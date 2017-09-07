Suicide Squad 2'yi yazıp yönetecek isim belli oldu

Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evrenini kurmaya devam eden Warner Bros, Suicide Squad'ın devam filmi için hazırlıklarını sürdürüyor. Suicide Squad 2 için bir süredir yönetmen arayışında olan ve Mel Gibson, Guy Ritchie ve Jaume Collet-Serra gibi isimler ile görüşen stüdyo, sonunda aradığı yönetmeni buldu.

Deadline'ın haberine göre Warner Bros ve DC, Suicide Squad 2'yi yönetmesi için Gavin O'Connor ile anlaşmak üzere. Pride & Glory, Warrior ve The Accountant gibi başarılı filmler ile adını duyuran O'Connor, sadece filmi yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda Anthony Tambakis (Warrior) ile birlikte filmin senaryosunu da kaleme alacak.

Will Smith'in yoğun takvimi nedeniyle Suicide Squad 2'nin çekimlerine 2018'in ikinci yarısını kadar başlanmayacak olsa da Warner Bros'un bir an önce bir yönetmen ile anlaşıp senaryo yazımına başlamak istediği söyleniyor. Senaryo yazım süreci aceleye getirilen Suicide Squad'ın aldığı kötü eleştirilerden sonra stüdyonun bu kez yazım sürecine uzunca bir süre ayırması DC sinematik evreninin geleceği için umut verici bir gelişme.

Sinema eleştirmenlerinden aldığı kötü yorumlara rağmen gişede gayet iyi bir performans sergileyen Suicide Squad'ın devam filminde; Will Smith, Margot Robbie ve Jared Leto başta olmak üzere ana kadronun geri dönmesi bekleniyor.

http://deadline.com/2017/09/gavin-oconnor-to-direct-suicide-squad-2-1202163066/