Deadpool 2’den ilk ön tanıtım geldi

Marvel’in en beğenilen filmi haline gelen ve elde ettiği hasılat ile devamını garantileyen Deadpool, 2018 yılında yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Marvel devam filmi için ilginç bir ön tanıtım yayınladı.

Bu tanıtım çok konuşulur

Aslında bu ön tanıtım ABD’de yapılan Logan filmi galasında gösterilmişti. Ülkemizdeki galada gösterilmediği için gündem olmadı ancak anlatılanlar ile karşılaştırdığımızda ABD’deki galada gösterilen ön tanıtımın bu olduğunu anlıyoruz.

Ryan Reynolds’un canlandırdığı Deadpool, tanıtım videosunda sivil bir halde görünüyor. Yaşlı bir kişiyi tehdit eden silahlı bir gangstere müdahale etmek istediğinde asıl eğlence başlıyor. Deadpool filminin alıştığımız komedi tarzında ilerleyen sahnelerde kahramanımızın bir telefon kulübesinde üzerini değiştirmeye çalıştığını görüyoruz.

Daracık kulübede hızlı bir şekilde değişemeyen Deadpool, yardıma gittiğinde yaşlı kişinin öldüğünü görüyor. Bu noktadan sonra yanına yatıp bazı ilgisiz konulardan konuştuğunu görüyoruz. Video bununla sona eriyor.

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Aslında ikinci film ile ilgili hiç bir şey vermiyor diyebiliriz ancak yan imgeler çok konuşulacak. Logan filmine oldukça fazla vurgu yapan videoda ayrıca Stan Lee de boy gösteriyor. Devam filminde Cable karakteri ile boy göstereceği dedikoduları olan Nathan Summers’ın ismi de telefon kulübesine yazılmış. Yani iddialar doğru. Yine Firefly filmi, Marvel’in Foxy ve Oggy karakteri, Tarantino’nun True Romance filmlerine atıflar yapılıyor. Devam filmi 2 Mart 2018 tarihinde vizyona girecek.