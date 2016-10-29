Deadpool 2 için yönetmen arayışına başlandı

X-Men çizgi romanlarının en renkli karakterleri arasında yer alan Deadpool, bu yılın başında bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Deadpool'u canlandıran Ryan Reynolds önderliğindeki ekibin uzun yıllar süren uğraşları sonrası çekilen film, hem pek tanınmayan bir karakter hakkında olması, hem de 18 yaş sınırı alan bir çizgi roman uyarlaması olması nedeniyle riskli bir yatırım olarak görülüyordu. Ne var ki ortaya çıkan sonuç sinema dünyasını şaşkına uğrattı.

58 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya genelinde 782 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Deadpool, son yılların en başarılı filmleri arasına adını yazırdı. Ayrıca hem eleştirmenlerin hem de sinemaseverlerin beğenisini kazanan film, 2016'nın en iyi filmleri arasında gösteriliyor. Durum böyle olunca devam filmi de kaçınılmaz oldu.

Deadpool 2 ilk duyurulduğunda, ilk filmin arkasındaki ekibin devam filmi için yeniden bir araya geleceği açıklanmıştı, ancak geçtiğimiz hafta Deadpool cephesinden sürpriz bir haber geldi ve yönetmen Tim Miller'ın projeden ayrıldığı açıklandı. İlk filmin yönetmeni ve filmi çekmek için uzun yıllar uğraşan ana ekibin bir parçası olan Miller'ın ayrılığı, Deadpool 2'de doldurulması zor bir boşluk oluşturdu.

20th Century Fox, Miller'ın ayrılığı ile oluşan bu boşluğu bir an önce kapatmak için çalışmalara başladı. Deadpool 2 için yönetmen arayışına zaman kaybetmeden başlayan stüdyo, yönetmen koltuğu için ilk adaylarını belirledi. Yönetmen koltuğu için adı geçen isimlerin başında John Wick ile adını duyuran David Leicht geliyor.

Chad Stahelski ile birlikte ilk John Wick filmini yöneten Leicht, Deadpool 2'yi yönetmek için bir numaralı aday. Leicht'in yanı sıra; The Cabin in the Woods'un yönetmeni olan Drew Goddard ve çeşitli Amerikan dizilerindeki yönetimi ile adını duyuran Magnes Martens (Banshee, Luke Cage) de 20th Century Fox'un listesindeki isimler arasında yer alıyor.

http://mashable.com/2016/10/28/deadpool-2-david-leitch-director-john-wick-frontrunner/#rBVLZuX2M8qh