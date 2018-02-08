Deadpool 2'nin ilk fragmanı yayınlandı

X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, yeni filmi ile beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Bu yaz vizyona girecek Deadpool 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, geçtiğimiz günlerde yayınladığı kısa tanıtım videosunun ardından dün de filmin ilk fragmanını yayınladı.

Deadpool'un Bob Ross'u canlandırdığı tanıtım videosu gibi yayınlanan bu ilk fragmanda da sevilen karakter sık sık dördüncü duvarı yıkarak doğrudan izleyiciler ile konuşuyor. Deadpool bunu yaparken Toy Story, Justice League ve Avengers: Infinity War gibi filmlere gönderme yapmayı da ihmal etmiyor.

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Bu ilk fragmanın odağındaki asıl isim ise Cable. Josh Brolin tarafından canlandırılacak Cable, X-Men çizgi romanlarının en önemli karakterlerinden biri. Daha bebekken geleceğe gönderilen ve orada bir savaşçı olarak büyüdükten sonra geri dönen Cable'ın Deadpool 2'den sonra çekilecek X-Force filminde de yer alması bekleniyor.

Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, ülkemizde 1 Haziran'da vizyona girecek.