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Deadpool 2’den ilk ön tanıtım geldi

İlk filminde beklentilerin de üzerinde ilgi gören Deadpool, devam filminin hazırlıklarına başladı. Marvel bunun kutlamasını da ilginç bir teaser videosu ile yaptı.
2 yıl
7,3b
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12
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Marvel’in en beğenilen filmi haline gelen ve elde ettiği hasılat ile devamını garantileyen Deadpool, 2018 yılında yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Marvel devam filmi için ilginç bir ön tanıtım yayınladı.

Bu tanıtım çok konuşulur

Aslında bu ön tanıtım ABD’de yapılan Logan filmi galasında gösterilmişti. Ülkemizdeki galada gösterilmediği için gündem olmadı ancak anlatılanlar ile karşılaştırdığımızda ABD’deki galada gösterilen ön tanıtımın bu olduğunu anlıyoruz.

Ryan Reynolds’un canlandırdığı Deadpool, tanıtım videosunda sivil bir halde görünüyor. Yaşlı bir kişiyi tehdit eden silahlı bir gangstere müdahale etmek istediğinde asıl eğlence başlıyor. Deadpool filminin alıştığımız komedi tarzında ilerleyen sahnelerde kahramanımızın bir telefon kulübesinde üzerini değiştirmeye çalıştığını görüyoruz.

Daracık kulübede hızlı bir şekilde değişemeyen Deadpool, yardıma gittiğinde yaşlı kişinin öldüğünü görüyor. Bu noktadan sonra yanına yatıp bazı ilgisiz konulardan konuştuğunu görüyoruz. Video bununla sona eriyor.

Ayrıca Bkz. "Ayakkabınızla pizza siparişi verebilirsiniz"

Aslında ikinci film ile ilgili hiç bir şey vermiyor diyebiliriz ancak yan imgeler çok konuşulacak. Logan filmine oldukça fazla vurgu yapan videoda ayrıca Stan Lee de boy gösteriyor. Devam filminde Cable karakteri ile boy göstereceği dedikoduları olan Nathan Summers’ın ismi de telefon kulübesine yazılmış. Yani iddialar doğru. Yine Firefly filmi, Marvel’in Foxy ve Oggy karakteri, Tarantino’nun True Romance filmlerine atıflar yapılıyor. Devam filmi 2 Mart 2018 tarihinde vizyona girecek.

 

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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
En sağlam troll kahraman, seviyoruz

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dostum kertenkele 2 yıl
İlk filmi filmli küfürdü resmen.
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mert_reis 2 yıl
bunun dizisini yapmalılar
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Giresunlufuk 2 yıl
İlk film iyiydi. Bu da iyi olur diye düşünüyorum.
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turkprince 2 yıl
İlk filmi malesef seyirciyle dalga geçmişler ve cinsel obje çok fazla serpiştirilmiş o yüzden beğenmedim.
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
En sağlam troll kahraman, seviyoruz

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axaxa 2 yıl
İlk filmi güzeldi.
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mehmedaltair 2 yıl
Zip it Stan Lee
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Mr. Jingles 2 yıl
Telefon kulübesinde elbise değiştirmek Superman'e özgü bir harettir. Güzel gönderme yapmışlar.
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khaos 2 yıl
Lary King mi? Teknoloji haberlerini kendine göre yamultmana alışmaya başlamışken bu sefer kendini de aştın.Cehalet bilmemek değildir bilmediği halde araştırıp öğrenmek yerine ahkam kesmektir ayrıca müzikle vurgu yapılan süpermen'in klasik telefon kulübesi sahnesi
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StreamRolleR 2 yıl
son dada Logan Reference var :)
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