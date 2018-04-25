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Dağ ve Börü’nün yapımcılarından “Göktürk” üçlemesi geliyor

Dağ filmi ve Börü dizisi ile tanıdığımız Alper Çağlar, dev bütçeli bir yapımın duyurusunu paylaştı. Göktürklere ait mitolojik olayları ve destanları ele alacak Göktürk Üçlemesi duyuruldu.
1 yıl
4,7b
1
17
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dağ filmi ve Börü dizisi ile tanınan Alper Çağlar, yönetmenliğini yapacağı Göktürk üçlemesini duyurdu. Göktürk Üçlemesi ile Göktürkler'e ait mitolojik olaylar ve destanlar beyaz perdeye taşınacak. Alper Çağlar, son olarak Dağ 2 filmini beyaz perdeye taşımış ve 3 milyon 600 bin seyirciye ulaşmıştı. Dağ 2, sinemada tüm zamanların en çok filmleri arasında 19. sırada yer alıyor.

İlk filminin 2019 yılında vizyona gireceği Göktürk Üçlemesi, günümüz Türk devletlerinin temelini teşkil eden Göktürkler’in yaşamını ele alacak. Yaklaşık 1500 yıl öncesinde temelleri atılan Göktürkler’in mitoloji ve destanları filmlerde yer bulacak.

Yönetmen Alper Çağlar, Göktürk üçlemesi ile Yüzüklerin Efendisi ve Cesur Yürek gibi evrensel bir başyapıt olarak takdir edilen bir eser oluşturmak istediğini ifade ediyor.

Üçlemenin birinci filmi İlk Göktürk 2019 yılında, ikinci filmi Kırk Göktürk 2022 yılında ve final filmi Son Göktürk, 2025 yılında gösterime girmesi planlanıyor.



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The Balance 1 yıl en beğenilen
Oh be sonunda. Yıllardır bekliyorduk böyle bir şey. Umarım abuk sabuk şeylerle batırmazlar. Bıktım Türk sinemasında sadece dram veya birbirini tekrar eden komedi filmlerinden. En sonunda ben gidip film çektirecektim.
Oh be sonunda. Yıllardır bekliyorduk böyle bir şey. Umarım abuk sabuk şeylerle batırmazlar. Bıktım Türk sinemasında sadece dram veya birbirini tekrar eden kome...
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sdelta 1 yıl
Saçma sapan milliyetçilik duyguları üzerinde prim yapmaya çalışan filmler yerine (ör: bordo bereliler afrin gibi... sırf askerlerimize saygısızlık olarak gördüğüm için izlemeyeceğim) bu tarz filmler gelmeli. Hem Türk sinemasını geliştirir hem ortaya başyapıtlar çıkarır. Sonuna kadar destekliyorum. Zaten DAĞ 2 filmiyle yönetmen ben başkayım demişti.
Saçma sapan milliyetçilik duyguları üzerinde prim yapmaya çalışan filmler yerine (ör: bordo bereliler afrin gibi... sırf askerlerimize saygısızlık olarak gördüğ...
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1 Avatar
Zero Degrees 1 yıl
Bence bu mitolojiden güzel de biz dizi çıkar. Uzun zamandır hep aklımda olan birşey. Neden Türk mitolojisinden bir dizi çekilmiyor. GOT gibi bir dizi çok rahat çıkar bence.
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ungalath 1 yıl
ihyiyaç vardı. son dönemde türk ve türklüğün unutturuldugunu ve gecmısle olan koparılmıs kulturel baglarımızın tekrar kurulması gerektıgını dusunuyorum. ınsaallah emeklerının karsılıgını da hem begenı hemde maddı gerı donus olarak alabılırler. Bu tur yapımları hem ecdadımızı yenı nesıllere anlatmak hemde kendımızı tanıtmak adına onemlı oldugunu dusunuyorum. gecenlerde yabancı bır tarıh forumunda fark ettım bunu. sevılmeyen bır mıllet oldugumuzu bılıyordum ama aynı zamanda bız bu sevılmeyısımızı yıkmak ıcın caba da gostermeyen bır mılletız malesef ki bana kalırsa bunu degıstırme cabamızın olmayısı sevılmemekten daha kotu. halbu kı bız bızı bılırız ozunde hosluk tasıyan bır mılletız.
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1BilimAdamı 1 yıl
Ooo eski türk tarihi temalı , bu osmanlı temasından daha iyi. İmdi onlar düşünsün.
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Rachsuchtig 1 yıl smart1978
Kim neyi ifşa etti? Bunun konumuzla ne alakası var?
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smart1978 1 yıl Rachsuchtig
Senin gibi muhtesem birine ozel aciklama yapamam
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Rachsuchtig 1 yıl
Hee illuminati he kimse bilmiyor ama sen çözdün Helal
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smart1978 1 yıl Rachsuchtig
Cozdum demedim kendileri ifsa ettiler alenen
ama kimdir bu Turkiye ayagi isim isim bahsedilmedi ama bulunmasi zor degildir. Ilgili sahislardan birini ulas sor
...
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a.f.y. 1 yıl
Sağlam karakter oyuncularına ihtiyaç durulan bir yapım.
Benim bu tür filmlerde gördüğüm en önemli eksik; filmin zamanla komedi filmine dönüşmesi. Yani dram olarak çekilen film, zamanla komedi filmi olarak izleniyor.
Bunun olmaması için tek şart bana göre oyuncuların role iyi girmeleri. Gerçekten o çağda yaşayan bir bireye dönüşmeleri. Hem fiziksel, hem de ruhsal olarak oyuncuların bu değişimi kendi içlerine sindirmiş olmaları gerekiyor. Rol yapmamalılar, gerçekten o karakter olmalılar. Komedi öğeleri bile olsa o çağa ait kültürle espriler üretilmeli. Dramı da, komediyi de kendi içinde harmanlayan, yapmış olmak için yapılmayan bir film olması dileğiyle.
Başarılar.
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smart1978 1 yıl
Ilumiinnati Turkluge ve Turk sinema dizi sektorundeydi yillardir muzik dahil ele gecirmistir kadimdirler ...
Cansu Öngel i sahsen tanirim eski sevgilisi Çağlar Ertuğrul un Iluminnnaati ye hizmet ettigini ifade etmistir.
Nihal ATSIZ bile Cumhurbaskanligi Forsundaki 12 yildiz Turkiye haric Turk Devletlerinin esas sayisi olmadigini( daha fazla oldugunu ) ifade etmistir ...
Kisacasi ozgunluk yoktur... Bati taklitciligi devam etmektedir ...
Amac uydurma bir eglence sektorunden para algi kazanma ...
Yerseniz ...
Cogu da yemege hazir kivamda ... Afiyet olsun :)
Gercekler acidir ...
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sdelta 1 yıl
Saçma sapan milliyetçilik duyguları üzerinde prim yapmaya çalışan filmler yerine (ör: bordo bereliler afrin gibi... sırf askerlerimize saygısızlık olarak gördüğüm için izlemeyeceğim) bu tarz filmler gelmeli. Hem Türk sinemasını geliştirir hem ortaya başyapıtlar çıkarır. Sonuna kadar destekliyorum. Zaten DAĞ 2 filmiyle yönetmen ben başkayım demişti.
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fotifoti 1 yıl
Helal olsun Alper'e. Elazığ suyu yarar adama :) özlediğimiz filmler bunlar. Umarım kült bir yapım olur. yıllarca konuşulur
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huseyincarnege 1 yıl
işallah yaparlarda onun için 300milyon dolarlar gerekiyo :(
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