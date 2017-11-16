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Deadpool 2 için yeni tanıtım videosu yayınlandı

2018'in en merak edilen filmlerinden Deadpool 2 için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Filmde X-Men çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Cable ve Domino da yer alacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden Deadpool, önümüzdeki yıl ikinci bireysel filmi ile beyaz perdeye geri dönecek. Şu sıralar çekimleri devam eden Deadpool 2 için hazırlıklar sürerken, 20th Century Fox da filmin tanıtım çalışmalarına devam ediyor.
Daha önce Deadpool 2'den ilk görüntüleri yayınlayan 20th Century Fox, bugün de film için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan bu yeni videoda Marvel'in muzır kahramanını, 80'li yılların unutulmaz isimlerinden Bob Ross'u taklit ederken görüyoruz. Böylesine ilginç bir şekilde başlayan fragmanın son kısmında ise yeni Deadpool filminden sahneler yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "Justice League hakkında ilk yorumlar paylaşıldı"
Devam filminde Deadpool'a X-Men çizgi romanlarının bir diğer sevilen karakteri olan Cable eşlik edecek. Josh Brolin tarafından canlandırılacak Cable, X-Men çizgi romanlarının en önemli karakterlerinden biri. Daha bebekken geleceğe gönderilen ve orada bir savaşçı olarak büyüdükten sonra geri dönen Cable'ın Deadpool 2'den sonra çekilecek X-Force filminde de yer alması bekleniyor.
Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz (Domino), Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor. Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek.
  

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Batman 2 yıl en beğenilen
Negasonic Teenage Warhead
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WarSaw 2 yıl
deadpoolun yanında duran ayaktaki o adam varya onun kocası işte. deadpool biseksüel bir karakter ve bunu hiç gizlemiyor. hem erkekle hem kadınla hatta kadınlayken bile kendini şey yaptırarak birlikte olan bir karakter.
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Wally-West 2 yıl
İlk filmden daha komik olacağı kesin
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435 2 yıl
bu haberin donanım ile bağlantısını kuramadım.
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lastoko 2 yıl
yılların bob ross u onunla ilgili bi tanıtım yapılmış iphonedo diye tutturmuşsunuz anlayamadım bi türlü bob ross a benzetip tanıtım yapmak çok zor sanki :D
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*GameOver* 2 yıl
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şu kızı bir tek ben mi çekici buluyorum
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burakk, 2 yıl *GameOver*
*GameOver*

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şu kızı bir tek ben mi çekici buluyorum


Muhtemelen
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Frost05 2 yıl *GameOver*
*GameOver*

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şu kızı bir tek ben mi çekici buluyorum


kendine has bir güzelliği var. hem yakışıklı hem de güzel görünebilen biri olmak kolay değil
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Rachsuchtig 2 yıl
Ne abartı bir film bu, tamam iyi film ama abartılıyor
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shalashaska 2 yıl
ulan şu filmi 'aşırı sulama' bulan bi ben miyim.
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Gurney5 2 yıl shalashaska
shalashaska
ulan şu filmi 'aşırı sulama' bulan bi ben miyim.

Katılıyorum.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Geliyor göynümün efendisi
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veteriner69 2 yıl
Iphonedo yapmıştı bunu. :)
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