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Google arama sonuçlarına hikayeler özelliği geliyor

Snapchat’in beğenilen yeniliklerini kendisine uyarlayan platformlara Google da katıldı. Firma Stamp adını verdiği haber hikayelerini mobil arama versiyonunda oynatmaya hazırlanıyor.
1 yıl
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1
16
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Snapchat’in geliştirdiği yeniliklerin bir süre sonra rakipleri tarafından benzer tasarımlarda kullanıldığını ve platformun bundan çok rahatsız olduğunu sık sık okuyoruz. Şimdi Google da Snapchat benzeri bir özelliği test ediyor.

Haber Hikayeleri 

Gelen bilgilere göre firma Snapchat hikayelerine benzer bir yapıyı arama sonuçları içerisine entegre etmeyi planlıyor. Bu yapı daha çok haber kaynaklarına yönelik olacak ve resim, video, metin gibi ögeler barındıracak. Stamp adı verilen bu yeni özelliğin mobil tarafta kendisini göstereceği ifade ediliyor.

CNN, The Washington Post, Time ve Vox Media gibi dev kuruluşlarla görüşmelere başlayan Google, arama çubuğunun hemen altına hızlı yüklenen ve anlatılmak isteneni bir çırpıda veren hikayeler yerleştirecek. Bazı kaynaklar hikayeler için ayrı bir sekme olabileceğini de belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook Groups uygulaması kapanıyor"

Google’ın AMP adını verdiği mobile uygun sayfaları daha da güçlendirmek istediği konuşuluyor. Snapchat hikayeler konsepti çok beğenildi ve diğer sosyal ağlarda da benzer özellikler ilgi görüyor. Bu bakımdan Google bu trendi göz ardı etmek istemiyor. İleride bu yapı yeni bir reklam modeli de ortaya çıkarmış olacak.

Google’ın diğer bir amacı ise Facebook’un hamlelerine karşılık verebilmek. Instant Articles ile mobil tarafta önemli bir hamle yapan Facebook, Google’ın gelirlerine karşı önemli bir risk oluşturuyor. Google da bu yüzden tedbiri elden bırakmıyor. Google Stamp özelliğinin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor. 

 

https://www.theverge.com/2017/8/4/16098478/google-stamp-news-publishers-snapchat-discover-facebook-ads Yorum Yaz
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theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen
Milliyet, hürriyet, ensonhaber bunu beğendi
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kadirirdem 1 yıl
Bir şey tutmayı versin,*okunu çıkarıyorsunuz!
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canmania 1 yıl
Şaka yapmıştık
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___Lawyer___ 1 yıl
Kabak tadı verdi dedikleri bu olsa gerek.
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elektrontan 1 yıl
Eh bu nedir ya! Ben biliydim böyle olacağını.
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ozmenakif 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Bu iyi mi kötü mü her yer reklam gibi bir şeyle mi dolacak ne.
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DH Misafiri 1 yıl
Hani yerli malı herkes onu kullanmalı sizi gidi sahte vatanseverler.böyle durumlarda belli olur yurtsever
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SEO-Uzmanı 1 yıl
yakında açık kaynaklı html formatını bile ortadan kaldıracaklar
bunu ne zaman haber yapacaksınız !?
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Captain_Ivy 1 yıl
Her google açışımda bu haber kaynaklarını mı görecem? O değil de haber firmaları orada yer almak için birbirleriyle yarışır..
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alemburda34 1 yıl
Google Stamp engelleyici yüklerim o zaman :)
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uygulama haber, google ve
6 etiket daha google stamp snapchat stories Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
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