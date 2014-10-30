DROID Turbo global pazarlara açılabilir





Motorola'nın Nexus 6 sonrasında ikinci 2K ekranlı akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan DROID Turbo, lanse edildiği zaman sadece ABD'li Verizon operatörüne özel bir cihaz olacağı izlenimi edinilmişti. Ancak modelin global pazarlara da açılabileceği belirtiliyor.





Motorola'nın Brezilya için gelecek hafta düzenleyeceği etkinlik davetiyesi buna delil olarak gösteriliyor. Davetiyede yer alan görseldeki arka kapak tasarımı DROID Turbo modelinin arka kapağı ile aynı. Bu bakımdan Brezilya'da modelin satışa sunulacağı tahmin ediliyor.





Motorola'nın daha önceki marka tescil başvurularından da modelin isminin global pazarda değişebileceği düşünülüyor. Bu da muhtemelen Moto Maxx veya Moto S olarak belirlenecek. Zaten Droid ismi genelde ABD pazarı için kullanılıyor.





Amiral gemi modellerinde her zaman tasarıma ve dikkat çekici özelliklere yer vermeye dikkat eden Motorola'nın DROID Turbo modelinde metal kaplı cam elyafı kullanılan arka kapak ve metal çerçeve dikkat çekici unsurlar arasında.





Modelde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alırken Gorilla Glass 3 ile ekran sağlamlaştırılmış. 2.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongasetinden gücünü alan modelde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 21MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3900mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Cihaz ABD’de Verizon operatörü tarafından kontratlı olarak satılacak. Global pazarlar için ise cihazın fiyatı etkinlikte belli olacak.

http://www.talkandroid.com/224735-a-global-version-of-the-droid-turbo-is-on-the-way