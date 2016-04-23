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DeWalt'tan şantiyelere yönelik çelik gibi sağlam telefon

Güçlü inşaat malzemeleriyle bilinen DeWalt, şantiye gibi ağır iş koşullarına dayanıklı, yüksek ve düşük sıcaklıklara meydan okuyan bir Android telefon çıkarıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,7b
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16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Elektrikli aletler ve inşaat malzemeleri yapmakla yetinmeyen DeWalt kendi akıllı telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. İki metre yükseklikten betona düşmeye dayanıklı olan DeWalt MD501'in -20 dereceye kadar düşük ve 60 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara da meydan okuyabilecek derecede sağlam olduğu iddia ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Richard Yu: Bir sonraki Huawei telefon 2K ekranlı olacak"
Telefonun IP68 dereceli gövdesi sürekli olarak kum, çamur ve su içinde kullanılabilmesini sağlayacak şekilde su geçirmez ve toza dayanıklı olarak inşa edilmiş durumda. MD501 sağlam dış formunun haricinde pek de yeterli sayılamayacak iç donanımıyla orta sınıf bir akıllı telefon profili çiziyor. Cihazın kasasının altında dört çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MediaTek MT6735 işlemcinin yanı sıra 2GB RAM yatıyor. QI kablosuz şarj yeteneğine sahip telefonun diğer özellikleri arasında Gorilla Glass 3 ile güçlendirilmiş 720p çözünürlükte 5 inç HD ekran, 3020 mAh pil, 16GB genişletilebilir dahili depolama alanı ve 13 megapiksel kamera yer alıyor.
Kullanıcıların hem iş hem de kişisel hatlarını kullanabilmesini sağlayan çift micro SIM kart yuvası sunan MD501'in ne zaman piyasaya sürüleceği ve nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağ henüz bilinmiyor. Ancak cihazın 545 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şu an için daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler şirketin web sitesinde yer alan e-posta listesine kayıt olabilirler. Öte yandan DeWalt cep telefonu sektörüne giriş yapan iş inşaat malzemeleri tedarikçisi değil. Caterpillar'ın S60 olarak lanse edilen termal kameralı akıllı telefonunun da gelecek ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/here-s-what-an-android-phone-from-a-power-tool-maker-looks-like-1319640 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 3 yıl en beğenilen
Bizim ergenler beğenmez şimdi.
Yanıtla +14
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mehmedaltair 3 yıl Halilowich
Halilowich
Tozda kumda kullanılacaksa Gorilla Glass 3 yetmez buna, kum falan çok fena çiziyor ekranları. Safir cam kullanılmalıydı ki ekran kolay kolay çizilmesin.

Safir camlar çizilmezlik konusunda iyi olsa da kırılganlık konusunda çok kötü. Saatlerdeki gibi 3-4 mm'lik cam koymaları gerekir o zaman. Onun yerine şu Motorola'nın shattered glass tarzı bir şey daha iyi gidebilirdi sanki
HalilowichTozda kumda kullanılacaksa Gorilla Glass 3 yetmez buna, kum falan çok fena çiziyor ekranları. Safir cam kullanılmalıydı ki ekran kol...
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Emre Kocakaya 3 yıl
Yilda DeWalt`dan 100,000$ mal aliyoruz sirket olarak,bir iki tane hediye ederler artik :)
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NUSR-ET 3 yıl
bu telefonu satın almak istiyorum türkiyede nereden alabilirim.
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DH Misafiri 3 yıl
cat s60 sabırsızlıkla bekliyorum 2000 civarında olması durumunda sahip olucam bir tanesine bu telefon için yorumum glass 3 birinci eksi mali t720 ikinci eksi 2 gb ram üçünce eksi lte cat 4 dördüncü eksi android 5.1 beşinci eksi quick charge olmayışı altıncı eksi asgari ihtiyaçlarını karşılışıyorsa ve sağlam telefonlara ilgi duyuyorsanız alın fakat fiyatını hakedeceğini düşünmüyorum
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SEO-Uzmanı 3 yıl
istikbal teknik servisi 2 ay önce gelmişti
bundan var onlarda ! :) haber galiba biraz eski :)
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Master_Evil 3 yıl
s4 active geldi aklıma
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DraGonS 3 yıl
dokunmatik 5110 olmuş bu tip olarak. 5110 la çivi çaktığım zamanlar aklıma geldi :D
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cheelik 3 yıl
tuilde
Dunya olarak telefon ishali olduk. Catir cutur model cikiyor hergun

yakında bizim nalbur da çıkarıcak bi ip68 telefon ben onu bekliyorum
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filteke 3 yıl
arkadaşlar şantiyede işçiler ve diğer yetkili personeller iphone kullanıyor, az kısmı ise samsung. dewalt bence tutmaz , cat'in durumu ortada.
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kadirirdem 3 yıl
ekran safir yada elmas olabilirmiş ama yine de iyi olmuş...
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Guest-5E274E432 3 yıl
infom@n
Bizim ergenler beğenmez şimdi.

Ne alaka
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halitozbasli 3 yıl
Yorumlara bakınca herkez ciddiye almış demek adamlar piyasada ihtiyacı görmüş...
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ReiCheN 3 yıl
tuilde
Dunya olarak telefon ishali olduk. Catir cutur model cikiyor hergun

güzel yorum :D
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akıllı telefon, Popüler ve
7 etiket daha sağlam su geçirmez dewalt md501 ip68 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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