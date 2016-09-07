DS'den yeni üst seviye donanım paketi: DS Performance Line

Citroen’in premium bölümü DS Automobiles araçları için yeni bir üst seviye donanım paketi duyurdu. Firmanın Formula E girişimi de olan DS Performance tarafından geliştirilen yeni paket Ekim 2016 itibariyle DS3, DS3 Cabrio, DS4 ve DS5 araçları için sunulacak. DS Performance Line adındaki paket modellere firmanın tabiriyle arıtılmış şekilde GT ruhu ve DS markasının son teknolojilerini getirmek için kapsamlı iç ve dış geliştirmeler ile birlikte geliyor.

Dışardan eşsiz pek çok özelliğe sahip olacak paket böylece rahat bir şekilde ayırt edilebilecek. Yeni paket dış görünüş olarak beraberinde siyah tavan, yeni göbeğinde Carmine kırmızısı üzerine DS logolu parlak siyah alaşım jantlar, yan aynalar ve arka spoilerda Carmine kırmızı, beyaz ve altın renk seçenekleri gibi özellikler getiriyor. Bunlarında yanında pakete sahip araçların kaputu ve ön kapılarında yeni özel DS Performance Line işaretleri yer alacak.

Dış tarafının yanında iç kısımda da ufak dokunuşlara sahip modellerde Nappa derisi ve siyah Dinamica kumaşı gibi koltuk seçeneklerinin yanında DS Performance rengi dikişler yer alacak. Kullanıcıların daha özel hissetmesi için ön koltuklarda DS Performance Line amblemi yer alacakken kabin içerisinde direksiyon, pedallar ve kapı kolları gibi yerlerde metalik detaylar bulunacak.

DS Performance Line ile elindeki son teknoloji aletleri de modellere koyacağını belirten firmanın bu modellerinde 7 inç dokunmatik ekran, uydu navigasyon, MirrorLink, Apple CarPlay ve DS Connect Box ile DS bağlantı servisleri bulunacak.

Bütün detayların kozmetik ve teknolojik araçlarla kaldığı pakete sahip araçlar diğer versionlarla aynı motor seçeneklerini sunacak.