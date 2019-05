Deadpool'lu X-Force filmi için hazırlıklara başlandı

X-Men çizgi romanlarının sevilen karakterlerini bir araya getiren sinematik evrenini kurmaya devam eden 20th Century Fox, bir süredir gündemde olan X-Force için hazırlıklara başladı. Deadpool, Cable ve Domino gibi sevilen karakterleri bir araya getirecek X-Force filmini yazıp yönetmesi için Drew Goddard ile anlaşıldı.

2012 yılında vizyona giren The Cabin in the Woods ile adını duyuran Goddard, aradan geçen 5 yılda yeni bir film yönetmese de World War Z ve The Martian gibi başarılı filmlerin senaryosunu kaleme alarak Hollywood'un aranan isimleri arasına girmeyi başardı. Daredevil dizisinin de yaratıcısı olan Goddard, çizgi roman dünyasına yakınlığı ile X-Force filmi için ideal bir yönetmen olarak değerlendiriliyor.

X-Force filmi; Deadpool ve Cable'ın liderlik ettiği mutant savaşçılardan oluşan askeri bir ekibin hikayesini anlatacak. Wolverine ve Colossus gibi sevilen X-Men üyelerinin de zaman zaman boy gösterdiği X-Force çizgi romanları, X-Men'in daha karanlık, daha kanlı versiyonu olarak görülüyor.

Deadpool ile birlikte X-Force filminin ana karakterlerinden biri olacak Cable, ilk olarak önümüzdeki yıl vizyona girecek Deadpool 2'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Josh Brolin'in canlandıracağı Cable karakterinin yanı sıra X-Force'un bir diğer sevilen üyesi olan Domino (Zazie Beetz) da Deadpool 2'de boy gösterecek.

Çekimleri devam eden Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek. Önümüzdeki yıl ayrıca X-Men: The Dark Phoenix ve X-Men: The New Mutants da sinemaseverler ile buluşacak. X-Force'un vizyon tarihi ise henüz açıklanmış değil.

http://deadline.com/2017/09/x-force-drew-goddard-director-ryan-reynolds-x-men-cable-josh-brolin-fox-1202163706/