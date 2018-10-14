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DRAM ve NAND flash bellek fiyatları düşüşünü sürdürecek

Bilgisayar ve akıllı pazarında son dönemde yaşanan bazı gelişmeler bellek ürünlerine olan talebi azalttı. Bunun sonucunda da ortalama fiyatlarda düşüş kalıcı oldu.
7 ay
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15
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl oyuncuları ve sistem kurmak isteyenleri adeta canından bezdiren yüksek bellek fiyatları etkisini kaybediyor. Yılın başlarından itibaren düşüşe başlayan ortalama bellek fiyatları gelecek yıl da devam edecek.

Düşüş sürüyor

Otoriteler yılın sonlarına doğru artacak talep nedeniyle bir miktar fiyat artığı ön görmüştü ancak önemli bir iki etken devreye girmiş durumda. İlk olarak Intel’in 14nm sürecinde yaşadığı darlık nedeniyle sadece performans odaklı işlemcilere ağırlık verecek olması yılın sonuna kadar PC pazarında düşüş getirebilir.

Ayrıca Bkz. "96 katmanlı NAND bellekler ilk olarak mobil cihazlara geliyor"

İkinci olarak akıllı telefon sevkiyatlarında değişim döngüsünün uzaması nedeniyle de azalma var. Son olarak sunucu sistemleri sevkiyatlarında da bir belirsizlik ve aşırı rekabet olduğu ifade ediliyor. Üreticiler bu nedenle bellek siparişlerini azaltmış durumda ve fiyatlar da düşüyor.

Analizlere göre içinde bulunduğumuz çeyrekte NAND flash bellek fiyatlarında yüzde 10 civarında bir düşüş oldu. Yılın sonuna kadar yüzde 10-15 daha düşüş bekleniyor. Gelecek yıl ise düşüşler yüzde 20 seviyesine kadar çıkacak. 3D TLC NAND bellek fiyatlarının ise yıl sonuna kadar yüzde 15 civarında düşeceği ön görülüyor.

DRAM tarafında ise yılın sonlarına kadar yüzde 5 civarında bir fiyat düşüşü söz konusu. Gelecek yıl ise yüzde 15-20 civarında bir düşüş olacağı ifade ediliyor. Fiyatların stabil olacağı en erken dönem ise gelecek yıl ikinci yarısı şeklinde değerlendiriliyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/dram-and-nand-flash-products-to-see-price-decline-in-4q18-and-2019.html Yorum Yaz
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sniper23 7 ay en beğenilen
Türkiye'de için bir şey fark etmiyor doğrusu.
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interwap 7 ay
Bi doğal afet haberine bakar.
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ladomfc61 7 ay
Nasıl düşüyor bizde hala 8gb ddr4 ram 600 tl bence bi zabıtayı arama vakti geldi
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Father Torque 7 ay
Yerli distribütör ve satıcı firmalarımızın kâr oranları artışını sürdürecek diye düzeltebiliriz sanırım başlığı.
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TheNewAtilla 7 ay
Ben daha yeni aldım ya kesin düşer fiyatlar
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Arduino 7 ay
Bilgisayar tarafında herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.Firmalar şu anda telefonlar için stok yetiştirmeye çalışıyor
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Executor Arhentir 7 ay
Türkiye'de neyin fiyatı düştü ki?
$$$ hali ortada.
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agent1453 7 ay
2013 başında aldığım DDR3 2x4=8gb 1600 mhz = 100 tl,DDR4 8gb = 600tl uçuruma bak,en iyisi elinde olanla yetinip izle gör,herkeze tavsiye.
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donanımcı123 7 ay
Ne zaman düşmüştü ki? Bizim haberimiz yok valla.
Ama doğru, üreticiler fiyat düşürdükçe bizim para çöp olmaya devam ettiğinden hissedemiyoruz.
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Olgi 7 ay
Yozgat'ta üretime başlasınlar.
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NOSTOY 7 ay
16 gb ddr4 1500 lira. Nasıl ucuzlukmuş bu
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Celonfix 7 ay
Yakında fabrikalara bir yıldırım çarpar,sel vurur fiyatlar ikiye katlanır.
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kuruwa 7 ay
Zor bizde zor. Dolar kol gibi girince düşeceğine çıkar bu ülkede.
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