Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deadpool 2 için yönetmen arayışına başlandı

Deadpool 2 için hazırlıklar sürerken, geçtiğimiz hafta projeden ayrılan Tim Miller'ın yerini alacak yeni yönetmen için arayış başladı. Yönetmen koltuğu için değerlendirilen ilk isimler de belli oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
X-Men çizgi romanlarının en renkli karakterleri arasında yer alan Deadpool, bu yılın başında bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Deadpool'u canlandıran Ryan Reynolds önderliğindeki ekibin uzun yıllar süren uğraşları sonrası çekilen film, hem pek tanınmayan bir karakter hakkında olması, hem de 18 yaş sınırı alan bir çizgi roman uyarlaması olması nedeniyle riskli bir yatırım olarak görülüyordu. Ne var ki ortaya çıkan sonuç sinema dünyasını şaşkına uğrattı.
58 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya genelinde 782 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Deadpool, son yılların en başarılı filmleri arasına adını yazırdı. Ayrıca hem eleştirmenlerin hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanan film, 2016'nın en iyi filmleri arasında gösteriliyor. Durum böyle olunca devam filmi de kaçınılmaz oldu.
Deadpool 2 ilk duyurulduğunda, ilk filmin arkasındaki ekibin devam filmi için yeniden bir araya geleceği açıklanmıştı, ancak geçtiğimiz hafta Deadpool cephesinden sürpriz bir haber geldi ve yönetmen Tim Miller'ın projeden ayrıldığı açıklandı. İlk filmin yönetmeni ve filmi çekmek için uzun yıllar uğraşan ana ekibin bir parçası olan Miller'ın ayrılığı, Deadpool 2'de doldurulması zor bir boşluk oluşturdu.
20th Century Fox, Miller'ın ayrılığı ile oluşan bu boşluğu bir an önce kapatmak için çalışmalara başladı. Deadpool 2 için yönetmen arayışına zaman kaybetmeden başlayan stüdyo, yönetmen koltuğu için ilk adaylarını belirledi. Yönetmen koltuğu için adı geçen isimlerin başında John Wick ile adını duyuran David Leicht geliyor.
Chad Stahelski ile birlikte ilk John Wick filmini yöneten Leicht, Deadpool 2'yi yönetmek için bir numaralı aday. Leicht'in yanı sıra; The Cabin in the Woods'un yönetmeni olan Drew Goddard ve çeşitli Amerikan dizilerindeki yönetimi ile adını duyuran Magnes Martens (Banshee, Luke Cage) de 20th Century Fox'un listesindeki isimler arasında yer alıyor.

http://mashable.com/2016/10/28/deadpool-2-david-leitch-director-john-wick-frontrunner/#rBVLZuX2M8qh Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
barbarturk 2 yıl
Guy Ritchie bu filmin adamı bence. Keşke yönetmen değişmeseydi de bu yıl izleseydik ikinci filmi, herşey çok güzel giderken yönetmen gitti olacak şey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drybeansandrice 2 yıl
2.film batacak gibime geliyor. Keşke eski yönetmenle devam etselermiş.
Umarım hislerimde yanılırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sommet de la montagne 2 yıl
İlk filmdeki ince detayları arttırsınlar o bana yeter. Cidden hayran kaldım o abzürt ama mükemmel detaylara. Göndermeler şakalar o marvel evreniyle dalga geçmeler falan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeanWinchester. 2 yıl
Aynı yönetmen olsun aynı kafa yapısı yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Marvel gibi büyük bir şirket 2 3 günde bulur o yönetmeni sıkıntı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hodor Hodor 3 yıl
”filim" üstteki adamın tavrına ayar oldum.


Neyse hani Tarantino diye atıp tutuyordu millet
O çekecek olsa kendi deadpool'unu çekerdi büyük ihtimal. Keşke çekse


Aslında kabul edebilir çünkü vaktinde Iron Man'i çekmeyi düşünmüş bir adam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CENS. 3 yıl
Ben talibim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Marvel sağlam bir yönetmen bulmakta zorlanmayacaktır elbet.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barabarabarbara 3 yıl
2. Filminde batan filmler kervanina deadpoolda katilacak oyuncuyu kov ama yonetmeni kovmayin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2894 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve
8 etiket daha marvel deadpool deadpool 2 john wick Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Soyuz uzay kapsülü işte böyle Yeryüzü'ne indi 3 yıl LaCie’den dünyanın en hızlı masaüstü depolama sürücüsü 3 yıl Yeni Macbook Pro hakkında her şey "fiyatı, değişen özellikler ve fazlası" 3 yıl Plüton kâşifi New Horizons'tan son veriler de Yeryüzü'ne ulaştı 3 yıl AMD Zen tanıtım ve satış tarihi kesinleşti 3 yıl Faraday Future geliştirmekte olduğu modeliyle ilgili teaser video yayınladı 3 yıl Yeni MacBook Pro modellerinde Apple logosu artık aydınlanmıyor 3 yıl Facebook yeni kamera özellikleriyle Snapchat’i bitirmekte kararlı 3 yıl The X-Files'ın yeni sezonu için hazırlıklar başladı 3 yıl The Incredibles 2 vizyon tarihi değişti 3 yıl Liselerde telefon kullanımına yeni düzenleme 3 yıl Nvidia'dan 8 günde üçüncü defa sürücü güncellemesi 3 yıl Evga GTX 1000 serisi ekran kartlarında yanma problemi 3 yıl Uber'in uçan araba planları ortaya çıktı "Hayallerinizdekine benzemiyor" 3 yıl Corsair Vengeance LED RAM incelemesi "Tematik ve Şık RAM'ler" 3 yıl Elon Musk'ın devrimsel "güneş çatıları" resmen tanıtıldı 3 yıl Yandex, 2016 yılında büyümeye devam ediyor 3 yıl Dikkat: Arka koltukta emniyet kemeri takmayana ceza 3 yıl Mercedes-Benz'den önümüzdeki dönem için elektrikli araç atağı 3 yıl Dünya GSM Birliği Yönetim Kurulu’nda iki Türk yönetici 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Deadpool 2 için yönetmen arayışına başlandı Sonraki LG Mobile büyük kayıp yaşıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge, Note 7'nin rengine büründü 3 yıl Hitman: Sniper güncellemesi oyunu Cadılar Bayramına çeviriyor 3 yıl 11 inçlik MacBook Air’e elveda 3 yıl Huawei Enjoy 6 tanıtıldı 3 yıl 2si1 "Yardımınıza ihtiyacı olan" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Vine için sürpriz talip 3 yıl Tesla kurumsal bataryalarının enerji yoğunluğunu iki katına çıkardı 3 yıl Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN 3 yıl Yeni MacBook Pro’nun rengarenk duvar kağıtlarını indirin 3 yıl Yeni MacBook Pro’larda kullanılan AMD yongalarının detayları belli oldu 3 yıl Otomobilde ÖTV sistemi değişiyor, işte detaylar 3 yıl Türkiye eğitim sıralamasında sondan dördüncü oldu 3 yıl Samsung 3.çeyreği de liderlikle kapattı 3 yıl Uber'in sahibi olduğu sürücüsüz tır "Otto" ilk teslimatını gerçekleştirdi 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 Ti raflara çıkıyor 3 yıl Microsoft Türkiye’den önemli kış saati güncellemesi 3 yıl Apple Final Cut Pro X’e Touch Bar desteği 3 yıl Pascal tabanlı Titan X sadece Nvidia’ya özel kalacak 3 yıl Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim