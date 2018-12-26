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Delikli ekran tasarımı ve 48 MP arka kamera: Honor View 20 resmen tanıtıldı

Honor, Çin'de düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Honor View 20 akıllı telefonunu resmen tanıttı. İşte yeni nesil ekran tasarımı ve 48 MP arka kamerası ile büyük ses getirecek telefonun detayları.
4 ay
25,6b
1
24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son zamanlarda gündemi oldukça fazla meşgul eden Honor View 20 (V20) nihayet Çin'de düzenlenen bir etkinlikte resmen tanıtıldı. Akıllı telefonu diğerlerinden farklı kılan birçok özelliği var. Son moda delikli ekran tasarımını benimseyen Honor View 20 bununla birlikte 48 megepiksellik arka kamerası ile öne çıkmayı başarıyor.
Cihaz, Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6.4 inç boyutunda IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise farklı bellek konfigürasyonlarının eşlik ettiği Kirin 980 yonga setinden alıyor. Akıllı telefonun başlangıç modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı var. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB hafıza ile donatılmış bir üst varyantı da bulunuyor.

Sıvı soğutma ile oyunlarda kasmayacak

Honor tanıtım etkinliğinde ayrıca cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip özel MOSCHINO versiyonunu da lanse etti. Akıllı telefonda sıvı soğutma özelliği ve GPU Turbo 2.0 teknolojisi olduğu için sorunsuz bir oyun deneyimi sunduğu belirtiliyor.
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Honor View 20'nin sol üst köşesindeki dairesel oyuk 4.5 mm çapında ve 25 megapiksellik tek bir selfie kamerasını barındırıyor. Arka paneldeki çift kamera modülüne ise 48 megapiksellik Sony IMX586 görüntü sensörünün öncülük ettiğini belirtelim. Yanında ise sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinde işe yarayacak TOF 3D sensörü yer alıyor.

Hücresel ve Wi-Fi bağlantıyı birleştirebiliyor

Amiral gemisi telefon ayrıca hızlı bir bağlantı elde edilebilmesi için 4G ve Wi-Fi bağlantılarını birleştiren şirketin yeni Link Turbo özelliğini de sunuyor. Cihazda ne yazık ki ekrana entegre parmak izi sensörü bulunmuyor. Honor parmak izi tarayıcısını arka panele yerleştirmeyi tercih etmiş.
Ayrıca 4.000 mAh pil içerdiğini ve kutusundan 22.5W Huawei SuperCharge güç adaptörü çıktığını da belirtelim. Siyah, Mavi ve Kırmızı renk seçeneklerine sahip Honor View 20'nin fiyat etiketi ise şöyle:
  • 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 434 dolar
  • 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 507 dolar
  • 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 579 dolar (MOSCHINO Edition)
Bugün ön siparişe açılan akıllı telefon 28 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Akıllı telefon bugün Çin pazında Honor V20 olarak lanse edildi. 22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek global lansman etkinliğinde ise Honor View 20 ismiyle tanıtılacak.

https://www.gsmarena.com/honor_v20_view_20_official_in_screen_selfie_camera_48_mp_main_shooter-news-34820.php Yorum Yaz
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ardicli2000 4 ay en beğenilen
Koy ön kamerayı sağ tarafa, yap etrafını yuvarlak pil göstergesi.... Çok mu zor :)
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zotacing 4 ay
Apple gözü yaşlı izliyor Huawei firmasını.
6 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 434 dolar
8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 507 dolar
6 GB RAM / 256 GB depolama alanı: 579 dolar (MOSCHINO Edition)
O değil Allah bizi fena sınıyor;
434$'lık telefon ülkede 3500-4000TL demek.
Apple gözü yaşlı izliyor Huawei firmasını.6 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 434 dolar8 GB RAM / 128 GB depolama alanı: 507 dolar6 GB RAM / 256 GB ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Türküdiyar 4 ay
Niye sürekli uzatma derdindeler? 5 inçlik cihaz niye üretilmiyor? Sony xz4 compact öyle olur umarım. Yoksa insanlara büyük telefon dayatması bu başks birşey değil !!!!
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Planet13 4 ay
çok yüksek zoom yapabilen telefon da yaparlarmı acaba?
bi kamera vardı 60 küsür optik zoom vardı, aynısı telefonda olsa
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Planet13 4 ay
kamerası süpermiş cidden
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ONY86 4 ay
orta format makinalar halt etmiş.adamlar minnak kadar sensör ile 48 mp veriyor foto makina şirketleri kocaman sensör gerekli diye elim kadar sensör koyuyor.normal de linç ederim ama bu işte bi bit yeniği var.
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RANCH SOS 4 ay
Ekranda delik nedir abi. Gerçekten inovasyon diye yutturuyorlar ya tüm dünyaya ne diyeyim.
İnovasyon ekran içi parmak izi okumadır en basitinden inovasyon g2 ile gelen güç tuşunun arkaya konmasıdır.
Bu çentikler, delikler saçmalıktan öte değildir
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DPLALİ 4 ay RANCH SOS
Sizin saydıklarınızda İnovasyon değil. Asıl komple telefonu yok edecekler. Google Glass gibi olacak her şey. Ve hatta nanoteknoloji şekilden şekile girebilen cihazlar çıkmalı. Nokia Morph’u bir araştırın ağzınız açık kalacak.
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muratcan1981 4 ay
Bu fiyatları dolar değilde tl olduğunu düşünsenize 580 tl ye şöyle bi telefona sahip olmak
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Furkovic 4 ay muratcan1981
muratcan1981
Bu fiyatları dolar değilde tl olduğunu düşünsenize 580 tl ye şöyle bi telefona sahip olmak

Dostum maalesef ABD de yapamıyorsun burası Türkiye burayı kabullen ataların daha çok çalışsaydı sende 600 TL'ye alıyordum ayrıca Telefon Çin'de bile 3600 yuan haberdekş fotoğrafa bakabilirsin yani Çinlilerden bizimle aynı durumda zira Çin'de asgari ücret 1600 yuan.
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BlackberryBB 4 ay
Yeni HONOR logosu çok guzel olmuş artık cıhazlardada kullanmaya basladılar arayuzun adına Magic oldu gayet başarılı Kirin 980 tercih edılmesı çok iyi umarım ulkemıze gelir
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TearsForFears 4 ay
430 dolar fiyat baya iyi. Honor playden sadece 130 dolar fazla yani 3500 civarına gelir. Honor play gibi zamanla yaklaşık 1000 lira ucuzlar ve fiyat performans cihazı olur :)
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susesa 4 ay
ölmaz.... ökrandan pörmak öizi yök...ölmam
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pro-üye 4 ay
Arkadaşlar boş yapmaya gerek yok. 4/4 lük telefon olmuş.
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