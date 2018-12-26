Delikli ekran tasarımı ve 48 MP arka kamera: Honor View 20 resmen tanıtıldı

Son zamanlarda gündemi oldukça fazla meşgul eden Honor View 20 (V20) nihayet Çin'de düzenlenen bir etkinlikte resmen tanıtıldı. Akıllı telefonu diğerlerinden farklı kılan birçok özelliği var. Son moda delikli ekran tasarımını benimseyen Honor View 20 bununla birlikte 48 megepiksellik arka kamerası ile öne çıkmayı başarıyor.

Cihaz, Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6.4 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise farklı bellek konfigürasyonlarının eşlik ettiği Kirin 980 yonga setinden alıyor. Akıllı telefonun başlangıç modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı var. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB hafıza ile donatılmış bir üst varyantı da bulunuyor.

Sıvı soğutma ile oyunlarda kasmayacak

Honor tanıtım etkinliğinde ayrıca cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip özel MOSCHINO versiyonunu da lanse etti. Akıllı telefonda sıvı soğutma özelliği ve GPU Turbo 2.0 teknolojisi olduğu için sorunsuz bir oyun deneyimi sunduğu belirtiliyor.

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Honor View 20'nin sol üst köşesindeki dairesel oyuk 4.5 mm çapında ve 25 megapiksellik tek bir selfie kamerasını barındırıyor. Arka paneldeki çift kamera modülüne ise 48 megapiksellik Sony IMX586 görüntü sensörünün öncülük ettiğini belirtelim. Yanında ise sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinde işe yarayacak TOF 3D sensörü yer alıyor.

Hücresel ve Wi-Fi bağlantıyı birleştirebiliyor

Amiral gemisi telefon ayrıca hızlı bir bağlantı elde edilebilmesi için 4G ve Wi-Fi bağlantılarını birleştiren şirketin yeni Link Turbo özelliğini de sunuyor. Cihazda ne yazık ki ekrana entegre parmak izi sensörü bulunmuyor. Honor parmak izi tarayıcısını arka panele yerleştirmeyi tercih etmiş.

Ayrıca 4.000 mAh pil içerdiğini ve kutusundan 22.5W Huawei SuperCharge güç adaptörü çıktığını da belirtelim. Siyah, Mavi ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip Honor View 20'nin fiyat etiketi ise şöyle:

6 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 434 dolar

8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 507 dolar

8 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 579 dolar (MOSCHINO Edition)

Bugün ön siparişe açılan akıllı telefon 28 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Akıllı telefon bugün Çin pazında Honor V20 olarak lanse edildi. 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek global lansman etkinliğinde ise Honor View 20 ismiyle tanıtılacak.

https://www.gsmarena.com/honor_v20_view_20_official_in_screen_selfie_camera_48_mp_main_shooter-news-34820.php