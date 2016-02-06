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“Das Auto” tarih oluyor

Volkswagen (VW) bu ay içerisinde emisyon skandalı nedeni ile kaybettiği müşteri güvenini kazanmak için önce Avrupa’da sonrasında ise küresel ölçekte "Das Auto"suz yeni reklam kampanyasını başlatıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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“Das Auto” tarih oluyor
 
VW’nin “duygusal” olarak tarif edileceği reklam kampanyasında, daha önceki reklamlarda yer alan ve oldukça başarılı bir imaj oluşturulmasında katkısı olan “Das Auto” sloganı yer almayacak.  Bunun sebebi ise yeni pazarlama çabasının firmanın otomobiller, tasarım ve teknoloji yerine insanlara ve VW ürünleri ile olan bağlarına odaklanması olarak ifade ediliyor.

VW marka satış başkanı Juergen Stackmann  “Dünya genelinde inanılmaz sayıda ki birçok insan, Volkswagen hayatlarının bir parçası olduğu için, otomobillerimiz ile hatıraları üzerinden ilişki kuruyor” diyerek reklamlarda ki değişikliğin sebebini dile getirdi. Stackmann müşterilerinin inancını ve güvenlerini kaybettiklerini ve geri kazanmak için de ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi. Reklam kampanyasının VW’nin Avrupa’da 8.5 milyon adet dizel otomobili geri çağıracağı süreç ile aynı zamanda ortaya çıkması müşterilerde ki olumsuz etkiyi kırmak için iyi bir zamanlama olarak değerlendiriliyor.
“Das Auto” tarih oluyor
 

2015 Eylül Ayı’nda firmanın, dizel otomobillerinin emisyon testlerini geçebilmesi için 11 milyon otomobilde hile yaptığını kabul etmesi ile beraber satışlar birden düşmüştü. 2015’in en çok otomobil satması beklenen firması olan VW, skandal ortaya çıkana kadar birinciliği elinde bulunduruyordu. Skandaldan sonra satışların düşmesi ile Toyota 2015 yılında 4. kez en çok otomobil satan firma olma unvanını elinde tuttu. 

Reklam kampanyası bu ay içerisinde Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Avusturya ve İsviçre’de başlayacak. Mart Ayı’nda ise dünyanın geri kalan kısmında yürütülmesi planlanıyor.
“Das Auto” tarih oluyor
 

TV, radyo, gazete, dergi ve internet mecralarında kapsamlı bir reklam kampanyası olacağı da söylenenler arasında.  

TV reklamında hayatın farklı aşamalarından geçen bir ailenin tüm süreç boyunca Volkswagen ile olan ilişkileri gösteriliyor ve reklam “Das Auto” yerine “Then. Now. Always” (O zaman. Şimdi. Her zaman.) sloganı ile sonlanıyor.


http://europe.autonews.com/article/20160205/ANE/160209908/vw-launches-ad-campaign-without-das-auto-slogan Yorum Yaz
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Nevfel 3 yıl en beğenilen
Ist dieses Auto? (Bu araba mı?)

Daha uygun olur.

Almanların en kötü arabası Volkswagen olmasına rağmen malum firma sayesinde ve bizim insanımızın alman malına olan hayranlığı nedeniyle ülkemizde hakettiği fiyatın çok üzerinde satılan insanların para verip 3 ay sıra bekledikleri araba markasıdır.

Ist dieses Auto? (Bu araba mı?)Daha uygun olur.Almanların en kötü arabası Volkswagen olmasına rağmen malum firma sayesinde ve bizim insan...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Das Emisyon guzel, bir dusunsunler
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UML 3 yıl
Then Now Always ?

yıllardır Toyota'nın kullandığı slogan:

Today Tomorrow Toyota


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ahnksqualt 3 yıl
Gas auto daha güzel olur :)
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Patren 3 yıl
das emisyon
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umut_baris 3 yıl
Greenpeace kadar da kolpa bi oluşum yok. Bu adamların çevreci olduğuna inanan var mı?
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Patren 3 yıl
das emisyon
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Patren 3 yıl
das emisyon
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BekirTemel 3 yıl
out oto olsun
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kaptan666 3 yıl
Söz verir gibi olmuş.
Emission Then. Now. Always
Emisyon problemi o zaman vardı, şimdi de var ve hep olacak !
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silver0021 3 yıl
Yillarca polo kullandım 10 yil icinde ufak ufak yedi bitirdi beni. Sanayiden kurtulamadim. Gaz kelebegi en son havaya uçtu ben gaz vermeden gaz alan bi alete döndü sonra sattik golfune bindik gene az cok problem sanayi garanti yedi bitirdi. Su gunlerde paraya sikistim satayim bi clio 4 alayim dedim o gün bu gündür sanayinin adini unuttum. Kimsede kusura bakmasin ww bence marka kalitesiyle yuksek ancak sorun ureten bir arac. Renault öyle değil yada bi ford bu kadar servise dusmedi. Bugun woswos halen yuruyorsa appleimsi marka algisindan yürütüyor bunun dışında binilecek arac degil.tabi herkes kendi yasadiklarini bilir
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homebird 3 yıl
Juergen Stackmann “Dünya genelinde inanılmaz sayıda ki birçok insan, Volkswagen hayatlarının bir parçası olduğu için, otomobillerimiz ile hatıraları üzerinden ilişki kuruyor”

Adam haklı; her VW gördüğümde yaşanan dsg ve turbo arızaları aklıma geliyor, basıyorum kalayı
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E30a Biner Yan Yan Gider 3 yıl
Volkswagen, Drei Papiere.
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Master_Evil 3 yıl
Das Skandal
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Nevfel 3 yıl en beğenilen
Ist dieses Auto? (Bu araba mı?)

Daha uygun olur.

Almanların en kötü arabası Volkswagen olmasına rağmen malum firma sayesinde ve bizim insanımızın alman malına olan hayranlığı nedeniyle ülkemizde hakettiği fiyatın çok üzerinde satılan insanların para verip 3 ay sıra bekledikleri araba markasıdır.

1 Yanıt Yanıtla +22
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shimoda 3 yıl Nevfel
Nevfel
Ist dieses Auto? (Bu araba mı?)

Daha uygun olur.

Almanların en kötü arabası Volkswagen olmasına rağmen malum firma sayesinde ve bizim insanımızın alman malına olan hayranlığı nedeniyle ülkemizde hakettiği fiyatın çok üzerinde satılan insanların para verip 3 ay sıra bekledikleri araba markasıdır.



O firmaya kalsa slogan Das Kapital olur.
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