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Suicide Squad 2'yi yazıp yönetecek isim belli oldu

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Suicide Squad'ın devam filmi için hazırlıklarını sürdüren Warner Bros, uzun bir arayışın ardından filmi yazıp yönetecek ismi belirledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evrenini kurmaya devam eden Warner Bros, Suicide Squad'ın devam filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Suicide Squad 2 için bir süredir yönetmen arayışında olan ve Mel Gibson, Guy Ritchie ve Jaume Collet-Serra gibi isimler ile görüşen stüdyo, sonunda aradığı yönetmeni buldu.
Deadline'ın haberine göre Warner Bros ve DC, Suicide Squad 2'yi yönetmesi için Gavin O'Connor ile anlaşmak üzere. Pride & Glory, Warrior ve The Accountant gibi başarılı filmler ile adını duyuran O'Connor, sadece filmi yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda Anthony Tambakis (Warrior) ile birlikte filmin senaryosunu da kaleme alacak.
Will Smith'in yoğun takvimi nedeniyle Suicide Squad 2'nin çekimlerine 2018'in ikinci yarısını kadar başlanmayacak olsa da Warner Bros'un bir an önce bir yönetmen ile anlaşıp senaryo yazımına başlamak istediği söyleniyor. Senaryo yazım süreci aceleye getirilen Suicide Squad'ın aldığı kötü eleştirilerden sonra stüdyonun bu kez yazım sürecine uzunca bir süre ayırması DC sinematik evreninin geleceği için umut verici bir gelişme.
Sinema eleştirmenlerinden aldığı kötü yorumlara rağmen gişede gayet iyi bir performans sergileyen Suicide Squad'ın devam filminde; Will Smith, Margot Robbie ve Jared Leto başta olmak üzere ana kadronun geri dönmesi bekleniyor.
 

http://deadline.com/2017/09/gavin-oconnor-to-direct-suicide-squad-2-1202163066/ Yorum Yaz
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ratch 2 yıl
İlki hiç güzel değildi
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ugacomtr 2 yıl
jokere jim geçsin. efsane film olsun :P
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JusticeLeague 2 yıl
Bu adam filme Solomon Grundy'yi koyar

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GunslingeR085 2 yıl
Leto'nu kadrodan çıkarmak gerek. Ya filmde Joker olmasın ya da olacaksa Leto olmasın.
1 Yanıt Yanıtla +2
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-Bane 2 yıl GunslingeR085
GunslingeR085
Leto'nu kadrodan çıkarmak gerek. Ya filmde Joker olmasın ya da olacaksa Leto olmasın.

Kesinlikle, iyi bir oyuncu olabilir ama iyi bir joker olamıyor.
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Adventure. 2 yıl
İlk film maalesef olmamıştı umarım ikinci filmde bu kadroya yakışan bir film çekerlerde bizde keyifle izleriz.
Arada Joker'in tarzınıda değiştirirlerse çok iyi olur.
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BekirTemel 2 yıl
Bu kadar destek alıp hayal kırıklığı yaşatan kahraman filmi yaptığı için dc yi tebrik etmek lazım
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abraxsas 2 yıl
Bu filmin 2. sini cekiyorlarsa demekki kazandılar ,kazandılarsa baya izleyen olmuş, çok kötü bir filmdi demekten kendimi alamıyorum.
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cngzmls 2 yıl
İlki iğrençti. Filmin sonuna kadar dayanamayıp çıktım.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
1. si Bk gibiydi !
2. side bi Bk a yaramayacaktır !
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