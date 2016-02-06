“Das Auto” tarih oluyor

VW’nin “duygusal” olarak tarif edileceği reklam kampanyasında, daha önceki reklamlarda yer alan ve oldukça başarılı bir imaj oluşturulmasında katkısı olan “Das Auto” sloganı yer almayacak. Bunun sebebi ise yeni pazarlama çabasının firmanın otomobiller, tasarım ve teknoloji yerine insanlara ve VW ürünleri ile olan bağlarına odaklanması olarak ifade ediliyor.





VW marka satış başkanı Juergen Stackmann “Dünya genelinde inanılmaz sayıda ki birçok insan, Volkswagen hayatlarının bir parçası olduğu için, otomobillerimiz ile hatıraları üzerinden ilişki kuruyor” diyerek reklamlarda ki değişikliğin sebebini dile getirdi. Stackmann müşterilerinin inancını ve güvenlerini kaybettiklerini ve geri kazanmak için de ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi. Reklam kampanyasının VW’nin Avrupa’da 8.5 milyon adet dizel otomobili geri çağıracağı süreç ile aynı zamanda ortaya çıkması müşterilerde ki olumsuz etkiyi kırmak için iyi bir zamanlama olarak değerlendiriliyor.





2015 Eylül Ayı’nda firmanın, dizel otomobillerinin emisyon testlerini geçebilmesi için 11 milyon otomobilde hile yaptığını kabul etmesi ile beraber satışlar birden düşmüştü. 2015’in en çok otomobil satması beklenen firması olan VW, skandal ortaya çıkana kadar birinciliği elinde bulunduruyordu. Skandaldan sonra satışların düşmesi ile Toyota 2015 yılında 4. kez en çok otomobil satan firma olma unvanını elinde tuttu.





Reklam kampanyası bu ay içerisinde Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Avusturya ve İsviçre’de başlayacak. Mart Ayı’nda ise dünyanın geri kalan kısmında yürütülmesi planlanıyor.





TV, radyo, gazete, dergi ve internet mecralarında kapsamlı bir reklam kampanyası olacağı da söylenenler arasında.





TV reklamında hayatın farklı aşamalarından geçen bir ailenin tüm süreç boyunca Volkswagen ile olan ilişkileri gösteriliyor ve reklam “Das Auto” yerine “Then. Now. Always” (O zaman. Şimdi. Her zaman.) sloganı ile sonlanıyor.





http://europe.autonews.com/article/20160205/ANE/160209908/vw-launches-ad-campaign-without-das-auto-slogan