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Justice League hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden Justice League'i erkenden izleme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film ile ilgili ilk görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,8b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League önümüzdeki hafta vizyona girecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Justice League için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Detaylı incelemelerin paylaşılmasını engelleyen ambargo henüz kalkmamış olsa da sosyal medya ambargosunun kaldırılması ile birlikte eleştirmenler film hakkında ilk görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı.
Justice League hakkında paylaşılan ilk yorumlar, bazı kusurlarına rağmen gayet iyi ve eğlenceli bir filmin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor. Senaryonun zayıflığı ve filmin kötü adamı Steppenwolf eleştirmenlerden eksi not alsa da oyuncuların performansı ve Justice League ekibinin beyaz perdedeki uyumu bu kusurların kapatılması için yeterli olmuş görünüyor.
Bireysel filmi ile sinemaseverlerin gönlünü kazanan Wonder Woman, Justice League'in de en beğenilen unsurlarından biri olurken, Flash (Ezra Miller) ve Aquaman (Jason Momoa) de eleştirmenlerin beğenisini kazanmış durumda. Ayrıca filmin Batman v Superman ve Suicide Squad'a göre daha renkli ve eğlenceli olması da Justice League hanesine artı olarak yazılmış.
Sonuç olarak Justice League, Wonder Woman'dan sonra DC sinematik evreninin eleştirmenler tarafından en beğenilen filmi oldu. Geoff Johns'un vadettiği gibi daha eğlenceli ve daha umut verici bir tona sahip Justice League ile DC sinematik evreninin geleceği için doğru yönde bir adım atıldığı da eleştirmenlerin hemfikir olduğu konulardan biri.
   
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
Justice League'in yönetmenliğini Batman v Superman'i de yöneten Zack Snyder üstleniyordu ancak Snyder asıl çekimlerin tamamlanmasının ardından yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı. Filmin ek çekimlerini ve post produksüyon aşamasını Avengers filmlerinin de yönetmeni olan Joss Whedon yönetti.

Başrollerini Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmons, Ciaran Hinds, Diane Lane, Jeremy Irons, Willem Dafoe, Amber Heard ve Connie Nielsen'in üstlendiği Justice League, 17 Kasım'da vizyona girecek.
 

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1BilimAdamı 2 yıl en beğenilen
Wonder woman filmini sevemeyen azınlıktanım heralde
1 Yanıt Yanıtla +9
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mu5tafa 2 yıl cellat87
cellat87
wonder women ilk filminde o adam ile sevi... sahneden sonra benim için bitmiştir. seviyesini düşürdüler gözümde karakterin resmen :)

Wonder woman ı rahibe hayatı yaşayan bir kadın mı sanıyordun..
cellat87wonder women ilk filminde o adam ile sevi... sahneden sonra benim için bitmiştir. seviyesini düşürdüler gözümde karakterin resmen :)
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1 Yanıt Yanıtla +7
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simbolmina 2 yıl
sansürsüz gelirse izleriz.
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.i. 2 yıl
Benim filmde sevmediğim en kötü yanı şu; sırf gişe için marvel filmlerindeki gibi en ciddi sahnelerde espri yapmaları o kadar salakçaki, o sahnelerde insanların espri yapma veya gülme hisseleri olamaz. bu yönleri marvel filmlerini anımsattığı için çok kötü.
Halbuki tüm esprileri sohbet vs sahnelerin içine sıkıştırabilirlerdi, en gerilimli sahnede komedi olunca gerçekçiliği tamamen kaybettiriyor. Biraz daha zorlasalar thor un son filmi gibi olacakmış...
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justaprogrammer 2 yıl
Bir BATMAN zenvikim vardi. yahudi producer`lar dinsizligi yayicaz diye guzelim filmin icine ettiler. olabilecek en gercekci kahraman karakteri idi BATMAN.
1 Yanıt Yanıtla +1
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.i. 2 yıl justaprogrammer
Ne saçmalıyorsun, hem yahudi diyon hem dinsiz karar ver.
Ayrıca DCde ve star trek gibi dini konu almazlar asla, her dine saygılı sahneleri olabiliyor ama ASLA DİNİ konu almaz. ÇÜNKÜ din umurlarında değil, kim neye inanıyorsa inansın felsefeleri vardır, star trek bu konuda en iyisini yapıyor.
Sen ise çok saçma bir konuya girmişsin, sen başka evrene git orada belki süper kahramanlar yahudi falandır. Beyin bedava..
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.i. 2 yıl
Thor un son filmi gibi ufak çocuklara yönelik değil, tamamen yetikinlere yönelik süper bir film olmuş. Sadece senaryo biraz sade ve sonraki film için hiç bir bilgi vermemesi çok basit olmuş.
Ayrıca ilk filmdeki senaryodan kat kat daha iyi.
Yanıtla +2
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topaz42 2 yıl
Bu filmde Superman var mı. Fragmanlara bakıyorum. Henry Cavill'i doğru dürüst göremiyorum. Superman fazla görünmüyorsa gitmeyeceğim. Seyredenler bilgi verebilir mi?
1 Yanıt Yanıtla
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Hazreti Bruce Wayne 2 yıl topaz42
Spoiler butonunu seçemedim filmi izlemeyenler aşağıya bakmasınlar.
Filmin 1. devresinin sonuna doğru geliyor.
Eğer superman fanı iseniz mutlaka gidin çünkü gerçek superman'i bu filmde görebilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +3
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OverClocK1ng 2 yıl
Bence beklenildiği gibi olmayacak. İnsanların beklentilerini karşılamayacak.
Eminim.
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cellat87 2 yıl
wonder women ilk filminde o adam ile sevi... sahneden sonra benim için bitmiştir. seviyesini düşürdüler gözümde karakterin resmen :)
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ÖzdalDoğru 2 yıl cellat87
cellat87
wonder women ilk filminde o adam ile sevi... sahneden sonra benim için bitmiştir. seviyesini düşürdüler gözümde karakterin resmen :)

Kardeşim güncel hayatta da öyle değil mi? Çiçek gibi kadınların yanında mal oğlu mallar olmuyor mu? Örnek vermek isterdim ama başımıza iş almayalım durduk yere. Burada nispeten elemanın tipi karakteri vs daha düzgünü. Film kötüydü ayrı konu.
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mu5tafa 2 yıl cellat87
cellat87
wonder women ilk filminde o adam ile sevi... sahneden sonra benim için bitmiştir. seviyesini düşürdüler gözümde karakterin resmen :)

Wonder woman ı rahibe hayatı yaşayan bir kadın mı sanıyordun..
1 Yanıt Yanıtla +7
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darkdiva 2 yıl
Hmm napalım beyler. Abi toplayalım 5-6 karakteri bir araya, konu zaten belli, bunların yolları kesişir klasik sahnelerle, sonra ortak bir düşmana karşı beraber savaşırlar. Biraz efekt, biraz birbirlerine espriler yapma, bir aşk, sonunda kötü adam yenilir, oldu bitti. Fırından sıcak çıktı, afiyet olsun :)
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TheLastNinja 2 yıl
çocuk filmi, 10 lu yaşlardakilere iyi seyirler
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1BilimAdamı 2 yıl en beğenilen
Wonder woman filmini sevemeyen azınlıktanım heralde
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Glorfindel1907 2 yıl 1BilimAdamı
1BilimAdamı
Wonder woman filmini sevemeyen azınlıktanım heraldwie

Sonunu getiremeyenlerden biriyim bende aynı karakter BvS'de iyi oynuyor orada beğendim ama


Birde hala çocuk filmi filan yazıyorlar ne yapalım yani kurtlar vadisine'mi gidelim recep ivedik'de olabilir
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MERNEPTAH 2 yıl
Beklemekten kök saldık teskere bile bundan çabuk geldi


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