecek yıl ise düşüşler yüzde 20 seviyesine kadar çıkacak. 3D TLC NAND bellek fiyatlarının ise yıl sonuna kadar yüzde 15 civarında düşeceği ön görülüyor.

DRAM tarafında ise yılın sonlarına kadar yüzde 5 civarında bir fiyat düşüşü söz konusu. Gelecek yıl ise yüzde 15-20 civarında bir düşüş olacağı ifade ediliyor. Fiyatların stabil olacağı en erken dönem ise gelecek yıl ikinci yarısı şeklinde değerlendiriliyor.