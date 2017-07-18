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Daimler, 3 milyon dizel Mercedes-Benz'i geri çağırıyor

Mercedes-Benz ve Smart markalarının sahibi olan Daimler AG, Avrupa’daki 3 milyon adet dizel otomobili gönüllü olarak geri çağırdığını ve ücretsiz olarak bazı hizmetleri sunacağını açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Mercedes-Benz ve Smart markalarının çatı şirketi olan Daimler AG birkaç aydır emisyon testlerine hile karıştırdığı iddiasıyla inceleme altındaydı. İlk olarak mayıs ayında Alman polisinin bazı ofislerine baskın düzenlediği şirket, daha sonra hükümet yetkilileri ve savcılar tarafından inceleme altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Alman yetkililer Mercedes-Benz’de herhangi bir emisyon hilesine rastlamadıklarını açıklasa da şirket müşterilerinin endişelerini ortadan kaldırmak adına geri çağırma operasyonu başlatıyor.

 

 

Stuttgart merkezli şirket, bugün yaptığı açıklama ile Avrupa’daki Mercedes-Benz markalı 3 milyon adet dizel otomobili gönüllü olarak geri çağırdığını açıkladı. Şirkete toplamda 255 milyon dolara mal olacak geri çağırma operasyonunda; onarma ve güncelleme hizmetlerinde araç sahiplerinden ücret alınmayacak. Alman Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Daimler Genel Sekreteri Dieter Zetsche kararın tamamen belirsizliği ortadan kaldırmak için alındığını açıkladı.

 

Dizele Olan Güveni Güçlendirmek İstiyor 

Zetsche, yaptığı açıklamada "Dizel motorlarla ilgili kamusal tartışmalar belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle, dizel otomobil sürücülerini rahatlatmak ve dizel teknolojisine olan güveni güçlendirmek için ilave tedbirler alınmasına karar verdik." dedi. Emisyon testlerinde hile yaptığı iddia edildiği dönemde hükümet yetkilileri ile bir araya gelen Daimler, şirketin hile suçlamasıyla savaşmak için tüm yasal yolları kullanacağını açıklamıştı. Şimdi alınan karar ise Daimler'in şüpheleri ortadan kaldırmak adına yeni bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in emisyon testlerinde sonuçları manipüle eden yazılım kullandığının ortaya çıkmasının ardından gözler Mercedes-Benz’e çevrilmişti zira iki Alman otomobil üreticisi de emisyon testleriyle ilgili ürün ve yazılımlarda Bosch firmasından destek alıyordu


http://www.independent.co.uk/news/business/news/daimler-recall-3-million-cars-cut-diesel-emissions-europe-germany-a7847601.html Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl
Demek ki birşey var markanın değerini korumak için gizlediler. Olay patlak vermeden düzeltmek istiyorlar.
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yakapaca37 1 yıl en beğenilen
Sorun yoksa niye geri çağırıyorsun, sorun varsa niye yaptırım uygulanmıyor ceza kesilmiyor?
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jimhendrix 1 yıl
geri çağırıyorsa nox kervanına mersedes te katılmış demektir. müşteri endişesi falan hikayeeeee.
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Takumi_Fujiwara 1 yıl
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Kuvvetle muhtemel Mercedes'in yaptığı bir şey var ancak Vw'nin başına gelenleri görünce muhtemelen pazarlık vs. yollarla işi düzeltme yoluna gittiler. Lüks sınıfta satan bir üretici Vw gibi geniş davranamaz bu tarz konularda. Ülkemizdeki fiyatları bir kenara bırakırsak yurt dışında Vw gayet ulaşılabilir bir marka. Orta gelir düzeyinde kaybedilen müşterinin yerine yenisini bulmak daha kolay. Ancak S class sahibi bir müşteriyi kendinizden soğutursanız gider Bentley alır yüzünüze de çok bakmaz.
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oray 1 yıl
hep derim BMW gibisi yok :)
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Chernovsky 1 yıl oray
İnşallah onda da birşey çıkmaz hocam.
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the_japan 1 yıl
Daimler ismi sadece bana mi Turkce gibi geliyor? Soyisim + ler, lar eki gibi

Altindan ne cikacak bakalim...
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Opus Diabolicum 1 yıl the_japan
Yalnız değilsin hocam :)
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canguler917 1 yıl
amerika yakalamadan önce aramızda düzeltelim demişler
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jimhendrix 1 yıl
geri çağırıyorsa nox kervanına mersedes te katılmış demektir. müşteri endişesi falan hikayeeeee.
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hazarRS 1 yıl
E bir sorun yoksa ne diye çağırıyorsun 255 milyon dolar harcayıp? yağına suyuna bakıp geri mi yollayacaklar sanki. Bunun anlamı şudur;
Mercedes de hile yapmış. Ama devlet ve mercedes tatlı yolu bulmuşlar, siz sorunu düzeltin biz de hiç olmamış gibi davranalım demişler. Üstüne salak olan insanların da güvenini kazanırız düşüncesiyle pazarlama stratejisine dökmeye çalışmışlar. Ulan almanlar...
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Guest-F2673E0F4 1 yıl hazarRS
hazarRS

E bir sorun yoksa ne diye çağırıyorsun 255 milyon dolar harcayıp? yağına suyuna bakıp geri mi yollayacaklar sanki. Bunun anlamı şudur;
Mercedes de hile yapmış. Ama devlet ve mercedes tatlı yolu bulmuşlar, siz sorunu düzeltin biz de hiç olmamış gibi davranalım demişler. Üstüne salak olan insanların da güvenini kazanırız düşüncesiyle pazarlama stratejisine dökmeye çalışmışlar. Ulan almanlar...

Bencede oyle yoksa yalandan 255 milyon dolar zarara girmezler.
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aaguler 1 yıl
Kim ne derse desin emisyon skandallarını şahı "Sahtekarlar sahtekarı " marka bellidir. İpucu isteyen kapısını kapatsın.
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dr20mouse 1 yıl aaguler
aaguler
Kim ne derse desin emisyon skandallarını şahı "Sahtekarlar sahtekarı " marka bellidir. İpucu isteyen kapısını kapatsın.

Aynen kapıyı kapatırken dizel motorlarında adını kirletip kısmetini kapattılar.
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CR7_35 1 yıl
Dizel teknolojiyi guclendirmek ve kalkindirmakmis sizin gelistirmenizi yiyeyim hibrit cikti hibrit bundan 5-10 yil sonra gorcem dizeli ve dizelcileri tarihe karisacaklar Benzin bitmedigi surece devam edecegimize gore Hibrit ve Benzin ayni anda devam edecek(Yeni NSX boyle hem benzin hem elektrikli motor vardi ve sonuc mukemmel) TSI'lar her gecen gun gucleniyor ve istenilen guc yakit tuketimi ve konfor saglaniyor dizel iyice tarihe karismaya hazirlaniyor.
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Master_Evil 1 yıl
çok şüpheli hareket, ama vw'nin olayından sonra küçük kalıyor yine de
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yakapaca37 1 yıl en beğenilen
Sorun yoksa niye geri çağırıyorsun, sorun varsa niye yaptırım uygulanmıyor ceza kesilmiyor?
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