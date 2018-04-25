Dağ ve Börü’nün yapımcılarından “Göktürk” üçlemesi geliyor

Dağ filmi ve Börü dizisi ile tanınan Alper Çağlar, yönetmenliğini yapacağı Göktürk üçlemesini duyurdu. Göktürk Üçlemesi ile Göktürkler'e ait mitolojik olaylar ve destanlar beyaz perdeye taşınacak. Alper Çağlar, son olarak Dağ 2 filmini beyaz perdeye taşımış ve 3 milyon 600 bin seyirciye ulaşmıştı. Dağ 2, sinemada tüm zamanların en çok filmleri arasında 19. sırada yer alıyor.

İlk filminin 2019 yılında vizyona gireceği Göktürk Üçlemesi, günümüz Türk devletlerinin temelini teşkil eden Göktürkler’in yaşamını ele alacak. Yaklaşık 1500 yıl öncesinde temelleri atılan Göktürkler’in mitoloji ve destanları filmlerde yer bulacak.

Yönetmen Alper Çağlar, Göktürk üçlemesi ile Yüzüklerin Efendisi ve Cesur Yürek gibi evrensel bir başyapıt olarak takdir edilen bir eser oluşturmak istediğini ifade ediyor.

Üçlemenin birinci filmi İlk Göktürk 2019 yılında, ikinci filmi Kırk Göktürk 2022 yılında ve final filmi Son Göktürk, 2025 yılında gösterime girmesi planlanıyor.