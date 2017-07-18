Daimler, 3 milyon dizel Mercedes-Benz'i geri çağırıyor

Mercedes-Benz ve Smart markalarının çatı şirketi olan Daimler AG birkaç aydır emisyon testlerine hile karıştırdığı iddiasıyla inceleme altındaydı. İlk olarak mayıs ayında Alman polisinin bazı ofislerine baskın düzenlediği şirket, daha sonra hükümet yetkilileri ve savcılar tarafından inceleme altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Alman yetkililer Mercedes-Benz’de herhangi bir emisyon hilesine rastlamadıklarını açıklasa da şirket müşterilerinin endişelerini ortadan kaldırmak adına geri çağırma operasyonu başlatıyor.

Stuttgart merkezli şirket, bugün yaptığı açıklama ile Avrupa’daki Mercedes-Benz markalı 3 milyon adet dizel otomobili gönüllü olarak geri çağırdığını açıkladı. Şirkete toplamda 255 milyon dolara mal olacak geri çağırma operasyonunda; onarma ve güncelleme hizmetlerinde araç sahiplerinden ücret alınmayacak. Alman Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Daimler Genel Sekreteri Dieter Zetsche kararın tamamen belirsizliği ortadan kaldırmak için alındığını açıkladı.

Dizele Olan Güveni Güçlendirmek İstiyor

Zetsche, yaptığı açıklamada "Dizel motorlarla ilgili kamusal tartışmalar belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle, dizel otomobil sürücülerini rahatlatmak ve dizel teknolojisine olan güveni güçlendirmek için ilave tedbirler alınmasına karar verdik." dedi. Emisyon testlerinde hile yaptığı iddia edildiği dönemde hükümet yetkilileri ile bir araya gelen Daimler, şirketin hile suçlamasıyla savaşmak için tüm yasal yolları kullanacağını açıklamıştı. Şimdi alınan karar ise Daimler'in şüpheleri ortadan kaldırmak adına yeni bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in emisyon testlerinde sonuçları manipüle eden yazılım kullandığının ortaya çıkmasının ardından gözler Mercedes-Benz’e çevrilmişti zira iki Alman otomobil üreticisi de emisyon testleriyle ilgili ürün ve yazılımlarda Bosch firmasından destek alıyordu.

http://www.independent.co.uk/news/business/news/daimler-recall-3-million-cars-cut-diesel-emissions-europe-germany-a7847601.html