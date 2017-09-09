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Deadpool'lu X-Force filmi için hazırlıklara başlandı

Bir süredir gündemde olan X-Force için hazırlıklara başlandı. Deadpool'un da aralarında yer aldığı mutant savaşçıların hikayesini anlatacak filmi yazıp yönetmesi için Drew Goddard ile anlaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının sevilen karakterlerini bir araya getiren sinematik evrenini kurmaya devam eden 20th Century Fox, bir süredir gündemde olan X-Force için hazırlıklara başladı. Deadpool, Cable ve Domino gibi sevilen karakterleri bir araya getirecek X-Force filmini yazıp yönetmesi için Drew Goddard ile anlaşıldı.
2012 yılında vizyona giren The Cabin in the Woods ile adını duyuran Goddard, aradan geçen 5 yılda yeni bir film yönetmese de World War Z ve The Martian gibi başarılı filmlerin senaryosunu kaleme alarak Hollywood'un aranan isimleri arasına girmeyi başardı. Daredevil dizisinin de yaratıcısı olan Goddard, çizgi roman dünyasına yakınlığı ile X-Force filmi için ideal bir yönetmen olarak değerlendiriliyor.
X-Force filmi; Deadpool ve Cable'ın liderlik ettiği mutant savaşçılardan oluşan askeri bir ekibin hikayesini anlatacak. Wolverine ve Colossus gibi sevilen X-Men üyelerinin de zaman zaman boy gösterdiği X-Force çizgi romanları, X-Men'in daha karanlık, daha kanlı versiyonu olarak görülüyor.
Deadpool ile birlikte X-Force filminin ana karakterlerinden biri olacak Cable, ilk olarak önümüzdeki yıl vizyona girecek Deadpool 2'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Josh Brolin'in canlandıracağı Cable karakterinin yanı sıra X-Force'un bir diğer sevilen üyesi olan Domino (Zazie Beetz) da Deadpool 2'de boy gösterecek.
Çekimleri devam eden Deadpool 2, 1 Haziran 2018'de vizyona girecek. Önümüzdeki yıl ayrıca X-Men: The Dark Phoenix ve X-Men: The New Mutants da sinemaseverler ile buluşacak. X-Force'un vizyon tarihi ise henüz açıklanmış değil.

http://deadline.com/2017/09/x-force-drew-goddard-director-ryan-reynolds-x-men-cable-josh-brolin-fox-1202163706/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
konusu mesih, deccal hikayesine kadar gidiyor !
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huseyincarnege 2 yıl
hugh jackman sız wolverine görmek biraz koycak :(
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N. Chomsky 2 yıl

Deadpool varsa her türlü izlenir.
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bbuzol 2 yıl
Üretemiyen Hollywood nerelere geldi.Tek yaptıkları şey fantastik evren filmleri son dönemde.
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