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Deadpool 2′den bir ayrılık haberi daha geldi

Sempatik süper kahraman Deadpool’un devam filminde yer almayacağını açıklayan yönetmen Tim Miller’ın ardından filme büyük katkı sağlayan bir isim daha ekipten ayrıldığını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
11
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Marvel çizgi roman karakteri Deadpool'dan beyazperdeye uyarlanan ve dünya genelinde elde ettiği 786 milyon dolar hasılat ile önemli bir başarı yakalayan Deadpool’un yeni filmine dair üzücü haberler peşi sıra gelmeye devam ediyor.
Hatırlayacağınız gibi ilk geniş çaplı filmi olmasına rağmen yönetmen koltuğunun hakkını vermeyi başaran Tim Miller, Ryan Reynolds ile yaşadığı fikir ayrılıklarından dolayı Deadpool’un devam filminde yer almayacağını açıklamıştı.

Film müziklerini yapan Junkie XL da devam filminde olmayacak

Tim Miller’ın net bir dille Deadpool ekibinden çıktığını açıklamasının ardından filmin müziklerini yapan Junkie XL, Facebook’tan yayınladığı açıklamayla kendisinin de devam filminde yer almayacağını duyurdu. 
Deadpool’un hayatında önemli bir yer edindiğini dile getiren Junkie XL, Tim Miller ile çalışmanın oldukça önemli ve değerli olduğunu ancak filmin başarılı olmasını sağlayan Miller’ın projede yer almamasını doğru bulmadığını, uzun değerlendirme sonucunda bu yüzden Deadpool 2'nin müziklerini yapmayacağını belirtti.
Kulislerde konuşulanlara göre John Wick'le bildiğimiz David Leicht'ın, The Cabin in the Woods'un yönetmeni Drew Goddard'ın ve çeşitli Amerikan dizileriyle adını duyuran Magnes Martens’in yeni yönetmen adayları arasında yer aldıkları iddia ediliyor. Her ayrılık haberiyle hayranlarını üzen Deadpool'un devam filminin 2018'de vizyona girmesi bekleniyor.

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erdem552 3 yıl en beğenilen
Saçma sapan anlamsız bir filmdi. Süper kahramandan daha çok erotik filmdi bence. Bu kadar hasılat yapıp beğeni toplamasına gerçekten şaşırıyorum...
1 Yanıt Yanıtla +11
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By_higH 3 yıl
O kadar kişi filmi beğendi ama sen 15.6" monitörünün karşısında, dublajlı, 360p online, çekirdek-kola yapıp izlediğin filme "saçma sapan filmdi" diye, daha filmin nesini eleştirdiğini hiçbir şekilde belirtmeden direk kestirip atıyorsun öyle mi?
"hmmmm pikii cnm"
O kadar kişi filmi beğendi ama sen 15.6" monitörünün karşısında, dublajlı, 360p online, çekirdek-kola yapıp izlediğin filme "saçma sapan filmdi" diye, daha film...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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SEO-Uzmanı 3 yıl
film konu olarak o kadar b*ktanki bırak filmi doğru yapmayı
bu filmi doğru yapan yönetmenin tüm imajı ve sanatsal gayesi çöp olacağı için
bunu anca amatör bir yönetmen yönete bilir !
film konu olarak o kadar b*ktanki bırak filmi doğru yapmayıbu filmi doğru yapan yönetmenin tüm imajı ve sanatsal gayesi çöp olacağı içinbunu anca amatö...
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Yanıtla +4
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By_higH 3 yıl
O kadar kişi filmi beğendi ama sen 15.6" monitörünün karşısında, dublajlı, 360p online, çekirdek-kola yapıp izlediğin filme "saçma sapan filmdi" diye, daha filmin nesini eleştirdiğini hiçbir şekilde belirtmeden direk kestirip atıyorsun öyle mi?
"hmmmm pikii cnm"
1 Yanıt Yanıtla +6
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MİRAH 3 yıl By_higH
By_higH
O kadar kişi filmi beğendi ama sen 15.6" monitörünün karşısında, dublajlı, 360p online, çekirdek-kola yapıp izlediğin filme "saçma sapan filmdi" diye, daha filmin nesini eleştirdiğini hiçbir şekilde belirtmeden direk kestirip atıyorsun öyle mi?
"hmmmm pikii cnm"

Sinemada çoğu zaman altyaziya bakmadan izledim çekirdek kola da yapmadım film sacmasapandi kardeş oldu mu belirtmiş ya erotik film gibiydi diye sanki sanat filmi de bi de analiz kascaz şu şu nedenlerle beğenmedik diye
1 Yanıt Yanıtla
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erdem552 3 yıl en beğenilen
Saçma sapan anlamsız bir filmdi. Süper kahramandan daha çok erotik filmdi bence. Bu kadar hasılat yapıp beğeni toplamasına gerçekten şaşırıyorum...
1 Yanıt Yanıtla +11
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edirneli86 3 yıl erdem552
erdem552
Saçma sapan anlamsız bir filmdi. Süper kahramandan daha çok erotik filmdi bence. Bu kadar hasılat yapıp beğeni toplamasına gerçekten şaşırıyorum...

Bende filmden anlamayıp RECEP ivedik izleyip gelen senin gibi kitleye inanamıyorum. Sen git kara ambar kamyoncular derneğine üye kaydı yapsınlar.
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BekirTemel 3 yıl
Ne deadpoolmuş be filmin tüm olumlu izlenimlerini yok etmeye kararlılar gibi görünüyor
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SEO-Uzmanı 3 yıl
film konu olarak o kadar b*ktanki bırak filmi doğru yapmayı
bu filmi doğru yapan yönetmenin tüm imajı ve sanatsal gayesi çöp olacağı için
bunu anca amatör bir yönetmen yönete bilir !
Yanıtla +4
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Ripper Roo 3 yıl
Junkie XL gitse ne oluuur, kalsa ne oluuur. Tim Miller gitmiş. Zaten filmin müziklerinin de bir numarası yoktu ki. Atmosferine göreydi belki ama akılda kalıcı bir yanı yoktu. İyi bir yönetmen gelsin kurtarır.
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312 . 3 yıl
Ryan dışında gerisi yalan hiç farketmez.
Bu Tim yönetmen değildi zaten animasyon studyosu sahibiydi :)
İlk film gerçekten amatör ruhla yapılan bir film olmuştu bütçesi vs.
Studyo yıllardır izin vermiyordu filmin çekimine malum senaryosundan dolayı kendi filmleri ile dalga geçmesi vs. birçok neden den karakterin.
Ama şimdi gördüler ki x-men filmlerine ayırdıkları o koca bütçeye rağmen bu film ile aynı gişeyi yapması dolayısı ile verdikleri 2 lirayı 200 lira yapan başarısından dolayı çok çok daha fazla bütçeli kapsamlı bir 2. film olucaktır.
Gerçek bir yönetmen bulmaları lazım tabi ki en başta.
Görünen o ki ilk filmden çok daha iyi bir 2. film geliceği kesin bence.
Sonuçta herşey bütçe meselesi daha geniş bir oyuncu kadrosu yani x-men'ler ve çok daha fazla aksiyon bekliyorum 2. filmden.
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***Respect*** 3 yıl 312 .
312 .
Ryan dışında gerisi yalan hiç farketmez.
Bu Tim yönetmen değildi zaten animasyon studyosu sahibiydi :)
İlk film gerçekten amatör ruhla yapılan bir film olmuştu bütçesi vs.
Studyo yıllardır izin vermiyordu filmin çekimine malum senaryosundan dolayı kendi filmleri ile dalga geçmesi vs. birçok neden den karakterin.
Ama şimdi gördüler ki x-men filmlerine ayırdıkları o koca bütçeye rağmen bu film ile aynı gişeyi yapması dolayısı ile verdikleri 2 lirayı 200 lira yapan başarısından dolayı çok çok daha fazla bütçeli kapsamlı bir 2. film olucaktır.
Gerçek bir yönetmen bulmaları lazım tabi ki en başta.
Görünen o ki ilk filmden çok daha iyi bir 2. film geliceği kesin bence.
Sonuçta herşey bütçe meselesi daha geniş bir oyuncu kadrosu yani x-men'ler ve çok daha fazla aksiyon bekliyorum 2. filmden.

Hugh Jackman'ın Xmen'i bırakmasından sonra açıkçası Xmen'den daha da hayır gelmez diye düşünüyorum

Bu yüzden Deadpool filmlerine yüklenmeleri muhtemeldir.
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