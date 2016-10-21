Yeni Wolverine filmi Logan'ın ilk fragmanı yayınlandı

X-Men çizgi roman ve filmlerinin en sevilen karakterlerinin başında gelen Logan, ya da daha çok bilinen adıyla Wolverine, çok yakında yeni bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Logan adını taşıyacak film için meraklı bekleyiş sürerken, 20th Century Fox filmin fragmanını yayınladı.

Bugüne kadar çekilen üçüncü Wolverine filmi Logan, sevilen karakteri daha önce izlediğimizden çok daha farklı bir halde karşımıza çıkaracak. Mark Miller'ın Old Man Logan çizgi roman serisinden uyarlanan film, 2024 yılında geçiyor ve artık yaşlanmaya başlamış bir Logan'ın hikayesini anlatıyor.

Nathaniel Essex önderliğindeki güçlü bir kuruluşun X-Men'i ortadan kaldırdığı ve mutantların neredeyse yok olduğu bir dünyada geçen filmde, iyileşme gücü zayıflamaya başlamış Logan ve Alzheimer yüzünden hafızasını kaybetmek üzere olan Profesör X, Essex'in önündeki son engel olacak. Logan ve Profesör X'in bu savaştaki son umudu Logan'a benzeyen genç bir mutant olacak gibi görünüyor.

18 yaş sınırı alan ilk Wolverine filmi olan Logan, önceki filmlerden çok daha karanlık bir tona sahip. 20th Century Fox tarafından yayınlanan ilk fragman da bu karanlık tonu çok iyi yansıtıyor. Johnny Cash'in Hurt şarkısı eşliğinde ilerleyen fragman, son derece heyecan verici bir filmin bizi beklediğini gösteriyor.

Hugh Jackman'ın kendisiyle özdeşleşen Wolverine karakterini son kez canlandıracağı filmin yönetmenliğini, 2013 yılında vizyona giren Wolverine'i de yöneten James Mangold üstleniyor. Başrollerde Jackman'a Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard Grant, Dafne Keen ve Stephen Merchant'ın eşlik edeceği film, 3 Mart 2017'de vizyona girecek.