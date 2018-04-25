Dağ ve Börü’nün yapımcılarından “Göktürk” üçlemesi geliyor

Dağ filmi ve Börü dizisi ile tanınan Alper Çağlar, yönetmenliğini yapacağı Göktürk üçlemesini duyurdu. Göktürk Üçlemesi ile Göktürkler'e ait mitolojik olaylar ve destanlar beyaz perdeye taşınacak. Alper Çağlar, son olarak Dağ 2 filmini beyaz perdeye taşımış ve 3 milyon 600 bin seyirciye ulaşmıştı. Dağ 2, sinemada tüm zamanların en çok filmleri arasında 19. sırada yer alıyor.
İlk filminin 2019 yılında vizyona gireceği Göktürk Üçlemesi, günümüz Türk devletlerinin temelini teşkil eden Göktürkler’in yaşamını ele alacak. Yaklaşık 1500 yıl öncesinde temelleri atılan Göktürkler’in mitoloji ve destanları filmlerde yer bulacak.
Yönetmen Alper Çağlar, Göktürk üçlemesi ile Yüzüklerin Efendisi ve Cesur Yürek gibi evrensel bir başyapıt olarak takdir edilen bir eser oluşturmak istediğini ifade ediyor.
Üçlemenin birinci filmi İlk Göktürk 2019 yılında, ikinci filmi Kırk Göktürk 2022 yılında ve final filmi Son Göktürk, 2025 yılında gösterime girmesi planlanıyor.
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Benim bu tür filmlerde gördüğüm en önemli eksik; filmin zamanla komedi filmine dönüşmesi. Yani dram olarak çekilen film, zamanla komedi filmi olarak izleniyor.
Bunun olmaması için tek şart bana göre oyuncuların role iyi girmeleri. Gerçekten o çağda yaşayan bir bireye dönüşmeleri. Hem fiziksel, hem de ruhsal olarak oyuncuların bu değişimi kendi içlerine sindirmiş olmaları gerekiyor. Rol yapmamalılar, gerçekten o karakter olmalılar. Komedi öğeleri bile olsa o çağa ait kültürle espriler üretilmeli. Dramı da, komediyi de kendi içinde harmanlayan, yapmış olmak için yapılmayan bir film olması dileğiyle.
Başarılar.
Cansu Öngel i sahsen tanirim eski sevgilisi Çağlar Ertuğrul un Iluminnnaati ye hizmet ettigini ifade etmistir.
Nihal ATSIZ bile Cumhurbaskanligi Forsundaki 12 yildiz Turkiye haric Turk Devletlerinin esas sayisi olmadigini( daha fazla oldugunu ) ifade etmistir ...
Kisacasi ozgunluk yoktur... Bati taklitciligi devam etmektedir ...
Amac uydurma bir eglence sektorunden para algi kazanma ...
Yerseniz ...
Cogu da yemege hazir kivamda ... Afiyet olsun :)
Gercekler acidir ...
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