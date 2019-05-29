Death Stranding'in çıkış tarihi açıklandı: İşte 9 dakikalık fragman

Hideo Kojima'nın merakla beklenen yeni oyunu Death Stranding'in çıkış tarihi resmen açıklandı. Kojima Productions tarafından yapılan açıklamaya göre Death Stranding,oyunseverlerle buluşacak. Oyunun ayrıca neredeyse 9 dakika uzunluğunda yeni bir fragmanı da yayınlandı.Paylaşılan yeni görüntülerde Death Stranding yine kafa karıştırıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Dünya üzerindeki uygarlıkların tamamıyla çöktüğü, ülkelerin bölündüğü ve insanların birbirlerinden soyutlanmış bir şekilde yaşamaya alıştığı ilginç bir gelecekte geçiyor Death Stranding. Oyunda BT isimli şu an için henüz tam olarak anlam veremediğimiz, doğaüstü özelliklere sahip düşmanların olduğu görünüyor.Death Stranding'deki baş kahramanımız olan Sam, bölünmüş ve bağlantıları kopmuş haldeki insanlığı BT tehditi karşısında yok olmaktan kurtarmaya çalışacak. Yayınlanan görüntülerde Sam'in zamanda yolculuk yapıp Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği görülüyor. Tam da Kojima'dan beklendiği gibi yine epey karışık bir hikayeyle karşı karşıyayız gibi.Death Stranding'degibi Hollywood'un ünlü isimleri rol alıyor. Death Stranding ayrıca Hideo Kojima'nıngeliştirdiği ilk oyun olarak da dikkat çekiyor.Death Stranding'in PlayStation Store üzerindeki fiyatıEfsanevi oyun yönetmeni Hideo Kojima'dan yepyeni ve çığır açacak bir PlayStation 4 tecrübesi.Ölüm Kıyısı'yla tamamen değişime uğrayan bir dünyayla yüzleş. Geleceğimizin dağılmış parçalarını taşı ve parçalanmış dünyayı adım adım bir araya getirecek bir yolculuğa çık.Başrollerde Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lindsay Wagner, Léa Seydoux ve Guillermo del Toro yer alıyor.