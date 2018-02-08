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Deadpool 2'nin ilk fragmanı yayınlandı

Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Deadpool 2'nin ilk fragmanı yayınlandı. Sevilen kahramanın yine muzırlık peşinde koştuğu fragmanda Cable karakteri ön plana çıkıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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9
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, yeni filmi ile beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Bu yaz vizyona girecek Deadpool 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Fox, geçtiğimiz günlerde yayınladığı kısa tanıtım videosunun ardından dün de filmin ilk fragmanını yayınladı.
Deadpool'un Bob Ross'u canlandırdığı tanıtım videosu gibi yayınlanan bu ilk fragmanda da sevilen karakter sık sık dördüncü duvarı yıkarak doğrudan izleyiciler ile konuşuyor. Deadpool bunu yaparken Toy Story, Justice League ve Avengers: Infinity War gibi filmlere gönderme yapmayı da ihmal etmiyor.
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Bu ilk fragmanın odağındaki asıl isim ise Cable. Josh Brolin tarafından canlandırılacak Cable, X-Men çizgi romanlarının en önemli karakterlerinden biri. Daha bebekken geleceğe gönderilen ve orada bir savaşçı olarak büyüdükten sonra geri dönen Cable'ın Deadpool 2'den sonra çekilecek X-Force filminde de yer alması bekleniyor.
Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, ülkemizde 1 Haziran'da vizyona girecek.

 
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MERNEPTAH 1 yıl en beğenilen hanımneder
hanımneder
İlki daha iyidi


sanki izledin'de 2.yi yorum yapıyon
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Barni Moloztaş 1 yıl
Dünyanın en overrated filmi
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-CristaL- 1 yıl
Filimi çok abartıyolar yapacaksan adam akıllı güzel bir fragman yapın fragman b*k gibi zaten deadpool serisine ilgi göstermiyorum. sebebi acaip derecede abartılıyor.
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gxhero 1 yıl
oldboy un amerikan versiyonunda oynayan abi değil mi bu cable? birde çizgi roman da dominoya hastaydım kızı zenci yaptılar çükücem ya ne kadar güzel karakter varsa içine ediyorlar!!!
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N. Chomsky 1 yıl

Martta gelecek sanıyordum. Mayısa daha çok var.
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hanımneder 1 yıl
İlki daha iyidi
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MERNEPTAH 1 yıl hanımneder
hanımneder
İlki daha iyidi


sanki izledin'de 2.yi yorum yapıyon
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homebird 1 yıl
Ben "cable" yi tutuyorum.
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Nikomer 1 yıl

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