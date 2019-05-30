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Dark 2. Sezon fragmanı yayınlandı, final sezonu duyuruldu

Netflix'in Alman yapımı dizisi Dark'ın yeni sezonu yayınlandı. Yayınlanan fragman ile birlikte dizinin üç sezondan oluşacağı duyuruldu. Dark, 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?
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Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dark 2. Sezon fragmanı yayınlandı, final sezonu duyuruldu
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Netflix’in Alman yapımı dizisi Dark’ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. İkinci sezonu 21 Haziran tarihinde yayınlanacak dizinin üçüncü sezonu ile birlikte ekranlara veda edeceği duyuruldu.

İlk sezonu 2017 yılında yayınlanan Dark, izleyiciler tarafından epey olumlu tepki aldı. Bilim Kurgu, gizem türündeki dizinin henüz başında bir gencin ortadan kaybolduğu ve arama çalışmalarının başlatıldığına tanık oluyoruz. Arama çalışmalarının ardından kasabada bir solucan deliği bulunuyor. Zamanda yolculuk kavramının başlaması ile birlikte dizinin gizemi daha da derinleşiyor. Dizinin hikayesi 1986 ve 1953 yıllarında geçiyor.

Yeni yayınlanan fragmanı ile birlikte Dark’ın toplam üç sezondan oluşacağı duyuruldu. Final sezonunun yaklaşık iki yıl sonra yayınlanması bekleniyor. Dizinin yönetmenliğini ve yapımcılığını Baran bo Odar ve Jantje Friese birlikte üstleniyor. İkinci sezonun tüm bölümleri 21 Haziran tarihinde yayınlanacak.

Beş yeni Alman dizisi yolda

Netflix, Alman yapımı Dark’ın büyük beğeni alması ve önemli izlenme rakamlarına ulaşmasının ardından ikinci Alman yapımı dizisi Dogs of Berlin’in çalışmalarına başlamış ve ilk sezonunu yayınlamıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda 5 yeni Alman dizisi için anlaşma sağlandı. Yeni dizilerin isimleri ‘The Barbarians’, ‘Tribes of Europa’, ‘Don’t Try This at Home’, ‘Skylines’ ve ‘Season of Secrets’ olacak.

 

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aozgec 1 hf.
Nays
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AqRaMa 1 hf.
bu dizi gayet iyi, sürükleyici sıkılmadan izledim, zaten 3 sezondan sonra da tat vermez konu kalmaz zorlama olur iyi olmuş 3 sezon finali
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ozakin70 1 hf.
Güzel dizi 3. Sezonda tadında bitirirlerse kimse sövmez gota sövdükleri gibi...
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