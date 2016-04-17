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Deadpool 2 için hazırlıklara başlandı

20th Century Fox, yayınladığı açıklama ile Deadpool 2 için hazırlıklara başlandığı duyurdu. İlk filmin yönetmeni ve senaristleri, devam filmi için geri dönecekler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden biri olan Deadpool'un uzun süredir gündemde olan bireysel filmi, geçtiğimiz aylarda sinemaseverler ile buluştu. Marvel'in diğer filmlerinden çok daha farklı bir tona sahip olan filmden beklentiler pek yüksek değildi, ancak film tüm beklentilerin üzerine çıkarak kendisinden şüphe edenleri haksız çıkardı. Yapımcıların yıllarca şüpheyle yaklaştığı film, dünya genelinde 757 milyon dolar hasılat elde ederek son yılların en başarılı filmlerinden biri haline geldi.
 Deadpool'un gişede yakaladığı bu müthiş başarı, devam filmlerinin de önünü açtı. Film vizyona girdikten kısa bir süre sonra, stüdyonun Deadpool 2 için onay verdiği söylentileri dolaşmaya başladı. Bu söylentiler bugüne kadar doğrulanmamıştı, ancak beklenen açıklama sonunda geldi ve Deadpool 2 için hazırlıklara başlandığı resmi olarak duyuruldu.
Deadpool 2'yi resmi olarak duyuran 20th Century Fox, ilk filmin arkasındaki ekibin devam filmi de için geri döneceğini açıklayarak filmin hayranlarını sevindirdi. İlk filmin yönetmeni Tim Miller ve filmin senaryosunu kaleme alan Rhett Reese ve Paul Wernick, devam filmi için geri dönecek isimlerin başında geliyor. 18 yaş sınırı olan bu çizgi roman uyarlamasını beyaz perdeye taşımak için yıllarca uğraş veren ekibin devam filmi için de geri dönecek olması, serinin geleceği için oldukça sevindirici bir haber.
Deadpool 2'nin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması bekleniyor. Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmış değil, ancak 20th Century Fox geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, isimlerini açıklamadığı üç Marvel uyarlamasının 6 Ekim 2017, 12 Ocak 2018 ve 13 Temmuz 2018 tarihlerinde gösterime gireceğini duyurmuştu. Bu yüzden Deadpool 2'nin bu üç tarihten birinde sinemaseverler ile buluşması bekleniyor.

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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Umarım tuttu diye işi esnaflığa vurmayıp +18 sınırlamasını kaldırmazlar. Film güzeldi ve gayet de eğlendim.
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DeanWinchester. 3 yıl
Başka x men karakterleri gelebilir belki
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EgeArsln.EA 3 yıl
Film +15 değil miydi ben mi yanlış hatırlıyorum ?
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JessieJ 3 yıl
Ekibin fire vermeden yeni filmin kadrosunda olması çok güzel haber. İlk filmin üstüne koyacağız diye uğraşmalarına hiç gerek yok ikinci film ilk filmle aynı tadda olsun yeterde. Çünkü ilk film bence tamamiyle Deadpooldu. Daha iyisini yapacağız diye mıçıp batıran çok oldu, şu serinin aynı havada gitmesi bile yeterde artar bence.
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dumprep 3 yıl

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hollowman_ 3 yıl
yılın en iyi filmlerinden biriydi. inşallah daha fazla kitleye hitap etme ve gişe yapma derdine o kendine has havasını yumuşatmaya çalışmazlar.
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2K 3 yıl
İlk filmin bütçesi çok düşük tutulmuş ve yönetmen bir sürü aksiyon sahnesini çıkarmak zorunda kalmış o yüzden ikinci film çok daha aksiyonlu olabilir ki bende filmin aksiyonunu yetersiz bulmuştum.
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Guest-73A8A7D1E 3 yıl hollowman_
hollowman_

yılın en iyi filmlerinden biriydi. inşallah daha fazla kitleye hitap etme ve gişe yapma derdine o kendine has havasını yumuşatmaya çalışmazlar.

aynen, ama aynı kalitede sürdürme ihtimalleri yüksek. niye diyecek olursan, aynı ekip toplanmış ve ilk filmin bütçesi daha düşüktü. yani küçük bütçeleri varken bile bu adamlar kitle endişesine düşmemişlerse, bütçeleri yüksekken niye düşsünler ki?
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bakar niye bakmasın 3 yıl
Batıracaklar . Yazdım buraya
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montevo 3 yıl
daha fazla sövecek anlaşılan
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Adventure. 3 yıl
İlk filmin bütçesinin düşüklüğü filmde çok güzel bir şekilde lanse edilmişti. Bu sefer bütçe sıkıntısı olmayan bir Deadpool filmi geliyor ve aksiyon sahneleri kesinlikle daha fazla olacaktır. Bu sefer hangi başka süper kahramanlara yer verecekler ve Villain kim olacak çok merak ediyorum.
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JusticeLeague 3 yıl
Daha ilkini izleyemedik yaaav

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zdniz 3 yıl
Valla ben ilk 20 dk izledim ne berbat bi film diye kapattım. :d
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AnadoluEfes 3 yıl
Devam filmleri genelde kötü oluyor (tek tük iyi denecek filmler var onların hakkını yemeyeyim'de) umarım 2.film hüsran olmaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Umarım tuttu diye işi esnaflığa vurmayıp +18 sınırlamasını kaldırmazlar. Film güzeldi ve gayet de eğlendim.
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