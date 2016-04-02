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X-Men filmlerine The New Mutants da katılacak

X-Men ile bağlantılı film serilerine bir yenisi daha ekleniyor. Genç mutantların maceralarını anlatan The New Mutants serisi beyaz perdeye uyarlanıyor. Film için ismi geçen ilk oyuncular belli oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in en sevilen çizgi roman serileri arasında yer alan X-Men'in haklarını elinde bulunduran 20th Century Fox stüdyosu, kendi sinematik evrenini genişletmeye devam ediyor. Geçmişte geçen yeni filmler ile X-Men serisini başarıyla hayata döndüren stüdyo, bir yandan da ana seriye eşlik edecek yan filmler üzerinde çalışıyor. Wolverine, Deadpool ve Gambit gibi sevilen karakterlerin bireysel filmlerini de içeren bu yan filmlerden biri de The New Mutants olacak.
 Orijinal X-Men ekibinin yaşlanmaya başlamasının ardından oluşturulan New Mutants çizgi roman serisi, büyük bölümü henüz filmlerde yer almayan genç mutantların maceralarını anlatıyor. The New Mutants'ı sinemaya uyarlamak için bir süre önce hazırlıklara başlayan 20th Century Fox, film için oyuncu arayışına başladı. Genç mutantları canlandırmaları için adı geçen ilk isimler, Game of Thrones'un genç yıldızı Maisie Williams ve The Witch filminin başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy.
Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams, kurt adam benzeri özelliklere sahip olan Wolfsbane karakterini canlandırması için değerlendirilen isimlerin başında geliyor. New Mutants ekibinin en genç üyelerinden biri olan Wolfsbane, kurda dönüşebildiği gibi kurt ve insan karışımı bir hale de bürünebiliyor.
Son yılların en iyi korku filmleri arasında gösterilen The Witch ile adını duyuran Anya Taylor-Joy ise, Magik karakteri için isteniyor. Son olarak Deadpool'da gördüğümüz Colossus'un küçük kardeşi olan Magik, kendisini ve yanındakilerini bir yerden diğerine ışınlayabildiği gibi zamanda da yolculuk yapabiliyor.

The New Mutants serisi genç yetişkin türünde olacak

Bu iki genç oyuncunun yanı sıra, bu yıl vizyona girecek X-Men: Apocalypse'te Storm'u canlandıracak Alexandra Shipp'in de The New Mutants'da rolünü tekrarlayacağı söyleniyor. Ayrıca Profesör X'i canlandıran James McAvoy da yeni seride önemli bir rol oynayacak.
 X-Men sinematik evreninin başındaki isim olan Simon Kinberg'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, Deadpool gibi The New Mutants'ın da X-Men filmlerinden farklı bir tonda olacağını gösteriyor. Kinberg'in açıklamalarına göre, New Mutants serisi özellikle genç izleyicilere hitap eden genç yetişkin türünde filmlerden oluşacak.
 Aynı Yıldızın Altında ile yıldızı parlayan Josh Boone'un yazıp yöneteceği The New Mutants'ın vizyon tarihi henüz açıklanmış değil, ancak 20th Century Fox'un daha önce açıkladığı tarihler, filmin 2018'de vizyona gireceğini gösteriyor.

http://www.hitfix.com/motion-captured/exclusive-are-these-josh-boones-first-three-new-mutants Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
şu serinin değeri bilinmedi ona yanarım yemişim götü boklu avengersı
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grkm1 3 yıl
Önlerden oturalım X-Men evreni iyidir
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
şu serinin değeri bilinmedi ona yanarım yemişim götü boklu avengersı
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