Deadpool 2 için yeni tanıtım videosu yayınlandı

X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, önümüzdeki yıl ikinci bireysel filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Şu sıralar çekimleri devam eden Deadpool 2 için hazırlıklar sürerken, 20th Century Fox da filmin tanıtım çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce Deadpool 2'den ilk görüntüleri yayınlayan 20th Century Fox, bugün de film için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan bu yeni videoda Marvel'in muzır kahramanını, 80'li yılların unutulmaz isimlerinden Bob Ross'u taklit ederken görüyoruz. Böylesine ilginç bir şekilde başlayan fragmanın son kısmında ise yeni Deadpool filminden sahneler yer alıyor.

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Devam filminde Deadpool'a X-Men çizgi romanlarının bir diğer sevilen karakteri olan Cable eşlik edecek. Josh Brolin tarafından canlandırılacak Cable, X-Men çizgi romanlarının en önemli karakterlerinden biri. Daha bebekken geleceğe gönderilen ve orada bir savaşçı olarak büyüdükten sonra geri dönen Cable'ın Deadpool 2'den sonra çekilecek X-Force filminde de yer alması bekleniyor.

Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek.