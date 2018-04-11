Dead Rivals - Zombie MMO mobil çıktı

Gameloft studyolarından çıkan Dead Rivals - Zombie mobil platform için ilk zombi temalı ARPG oyun olma özeliğini taşıyor. Dead Rivals - Zombi ile Virandiyarın derinliklerine bir yolculuğa çık, zombi salgınının sebebini bul ve binlerce diğer oyuncuyla el ele ver veya rekabete gir. Sınıfını seç, karakterini kişiselleştir, sığınağını inşa et, düşmanlarına baskın yap, silah cephaneliğini oluştur, becerilerini geliştir ve ağır rekabetçi PvP savaşlarında rakiplerini ez geç!

Multiplayer ve PvP modu bulunan oyunda dilerseniz kişiselleştirdiğiniz karakterinizle diğer dost oyunculara katılıp bir ekip kurabilir, veya PvP moduyla diğer oyuncularla savaşabilirsiniz. Oyun içerisinde görev odaklı bölümler ve bölüm sonu canavarı (boss) mücadelesi verebileceğiniz aktiviteler de eksik edilmemiş.

Dead Rivals - Zombie MMO Android linki

Dead Rivals - Zombie MMO iOS linki