Deadpool 2 için hazırlıklara başlandı

X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden biri olan Deadpool'un uzun süredir gündemde olan bireysel filmi, geçtiğimiz aylarda sinemaseverler ile buluştu. Marvel'in diğer filmlerinden çok daha farklı bir tona sahip olan filmden beklentiler pek yüksek değildi, ancak film tüm beklentilerin üzerine çıkarak kendisinden şüphe edenleri haksız çıkardı. Yapımcıların yıllarca şüpheyle yaklaştığı film, dünya genelinde 757 milyon dolar hasılat elde ederek son yılların en başarılı filmlerinden biri haline geldi.

Deadpool'un gişede yakaladığı bu müthiş başarı, devam filmlerinin de önünü açtı. Film vizyona girdikten kısa bir süre sonra, stüdyonun Deadpool 2 için onay verdiği söylentileri dolaşmaya başladı. Bu söylentiler bugüne kadar doğrulanmamıştı, ancak beklenen açıklama sonunda geldi ve Deadpool 2 için hazırlıklara başlandığı resmi olarak duyuruldu.

Deadpool 2'yi resmi olarak duyuran 20th Century Fox, ilk filmin arkasındaki ekibin devam filmi de için geri döneceğini açıklayarak filmin hayranlarını sevindirdi. İlk filmin yönetmeni Tim Miller ve filmin senaryosunu kaleme alan Rhett Reese ve Paul Wernick, devam filmi için geri dönecek isimlerin başında geliyor. 18 yaş sınırı olan bu çizgi roman uyarlamasını beyaz perdeye taşımak için yıllarca uğraş veren ekibin devam filmi için de geri dönecek olması, serinin geleceği için oldukça sevindirici bir haber.

Deadpool 2'nin çekimlerine bu yıl bitmeden başlanması bekleniyor. Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmış değil, ancak 20th Century Fox geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, isimlerini açıklamadığı üç Marvel uyarlamasının 6 Ekim 2017, 12 Ocak 2018 ve 13 Temmuz 2018 tarihlerinde gösterime gireceğini duyurmuştu. Bu yüzden Deadpool 2'nin bu üç tarihten birinde sinemaseverler ile buluşması bekleniyor.