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Porsche ultra hızlı şarj cihazlarının ilk ikisini kurdu

Porsche, Mission E modelini 15 dakikada %80 doluluğu getirecek, 350 kW güçteki yeni şarj cihazlarından ilk iki tanesini Almanya'daki yeni açtığı ofisinde kurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geleceğin elektrikli araçlarda olduğunun bilincinde olan üreticilerden birisi olan Porsche, bu konuda pek çok önemli adım atıyor. Berlin'de yeni bir ofis açan Alman spor araç üreticisi buraya iki adet yeni geliştirdiği ultra hızlı 800 volt şarj cihazları yerleştirdi.
 
Güncel piyasadaki elektrikli araçları 150 kW ile şarj edebilen cihazlar, bu durumda bile Tesla'nın 120 kW'lık cihazlarından daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Ancak asıl amaçları olan geleceğe yönelik tasarlanan cihazlar 350 kW'a kadar destek sunabiliyor. Markanın geliştirdiği Mission E modelini bu şarj cihazlarıyla 15 dakikada %80 doluluğa şarj edebilmek mümkün. Bu süre bir benzin istasyonunda harcanan süreden biraz fazla olsa da uzun yol seyahatleri yapanlar için oldukça büyük bir tasarruf olarak görülebilir.
 
Şarj istasyonlarının bir sonraki adımı olarak bu cihazlardan Amerika'ya kurmayı planlayan Porsche, onun için Atlanta'daki ana merkezini seçmiş. Mission E'yi 2019 yılında piyasayı sürmeyi planlayan üretici o zamana kadar bu şarj cihazlarının sayısını arttırmayı planlıyor. Hatta bu amaçla başka firmalarla da Avrupa'da istasyonlar kurmak adına ortaklıklar kurmuş durumda.
 

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Quad HD 2 yıl en beğenilen
Benim telefonum 3000 mah ama bu kadar hızlı şarj olmuyor bu ne hız
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CR7_35 2 yıl
Oyleyse guzel haber sarj suresi sorun ve soru isaretiydi 5 dk olacak degilde %80 le 300-400 menzil gider mi giderse iyidir.
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Mesudum 2 yıl
fen dersi hesabıyla bile olsa,
350kW ve 800V aynı anda 450A civarı bir akım demektir.
Sıradan dairelerin 3-5kW ve 40A ile hesaplandığını düşünürsek bunun bizim için geliştirilen bir teknoloji olmadığını bir kez daha anlarız.
Sağol Porsche (a VW subsidiary partner)
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AsosyalKowboy 2 yıl
elektrikli arabalar 2020 gibi yaygınlaşır
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OsbourneReynolds 2 yıl
Bugün Porsche gibi lüks markalar yapar, yarın bu teknoloji halka iner. Elektrikli arabaların devri çok yakın.
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kadirirdem 2 yıl
15 dakika'da %80 dolum değeri çok iyi bir değer,bildiğim kadarıyla rakiplerden iyi.
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
15 dakika'da %80 dolum değeri çok iyi bir değer,bildiğim kadarıyla rakiplerden iyi.

@kadirirdem sta artık karşı tarafın duşüncelerini scan edebilme mertebesine ulaşmış, üstteki yorumu bire bir yazmak niyetindeydim.
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BekiRoRo 2 yıl
Telefon ile araba şarjını kıyaslamak nasıl bir yokluktur...
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Kerim5100 2 yıl
Porsche adamdır :D
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yakapaca37 2 yıl
15 dakikada %80 dolum çok iyi bir değer. Zaten elektrikli araçlardaki en büyük çekince uzun şarj süreleri.
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reiis 2 yıl
Geçmişde gelecekte petrolde
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Guest-F2673E0F4 2 yıl reiis
reiis
Geçmişde gelecekte petrolde

Sen oyle san tum fosil yakitlari yakarsak Doha sehrinde 2100 yilinda torunlarimiz gorecek 116 dereceyi.
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Greylights 2 yıl
Teslanın kendi istasyonları 40 dk da %80 yapıyor. Biri 1 günde doluyor demiş de, evde (yurtdışında) 110V ile anca dolar zaten. Kimse evinde 15 dk da porshe sini şarj edemez mecbur istasyona gitmeleri gerek. Yoksa evde şarjda Tesladan farklı olacak bir marka olamaz çünkü ev elektriğinin sınırı zorluyor araç şarj cihazları. Türkiye 220V kullandığı için bir nebze daha hızlı dolabilir araçlar evde ama yinede şarj istasyonlarının çoğalması gerek.
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