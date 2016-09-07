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DS'den yeni üst seviye donanım paketi: DS Performance Line

Citroen'in alt premium markası olarak hayatına devam eden DS Automobiles, modelleri için yeni üst seviye donanım paketi DS Performance Line'ı duyurdu. Yeni paket Ekim 2016'da piyasaya sürülecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,1b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Citroen’in premium bölümü DS Automobiles araçları için yeni bir üst seviye donanım paketi duyurdu. Firmanın Formula E girişimi de olan DS Performance tarafından geliştirilen yeni paket Ekim 2016 itibariyle DS3, DS3 Cabrio, DS4 ve DS5 araçları için sunulacak. DS Performance Line adındaki paket modellere firmanın tabiriyle arıtılmış şekilde GT ruhu ve DS markasının son teknolojilerini getirmek için kapsamlı iç ve dış geliştirmeler ile birlikte geliyor.
Dışardan eşsiz pek çok özelliğe sahip olacak paket böylece rahat bir şekilde ayırt edilebilecek. Yeni paket dış görünüş olarak beraberinde siyah tavan, yeni göbeğinde Carmine kırmızısı üzerine DS logolu parlak siyah alaşım jantlar, yan aynalar ve arka spoilerda Carmine kırmızı, beyaz ve altın renk seçenekleri gibi özellikler getiriyor. Bunlarında yanında pakete sahip araçların kaputu ve ön kapılarında yeni özel DS Performance Line işaretleri yer alacak.
Dış tarafının yanında iç kısımda da ufak dokunuşlara sahip modellerde Nappa derisi ve siyah Dinamica kumaşı gibi koltuk seçeneklerinin yanında DS Performance rengi dikişler yer alacak. Kullanıcıların daha özel hissetmesi için ön koltuklarda DS Performance Line amblemi yer alacakken kabin içerisinde direksiyon, pedallar ve kapı kolları gibi yerlerde metalik detaylar bulunacak.
DS Performance Line ile elindeki son teknoloji aletleri de modellere koyacağını belirten firmanın bu modellerinde 7 inç dokunmatik ekran, uydu navigasyon, MirrorLink, Apple CarPlay ve DS Connect Box ile DS bağlantı servisleri bulunacak.
Bütün detayların kozmetik ve teknolojik araçlarla kaldığı pakete sahip araçlar diğer versionlarla aynı motor seçeneklerini sunacak.

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Mand1ra_Hekimi 3 yıl en beğenilen WB
WB
Otomobilde alman'dan sasma fransiza bulasma..

Alman atasözü mü bu bindiğin alman premiumların motorlarını fransızlar yapıyor hey allahım ya
WBOtomobilde alman'dan sasma fransiza bulasma..Alman atasözü mü bu bindiğin alman premiumların motorlarını fransızlar yapıyor h...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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vidyoto 3 yıl
Arkadaşlar DS4 Sürüş İzlenimini izlemek için tıklayabilirsiniz
vidyoto.com/...
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JNG90 3 yıl
Tampon sensörü olmayan Golf alın DS4 almayın
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DH Misafiri 3 yıl
Paketin adı PERFORMANS LİNE, içerik giydirme seti :):):)
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John Shepard 3 yıl
Yapamamak değil de tasarım sebebi ile konsolda olabilir cam düğmeleri.
Eskiden Mercedes de bu şekilde yapıyordu.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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StByErdeM 3 yıl
Valla bence aralarında güzel olan DS 5. Diğerleri hiç hoş gelmiyor. DS5'e de 120 bin tl vermem. O yüzden hiç tercih etmeyeceğim araçlar kategorisine yenileri eklenmiş deyip geçiyorum.
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Sleeper 3 yıl
güzel şeyler yapıyor DS gurubu
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Alpha Centauri 3 yıl
DS grubu harika, her zaman beğenmişimdir
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JNG90 3 yıl
Nazar paketi.
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ugacomtr 3 yıl
vitesin oradan cam açma mı olur ya... böyle arabalara gıcık oluorum. hani arabanın göstegesi direksion arkasında faln olur ya herşey yerinde olur. bu arabada bu kural nasıl bozulur diye özellikle yapılmış sanki... herşey ters başka taraflarda. hic sevmem. düz c4 e baktım bana daha hoş geldi. herşey yerinde. cam acmalar kapı kolunda göstergeler direksiyon arkasında vs vs...
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Ragnarok. 3 yıl ugacomtr
ugacomtr

vitesin oradan cam açma mı olur ya... böyle arabalara gıcık oluorum. hani arabanın göstegesi direksion arkasında faln olur ya herşey yerinde olur. bu arabada bu kural nasıl bozulur diye özellikle yapılmış sanki... herşey ters başka taraflarda. hic sevmem. düz c4 e baktım bana daha hoş geldi. herşey yerinde. cam acmalar kapı kolunda göstergeler direksiyon arkasında vs vs...

Dacia'da da böyleydi
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WB 3 yıl
Otomobilde alman'dan sasma fransiza bulasma..
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Mand1ra_Hekimi 3 yıl WB
WB
Otomobilde alman'dan sasma fransiza bulasma..

Alman atasözü mü bu bindiğin alman premiumların motorlarını fransızlar yapıyor hey allahım ya
1 Yanıt Yanıtla +27
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SezerDogan 3 yıl
Keşke trafikte böyle yenilikçi tasarımlara sahip araçları daha fazla görebilsek. Buzdolabına benzeyen arabaları gördükçe bunalıyorum...
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neilblack 3 yıl
DS serisine acilen sedan arac gerekiyor.
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