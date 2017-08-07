Google arama sonuçlarına hikayeler özelliği geliyor

Son dönemde Snapchat’in geliştirdiği yeniliklerin bir süre sonra rakipleri tarafından benzer tasarımlarda kullanıldığını ve platformun bundan çok rahatsız olduğunu sık sık okuyoruz. Şimdi Google da Snapchat benzeri bir özelliği test ediyor.

Haber Hikayeleri

Gelen bilgilere göre firma Snapchat hikayelerine benzer bir yapıyı arama sonuçları içerisine entegre etmeyi planlıyor. Bu yapı daha çok haber kaynaklarına yönelik olacak ve resim, video, metin gibi ögeler barındıracak. Stamp adı verilen bu yeni özelliğin mobil tarafta kendisini göstereceği ifade ediliyor.

CNN, The Washington Post, Time ve Vox Media gibi dev kuruluşlarla görüşmelere başlayan Google, arama çubuğunun hemen altına hızlı yüklenen ve anlatılmak isteneni bir çırpıda veren hikayeler yerleştirecek. Bazı kaynaklar hikayeler için ayrı bir sekme olabileceğini de belirtiyor.

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Google’ın AMP adını verdiği mobile uygun sayfaları daha da güçlendirmek istediği konuşuluyor. Snapchat hikayeler konsepti çok beğenildi ve diğer sosyal ağlarda da benzer özellikler ilgi görüyor. Bu bakımdan Google bu trendi göz ardı etmek istemiyor. İleride bu yapı yeni bir reklam modeli de ortaya çıkarmış olacak.

Google’ın diğer bir amacı ise Facebook’un hamlelerine karşılık verebilmek. Instant Articles ile mobil tarafta önemli bir hamle yapan Facebook, Google’ın gelirlerine karşı önemli bir risk oluşturuyor. Google da bu yüzden tedbiri elden bırakmıyor. Google Stamp özelliğinin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor.