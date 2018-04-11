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Dead Rivals - Zombie MMO mobil çıktı

Mobil platform için hazırlanan ilk zombi temalı ARPG oyunu Dead Rivals -Zombie uzun bekleyişin ardından yayınlandı. Dead Rivals'da kıyamet sonrası hayatta kalmayı başarabilecek misiniz?
1 yıl
2,4b
1
4
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Dead Rivals - Zombie MMO mobil çıktı
Gameloft studyolarından çıkan Dead Rivals - Zombie mobil platform için ilk zombi temalı ARPG oyun olma özeliğini taşıyor. Dead Rivals - Zombi ile Virandiyarın derinliklerine bir yolculuğa çık, zombi salgınının sebebini bul ve binlerce diğer oyuncuyla el ele ver veya rekabete gir. Sınıfını seç, karakterini kişiselleştir, sığınağını inşa et, düşmanlarına baskın yap, silah cephaneliğini oluştur, becerilerini geliştir ve ağır rekabetçi PvP savaşlarında rakiplerini ez geç!
Multiplayer ve PvP modu bulunan oyunda dilerseniz kişiselleştirdiğiniz karakterinizle diğer dost oyunculara katılıp bir ekip kurabilir, veya PvP moduyla diğer oyuncularla savaşabilirsiniz. Oyun içerisinde görev odaklı bölümler ve bölüm sonu canavarı (boss) mücadelesi verebileceğiniz aktiviteler de eksik edilmemiş. 
Dead Rivals - Zombie MMO Android linki.
Dead Rivals - Zombie MMO iOS linki
 

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kamil_3545 1 yıl
oyun güzel olacak ama oynayabilsek. kasmaktan bir adim ilerleyemiyoruz. bitmeden koymuşlar markete bide koskoca gameloft olacak.
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FEARTR 1 yıl
her girişten 2 dk sonra disconnect olmak. servere bağlanamamak falanaefsane oyun
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cebrail.bsrn 1 yıl
Oyunun fragmanı kasılıyor. Kendisi nasıl olur acaba?
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a_y_k_u_t 1 yıl
Oyun çok kalitesiz geldi bana :/ Zombi rock diye bir oyun vardı onu anımsattı.
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