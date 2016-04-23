DeWalt'tan şantiyelere yönelik çelik gibi sağlam telefon

Elektrikli aletler ve inşaat malzemeleri yapmakla yetinmeyen DeWalt kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. İki metre yükseklikten betona düşmeye dayanıklı olan DeWalt MD501'in -20 dereceye kadar düşük ve 60 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara da meydan okuyabilecek derecede sağlam olduğu iddia ediliyor.

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Telefonun IP68 dereceli gövdesi sürekli olarak kum, çamur ve su içinde kullanılabilmesini sağlayacak şekilde su geçirmez ve toza dayanıklı olarak inşa edilmiş durumda. MD501 sağlam dış formunun haricinde pek de yeterli sayılamayacak iç donanımıyla orta sınıf bir akıllı telefon profili çiziyor. Cihazın kasasının altında dört çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MediaTek MT6735 işlemcinin yanı sıra 2GB RAM yatıyor. QI kablosuz şarj yeteneğine sahip telefonun diğer özellikleri arasında Gorilla Glass 3 ile güçlendirilmiş 720p çözünürlükte 5 inç HD ekran, 3020 mAh pil, 16GB genişletilebilir dahili depolama alanı ve 13 megapiksel kamera yer alıyor.

çift micro SIM kart yuvası sunan MD501'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağ henüz bilinmiyor. Ancak cihazın 545 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şu an için daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler şirketin web sitesinde yer alan S60 olarak lanse edilen termal kameralı akıllı telefonunun da gelecek ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kullanıcıların hem iş hem de kişisel hatlarını kullanabilmesini sağlayanyuvası sunan MD501'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağ henüz bilinmiyor. Ancak cihazıngibi bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şu an için daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler şirketin web sitesinde yer alan e-posta listesine kayıt olabilirler. Öte yandan DeWalt cep telefonu sektörüne giriş yapan iş inşaat malzemeleri tedarikçisi değil. Caterpillar'ınolarak lanse edilenakıllı telefonunun da gelecek ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/here-s-what-an-android-phone-from-a-power-tool-maker-looks-like-1319640