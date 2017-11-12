Justice League hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

DC Comics'in sevilen kahramanlarını bir araya getiren Justice League önümüzdeki hafta vizyona girecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Justice League için meraklı bekleyiş sürerken, ABD'de bir grup sinema eleştirmeni filmi erkenden izleme şansı yakaladı. Detaylı incelemelerin paylaşılmasını engelleyen ambargo henüz kalkmamış olsa da sosyal medya ambargosunun kaldırılması ile birlikte eleştirmenler film hakkında ilk görüşlerini Twitter üzerinden paylaştı.

Justice League hakkında paylaşılan ilk yorumlar, bazı kusurlarına rağmen gayet iyi ve eğlenceli bir filmin sinemaseverleri beklediğini gösteriyor. Senaryonun zayıflığı ve filmin kötü adamı Steppenwolf eleştirmenlerden eksi not alsa da oyuncuların performansı ve Justice League ekibinin beyaz perdedeki uyumu bu kusurların kapatılması için yeterli olmuş görünüyor.

Bireysel filmi ile sinemaseverlerin gönlünü kazanan Wonder Woman, Justice League'in de en beğenilen unsurlarından biri olurken, Flash (Ezra Miller) ve Aquaman (Jason Momoa) de eleştirmenlerin beğenisini kazanmış durumda. Ayrıca filmin Batman v Superman ve Suicide Squad'a göre daha renkli ve eğlenceli olması da Justice League hanesine artı olarak yazılmış.

Sonuç olarak Justice League, Wonder Woman'dan sonra DC sinematik evreninin eleştirmenler tarafından en beğenilen filmi oldu. Geoff Johns'un vadettiği gibi daha eğlenceli ve daha umut verici bir tona sahip Justice League ile DC sinematik evreninin geleceği için doğru yönde bir adım atıldığı da eleştirmenlerin hemfikir olduğu konulardan biri.

Justice League'in yönetmenliğini Batman v Superman'i de yöneten Zack Snyder üstleniyordu ancak Snyder asıl çekimlerin tamamlanmasının ardından yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı. Filmin ek çekimlerini ve post produksüyon aşamasını Avengers filmlerinin de yönetmeni olan Joss Whedon yönetti.



Başrollerini Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, J.K. Simmons, Ciaran Hinds, Diane Lane, Jeremy Irons, Willem Dafoe, Amber Heard ve Connie Nielsen'in üstlendiği Justice League, 17 Kasım'da vizyona girecek.