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Yeni Wolverine filmi Logan'ın ilk fragmanı yayınlandı

Önümüzdeki yılın başında vizyona girecek yeni Wolverine filmi Logan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Hugh Jackman'ın karakteri son kez canlandıracağı film, ilk fragmanıyla sinemaseverleri heyecanlandırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,6b
1
25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni Wolverine filmi Logan'ın ilk fragmanı yayınlandı
X-Men çizgi roman ve filmlerinin en sevilen karakterlerinin başında gelen Logan, ya da daha çok bilinen adıyla Wolverine, çok yakında yeni bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Logan adını taşıyacak film için meraklı bekleyiş sürerken, 20th Century Fox filmin fragmanını yayınladı.
Bugüne kadar çekilen üçüncü Wolverine filmi Logan, sevilen karakteri daha önce izlediğimizden çok daha farklı bir halde karşımıza çıkaracak. Mark Miller'ın Old Man Logan çizgi roman serisinden uyarlanan film, 2024 yılında geçiyor ve artık yaşlanmaya başlamış bir Logan'ın hikayesini anlatıyor.
Nathaniel Essex önderliğindeki güçlü bir kuruluşun X-Men'i ortadan kaldırdığı ve mutantların neredeyse yok olduğu bir dünyada geçen filmde, iyileşme gücü zayıflamaya başlamış Logan ve Alzheimer yüzünden hafızasını kaybetmek üzere olan Profesör X, Essex'in önündeki son engel olacak. Logan ve Profesör X'in bu savaştaki son umudu  Logan'a benzeyen genç bir mutant olacak gibi görünüyor.
18 yaş sınırı alan ilk Wolverine filmi olan Logan, önceki filmlerden çok daha karanlık bir tona sahip. 20th Century Fox tarafından yayınlanan ilk fragman da bu karanlık tonu çok iyi yansıtıyor. Johnny Cash'in Hurt şarkısı eşliğinde ilerleyen fragman, son derece heyecan verici bir filmin bizi beklediğini gösteriyor.
Hugh Jackman'ın kendisiyle özdeşleşen Wolverine karakterini son kez canlandıracağı filmin yönetmenliğini, 2013 yılında vizyona giren Wolverine'i de yöneten James Mangold üstleniyor. Başrollerde Jackman'a Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard Grant, Dafne Keen ve Stephen Merchant'ın eşlik edeceği film, 3 Mart 2017'de vizyona girecek.
 

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津波 3 yıl en beğenilen
Karanlık tonlara geri dönüyorlar anladığım kadarıyla. Karanlık tondaki filmler beni daha çok cezbediyor ayrıca bana göre filme bir ciddiyet veriyor.

Film güzel olacak gibi. Biraz dram ağırlıklı sanırım.
Karanlık tonlara geri dönüyorlar anladığım kadarıyla. Karanlık tondaki filmler beni daha çok cezbediyor ayrıca bana göre filme bir ciddiyet veriyor....
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Madara Uchiha 3 yıl
Önce şunu söyleyim "The Last of Us: Logan"... Sonyden önce Fox yapmış gibi izlenim verdi bana. Resmen şu fragmanda TLoU havasını aldım diyebilirim. Hugh Jackman'ın şu haliyle Joel karakterine o kadar benziyor olması da zaten etkileyici faktörlerden birisi.
Film çok güzel olacakmış gibi görünüyor bunun için seviniyorum ama diğer yandan Wolverine yani Hugh Jackman gibi bir efsanenin bitiyor olmasına da bir o kadar üzülüyorum. Marvel böyle çok sevilen bir karakteri kaybettiği için ne yapar bilmiyorum ama işi zor...
Önce şunu söyleyim "The Last of Us: Logan"... Sonyden önce Fox yapmış gibi izlenim verdi bana. Resmen şu fragmanda TLoU havasını aldım diyebilirim. Hugh Jackman...
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DeanWinchester. 2 yıl
en son ki solo filmi süperin ötesindeydi kuşkusuz buda öyle olacak
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DH Misafiri 3 yıl
Bu rolde zaza dayiyi canlandırmiş gibi o tip ne oyle.
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aliakrep 3 yıl
PRORES TRAILER [1.9 GB] → uptobox.com/...
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axiprens 3 yıl
Efsane bitiyor.. ??
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Breakingxxx 3 yıl
Heyecanla fragmana girmesini bekliyorum.
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Kulak Misafiri 3 yıl Breakingxxx
moviesick
Heyecanla fragmana girmesini bekliyorum.

Kıpırdama! Eller yukarı! Vizyona diyecektin sanırım
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huseyincarnege 3 yıl
şimdi tam yaşlıkurt olmuş
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Madara Uchiha 3 yıl
Önce şunu söyleyim "The Last of Us: Logan"... Sonyden önce Fox yapmış gibi izlenim verdi bana. Resmen şu fragmanda TLoU havasını aldım diyebilirim. Hugh Jackman'ın şu haliyle Joel karakterine o kadar benziyor olması da zaten etkileyici faktörlerden birisi.
Film çok güzel olacakmış gibi görünüyor bunun için seviniyorum ama diğer yandan Wolverine yani Hugh Jackman gibi bir efsanenin bitiyor olmasına da bir o kadar üzülüyorum. Marvel böyle çok sevilen bir karakteri kaybettiği için ne yapar bilmiyorum ama işi zor...
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perikentli 3 yıl
loganı neden böyle yaşlı olarak cekmişler ? buadam yaşlanmıyordu hani
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gxhero 3 yıl
1 wolverine jean grey yüzünden yaşlanıyor takip eden bilir
2 last of us'ı al üstüne wolverine koy daha ne olsun ...
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black37 3 yıl gxhero
gxhero
1 wolverine jean grey yüzünden yaşlanıyor takip eden bilir
2 last of us'ı al üstüne wolverine koy daha ne olsun ...

Jean grey yuzunden yaslaniyo derken biraz acar misiniz olayi cizgi romanda boyle mi?
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ccguven 3 yıl
Geçmiş günler gelecek de ne güzel sevenler kavuştu, mutlu mesut yaşadılar derken. Yine soyları tehlikede bu canlıların.
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