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Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman

Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding'in çıkış tarihi belli oldu. Oyunun ayrıca 9 dakikalık oyun içi görüntüleri paylaşıldı ve Türkiye fiyatı da açıkladı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5b
1
30
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hideo Kojima'nın merakla beklenen yeni oyunu Death Stranding'in çıkış tarihi resmen açıklandı. Kojima Productions tarafından yapılan açıklamaya göre Death Stranding, 8 Kasım 2019'da oyunseverlerle buluşacak. Oyunun ayrıca neredeyse 9 dakika uzunluğunda yeni bir fragmanı da yayınlandı.


Paylaşılan yeni görüntülerde Death Stranding yine kafa karıştırıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Dünya üzerindeki uygarlıkların tamamıyla çöktüğü, ülkelerin bölündüğü ve insanların birbirlerinden soyutlanmış bir şekilde yaşamaya alıştığı ilginç bir gelecekte geçiyor Death Stranding. Oyunda BT isimli şu an için henüz tam olarak anlam veremediğimiz, doğaüstü özelliklere sahip düşmanların olduğu görünüyor.

Death Stranding'deki baş kahramanımız olan Sam, bölünmüş ve bağlantıları kopmuş haldeki insanlığı BT tehditi karşısında yok olmaktan kurtarmaya çalışacak. Yayınlanan görüntülerde Sam'in zamanda yolculuk yapıp Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği görülüyor. Tam da Kojima'dan beklendiği gibi yine epey karışık bir hikayeyle karşı karşıyayız gibi.


Death Stranding'de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Guillerme Del Toro gibi Hollywood'un ünlü isimleri rol alıyor. Death Stranding ayrıca Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılışının ardından geliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyor.

Death Stranding'in PlayStation Store üzerindeki fiyatı 429 TL.

Tanıtım yazısı:

Efsanevi oyun yönetmeni Hideo Kojima'dan yepyeni ve çığır açacak bir PlayStation 4 tecrübesi.

Ölüm Kıyısı'yla tamamen değişime uğrayan bir dünyayla yüzleş. Geleceğimizin dağılmış parçalarını taşı ve parçalanmış dünyayı adım adım bir araya getirecek bir yolculuğa çık.

Başrollerde Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Léa Seydoux ve Guillermo del Toro yer alıyor. 

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LKLC 1 hf. en beğenilen Steelo
PlayStation özel oyun. PC'ye gelmeyecek.
2 Yanıt Yanıtla +15
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doblosman 1 hf. m-99
dolar 6küsür olmuşsa Sonynin bunda suçu ne?
2 Yanıt Yanıtla +14
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Kerim5100 1 hf.
Yurtiçi Kargo simülatörü XD
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Atmosfer güzel, yağmurlu ve çamurlu ortamı iyi vermişler. Ana karakterin Walking Dead rolündeki saçı ve duruşunu sonunda değiştirmeleri iyi olmuş sürekli bir Bilimkurgu Walking Dead izliyormuş hissi yaratıyordu. Oyun güzele benziyor tabii ben oynayamayacağım, sürekli yükselen oyun ve konsol fiyatları ve sistem gereksinimleri -e bu grafikler için haliyle- artık beni izleyici yaptı seneler öncesinden. Stadia gibi şeçenekler gelene kadar pause durumundayım.
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Onvious 1 hf.
oyun 2015 de ilk duyuruldugunda PC e de gelecek denmisti. acaba ne kadar aldılar? belki 1 yıl sonra falan gelir
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qaso 1 hf.
Ben de filim zanettim 9 dakikalık "fragman" mı olur, bari filmin tamamını vereydiniz dedim içimden.
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DH Misafiri 1 hf.
Alın size senaryo bunlar dünyanın içine etmiş yine ve yine çözüm de alternatif gerçekliklere geçiş yapan bir cihaz bu alternatiflerden malzeme toplama ve orada yediğin haltları engelleyen kozmik yaratıklar dan kaçma üzerine elbette kötü bir şirket ve onun daha kötü süper güçleri yada dünya kontrolü hedefleyen patronun elbette burada kilit bebek ve bıdı bıdı... görelim bakalım yumurtadan ne çıkacak en azından grafikler fena değil.
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BoRriZ 1 hf.
pek ilgi çekici gelmedi bana. dövüş ve silah mekanikleri hiç hoş değil. olayı ve kurgusu da çekici değil bence. ayrıca trailer'da çok saçma olaylar var. Ladder ve rope kullanımını göstermek de nedir ya? ne kadar saçma, hangi yılda yaşıyoruz :) puan için erken ama 70 puan olur bu.
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kuzgun_ 1 hf.
kaç senedir ha çıktı ha çıkacak denen oyun milletin beklemekten ciğeri soldu..
umarım hayal kırıklığı yaşatmaz 3-4 senedir millet bunu bekliyor..
Türkçe olmazsa hikaye sarmaz, hikaye sarmazsa oyunun %50'si çöp olur gibime geliyor
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SEO-Uzmanı 1 hf.
youtube den izleriz artık ! :)
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mekan54 1 hf.
Ürün fiyatı biraz pahalı gibi 😑
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hömmgüzel 1 hf.
Arada WW2’ye mi gidiyoruz ? :)
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Giresunlufuk 1 hf.
İşte bu yüzden Playstation tercih ediyorum. Harika görünüyor ya. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Türkçe gelirse tadından yenmez.
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