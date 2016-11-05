Deadpool 2′den bir ayrılık haberi daha geldi

Marvel çizgi roman karakteri Deadpool'dan beyazperdeye uyarlanan ve dünya genelinde elde ettiği 786 milyon dolar hasılat ile önemli bir başarı yakalayan Deadpool’un yeni filmine dair üzücü haberler peşi sıra gelmeye devam ediyor.

Tim Miller, Ryan Reynolds ile yaşadığı fikir ayrılıklarından dolayı Deadpool’un devam filminde Hatırlayacağınız gibi ilk geniş çaplı filmi olmasına rağmen yönetmen koltuğunun hakkını vermeyi başaran, Ryan Reynolds ile yaşadığı fikir ayrılıklarından dolayı Deadpool’un devam filminde yer almayacağını açıklamıştı.

Film müziklerini yapan Junkie XL da devam filminde olmayacak

Tim Miller’ın net bir dille Deadpool ekibinden çıktığını açıklamasının ardından filmin müziklerini yapan Junkie XL, Facebook’tan yayınladığı açıklamayla kendisinin de devam filminde yer almayacağını duyurdu.

Deadpool’un hayatında önemli bir yer edindiğini dile getiren Junkie XL, Tim Miller ile çalışmanın oldukça önemli ve değerli olduğunu ancak filmin başarılı olmasını sağlayan Miller’ın projede yer almamasını doğru bulmadığını, uzun değerlendirme sonucunda bu yüzden Deadpool 2'nin müziklerini yapmayacağını belirtti.

Kulislerde konuşulanlara göre John Wick'le bildiğimiz David Leicht'ın, The Cabin in the Woods'un yönetmeni Drew Goddard'ın ve çeşitli Amerikan dizileriyle adını duyuran Magnes Martens’in yeni yönetmen adayları arasında yer aldıkları iddia ediliyor. Her ayrılık haberiyle hayranlarını üzen Deadpool'un devam filminin 2018'de vizyona girmesi bekleniyor.