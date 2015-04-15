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Daha büyük daha kalın : Huawei P8 Max

4 yıl
17b
1
68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha büyük daha kalın : Huawei P8 Max
Bugün Londra'daki etkinlikte yeni amiral gemi modeli P8'i lanse eden Huawei'nin büyük bir sürprizi daha vardı zira Huawei P8 Max adında phablet sınıfını hedefleyen yeni bir akıllı telefon daha duyurdu.

Huawei P8 Max tam anlamıyla Huawei P8 modelinin büyümüş hali olarak görülebilir. Ekran ve batarya olarak büyüyen cihaz biraz kalınlaşıyor ve dış tasarımını aynen koruyor. 6.8 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan cihaz 6.8mm kalınlık sınırına yükseliyor. 

Boyut büyüdüğü için kendisine biraz daha boş alan bırakan Huawei, bu alanı batarya ile doldurmayı tercih etmiş. 4360Mah gücündeki batarya ile firma normal kullanımda 2.23 gün, video izlemede 15 saat kullanım süresi sunuyor. 

Huawei ayrıca ısınma konusunda da bazı tedbirler almış. Cihazın ısıyı daha iyi atabilmesi için 7 katmanlı bir soğutma yapısı kullanılmış. 64-bitlik Kirin 930 yongaseti Huawei P8 modelindeki ile aynı hızlarda çalışıyor. Ancak neden gelişmiş bir soğutma sistemine ihtiyaç duyuldu bilinmiyor. 

Huawei ayrıca büyüyen ekran alanı için de bazı yazılım optimizasyonları yapmış. Ekran yan çevrildiğinde yan dönen ana ekran, iki panel yanyana görünüm ve uzatılmış görünün bunlar arasında. 

Bunun haricinde tüm özellikler Huawei P8 ile aynı : 3GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, EMUI 3.1 kullanıcı arayüzü bunlar arasında. Sadece ön kamera 5MP çözünürlüğe indirgenmiş. Huawei P8 Max modeli 32GB kapasiteli versiyon 550 Avro, 64GB kapasiteli versiyon 650 Avro yaklaşık fiyat etiketi ile ay sonuna doğru global olarak piyasaya sürülecek. 
Daha büyük daha kalın : Huawei P8 Max
 

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-Joker Face- 4 yıl en beğenilen
Birde damarlı yazsaydın.
2 Yanıt Yanıtla +51
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fukox 4 yıl
Başlık sakat
1 Yanıt Yanıtla +29
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mustafaagungor 4 yıl
en çok güldüğüm haber olmaya aday


1 Yanıt Yanıtla +7
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axaxa 2 yıl
Ne biçim başlık atıyonuz .k
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Deníz 2 yıl
zevkin doruklarına ulaş
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 yıl
Benim cok severek begenerek kullandigim bir telefondu, fakat android 6 sadece cinde cikan modele verilmisti global olan modele verilmedi halen bende sattim
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muratoto 2 yıl
Tutulmadı sanırım bu telefon. Başka bu ekran boyutunda tel olmadığına göre bu tel alınırmı. Şarj ve foto konusunda nasıldır.
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F1rST22 2 yıl
Başlığı görünce ekrana bir kaç saniye baktım sonra gülmekten yarıldım Ekrem ne yaptın la bu ne



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DH Misafiri 2 yıl
Nasıl bir kullanım sonucu 1 gün gitmiyor? 15 saat video izleme diyor?
Almayı düşünüyorum ama yorumunuz olumsuz olmuş...
DH Misafiri
p8 max cihaz jenarötör gibi ama bataryası 1 günü çıkarmıyor 2 aydır kullanıyorum pişmanım açıkçası
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Crazy Goat 2 yıl DH Misafiri
neden size pil kotu ben de p8 kullaniyorum 1 gun gidiyo
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DH Misafiri 2 yıl
p8 max cihaz jenarötör gibi ama bataryası 1 günü çıkarmıyor 2 aydır kullanıyorum pişmanım açıkçası
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ardaberkay 3 yıl
bende 701 64gb modeli var arasındaki fark ne acaba bilen varmı
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DH Misafiri 3 yıl
8 adet işlemci ve 4 tanesi 1.5 diğer 4 tanesi 2.2 ghz hızda çalışıyor.eminim bu telefonu beğenmeyecek adamın evinde bu hızda bir pc bile yoktur.4350 mha batarya demek jeneratörle geziyorsun demek.bu telefondan daha iyi bir cihaz var mı ki dünya üstünde.tabii şimdilik...
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DH Misafiri 4 yıl
daha buyuk, daha kalın, birde daha uzun deseydiniz, en jigolo tel olacaktı.
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