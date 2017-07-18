Porsche ultra hızlı şarj cihazlarının ilk ikisini kurdu

Geleceğin elektrikli araçlarda olduğunun bilincinde olan üreticilerden birisi olan Porsche, bu konuda pek çok önemli adım atıyor. Berlin'de yeni bir ofis açan Alman spor araç üreticisi buraya iki adet yeni geliştirdiği ultra hızlı 800 volt şarj cihazları yerleştirdi.

Güncel piyasadaki elektrikli araçları 150 kW ile şarj edebilen cihazlar, bu durumda bile Tesla'nın 120 kW'lık cihazlarından daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Ancak asıl amaçları olan geleceğe yönelik tasarlanan cihazlar 350 kW'a kadar destek sunabiliyor. Markanın geliştirdiği Mission E modelini bu şarj cihazlarıyla 15 dakikada %80 doluluğa şarj edebilmek mümkün. Bu süre bir benzin istasyonunda harcanan süreden biraz fazla olsa da uzun yol seyahatleri yapanlar için oldukça büyük bir tasarruf olarak görülebilir.

Şarj istasyonlarının bir sonraki adımı olarak bu cihazlardan Amerika'ya kurmayı planlayan Porsche, onun için Atlanta'daki ana merkezini seçmiş. Mission E'yi 2019 yılında piyasayı sürmeyi planlayan üretici o zamana kadar bu şarj cihazlarının sayısını arttırmayı planlıyor. Hatta bu amaçla başka firmalarla da Avrupa'da istasyonlar kurmak adına ortaklıklar kurmuş durumda.