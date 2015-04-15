Daha büyük daha kalın : Huawei P8 Max

Bugün Londra'daki etkinlikte yeni amiral gemi modeli P8'i lanse eden Huawei'nin büyük bir sürprizi daha vardı zira Huawei P8 Max adında phablet sınıfını hedefleyen yeni bir akıllı telefon daha duyurdu.





Huawei P8 Max tam anlamıyla Huawei P8 modelinin büyümüş hali olarak görülebilir. Ekran ve batarya olarak büyüyen cihaz biraz kalınlaşıyor ve dış tasarımını aynen koruyor. 6.8 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan cihaz 6.8mm kalınlık sınırına yükseliyor.





Boyut büyüdüğü için kendisine biraz daha boş alan bırakan Huawei, bu alanı batarya ile doldurmayı tercih etmiş. 4360Mah gücündeki batarya ile firma normal kullanımda 2.23 gün, video izlemede 15 saat kullanım süresi sunuyor.





Huawei ayrıca ısınma konusunda da bazı tedbirler almış. Cihazın ısıyı daha iyi atabilmesi için 7 katmanlı bir soğutma yapısı kullanılmış. 64-bitlik Kirin 930 yongaseti Huawei P8 modelindeki ile aynı hızlarda çalışıyor. Ancak neden gelişmiş bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuldu bilinmiyor.





Huawei ayrıca büyüyen ekran alanı için de bazı yazılım optimizasyonları yapmış. Ekran yan çevrildiğinde yan dönen ana ekran, iki panel yanyana görünüm ve uzatılmış görünün bunlar arasında.





Bunun haricinde tüm özellikler Huawei P8 ile aynı : 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, EMUI 3.1 kullanıcı arayüzü bunlar arasında. Sadece ön kamera 5MP çözünürlüğe indirgenmiş. Huawei P8 Max modeli 32GB kapasiteli versiyon 550 Avro, 64GB kapasiteli versiyon 650 Avro yaklaşık fiyat etiketi ile ay sonuna doğru global olarak piyasaya sürülecek.