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DROID Turbo global pazarlara açılabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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DROID Turbo global pazarlara açılabilir

Motorola'nın Nexus 6 sonrasında ikinci 2K ekranlı akıllı telefonu olma özelliğini taşıyan DROID Turbo, lanse edildiği zaman sadece ABD'li Verizon operatörüne özel bir cihaz olacağı izlenimi edinilmişti. Ancak modelin global pazarlara da açılabileceği belirtiliyor. 

Motorola'nın Brezilya için gelecek hafta düzenleyeceği etkinlik davetiyesi buna delil olarak gösteriliyor. Davetiyede yer alan görseldeki arka kapak tasarımı DROID Turbo modelinin arka kapağı ile aynı. Bu bakımdan Brezilya'da modelin satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 

Motorola'nın daha önceki marka tescil başvurularından da modelin isminin global pazarda değişebileceği düşünülüyor. Bu da muhtemelen Moto Maxx veya Moto S olarak belirlenecek. Zaten Droid ismi genelde ABD pazarı için kullanılıyor.  

Amiral gemi modellerinde her zaman tasarıma ve dikkat çekici özelliklere yer vermeye dikkat eden Motorola'nın DROID Turbo modelinde metal kaplı cam elyafı kullanılan arka kapak ve metal çerçeve dikkat çekici unsurlar arasında. 

Modelde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alırken Gorilla Glass 3 ile ekran sağlamlaştırılmış. 2.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongasetinden gücünü alan modelde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 21MP çözünürlükte arka kamera, 4K video kaydı, 3900mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. Cihaz ABD’de Verizon operatörü tarafından kontratlı olarak satılacak. Global pazarlar için ise cihazın fiyatı etkinlikte belli olacak. 


Kaynak:http://www.talkandroid.com/224735-a-global-version-of-the-droid-turbo-is-on-the-way
http://www.talkandroid.com/224735-a-global-version-of-the-droid-turbo-is-on-the-way Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
outside 5 yıl
Az önce incelemesini okudum da, dehşet bir telefon yapmış adamlar. Nexus 5 kullanıyorum ve aklımda telefon değiştirmek yoktu, çünkü piyasada ilgimi çeken bir telefon yok ancak bu telefon Türkiye'ye gelirse muhtemelen alırım.
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wolfestein 5 yıl
Droid turbo ''moto maxx'' adıyla tüm dünya pazarına açılacakmış
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kemalboran 5 yıl
Ocak'ta Amerika'ya gideceğim, acaba Verizon Motorola Droid Turbo'yu kontratsız unlocked olarak bulabilir miyim, ya da muadili Motorola Moto Maxx'i. Bulursam her iki model de Türkiye'de sorunsuz çalışır mı, bir de Türkçe dil seçeneği olur mu. Gitmişken güzel bir telefonla döneyim istiyorum, hiç olmadı Nexus 6 alırım. Ancak gönlüm Moto Maxx ya da Droid Turbo'dan yana.
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high speed dirt 5 yıl
telefona bizim gibi servet ödemeye meraklı bir toplumu es geçerlerse salaklık ederler.
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swat882 5 yıl high speed dirt
high speed dirt

telefona bizim gibi servet ödemeye meraklı bir toplumu es geçerlerse salaklık ederler.


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The-Engineer 5 yıl
32 bit dışında her şey güzel olmuş. Keşke 64 bit bi işlemci olsaydı da uzunca bi süre sorunsuz kullanılsaydı.
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wolfestein 5 yıl
Motorola küresel çapta bir oyuncu olmak istiyorsa dünya'ya açılmak zorunda...

Umarım lenovo şirketi google'in yaptığı hataya düşmez.
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ouzqan 5 yıl
Helal olsun . Çinliler dışında globala sürebileceğini düşündüğümğz adam akıllı pili olan bir telefon olmuş .Bakalım dağıtsınlar fiyatta güzel olsun iyi bir satış yakalasınlar.
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Whole Lotta Rosie 5 yıl
Bu telefonu alıp yıllarca kullanacaksın işte. En büyük sorunu çözmüşler, 3900mah muazzam..
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Bukalemun 5 yıl
Bunun full hd / 64 bit olanı nexus6 olabilirdi.
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einhander 5 yıl
turkıyeye saglam bır motorola dagıtıcısı lazım en azından tepe modellerını ulkeye getırsınler
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TearsForFears 5 yıl
Nexus 6 ve Droid Turbo ikiside mükemmel telefonlar umarım ikiside gelir.
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` quaD. 5 yıl
3900mah nedir .fena telefon .
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FERFEROS 5 yıl
Türkiye'ye uğrar umarım.
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