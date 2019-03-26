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Delikli ekran ve 48 MP kameralı Nokia X71'in tanıtım tarihi belli oldu

HMD Global önümüzdeki ayın başında yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Nokia X71 olarak resmiyet kazanacak telefon şirketin delikli ekrana sahip ilk telefonu olacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global, 2 Nisan’da Nokia X71 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Şirket, gelecek ay resmiyet kazanacak akıllı telefonun lansman davetiyelerini göndermeye başladı.
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Şirket geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde premium orta sınıf bir cihaz tanıtmadı Bunun yerine Nokia 3.2, Nokia 4.2 ve Nokia 1 Plus modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu nedenle Nokia X71'in Nokia 6.1 Plus veya Nokia 8.1'in devamı niteliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Lansman etkinliği davetiyesi, akıllı telefonun 48 megapiksel ana sensör ve 120 derecelik süper geniş açılı lens içeren üçlü kamera sistemi ile geleceğini onayladı. Üçüncü sensör ile ilgili hiçbir detay yok. Ayrıca telefonun diğer önemli özellikleri şu an için bilinmiyor. 

Global pazarda Nokia 8.1 Plus olarak çıkacak

Daha önceki raporlara bakılırsa Nokia X71, HMD Global'in delikli ekrana sahip ilk akıllı telefonu olacak. Ayrıca cihazın global pazarda Nokia 8.1 Plus olarak tanıtılacağı söyleniyor.
Nokia X71'in arka panelinde üç kamera yer alacak olsa da Nokia 8.1 Plus çift arka kamera ile gelecek. Bununla birlikte telefonun 6.22 inç Full HD+ ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca kutudan Android Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıkacağı da gelen haberler arasında.

https://www.sogi.com.tw/articles/nokia_x71/6252582 Yorum Yaz
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hamza5806 1 ay
Centikli olmasina ragmen tasarim cok şık bu taaa 3310 zamanina dayanan mavi tonu bir ayri guzel yakaladi nokia
Bir türlü fiyatları tutturamadilar Türkiye de onu bir becerseler insanlar nokiaya güvenir bozuk kronik sorunlu vs cihaz yapmaz nokia sağlamdır
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eas722 1 ay
İlk partiyi görünce Nokia geri dönüyor sanmıştım ama geçtiğimiz 1 yıl klasik bir Çinliden farkı olmadığını gösterdi. Ne modelleri takip edilebiliyor ne yeni bir şey ortaya koyuluyor. Lumia'ların konsepti devam ettirilmeliydi.
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The.Mafia 1 ay
Nokia eskiden telefon dünyasında bir numaraydılar akıllı telefon çıktından sonra Nokia bitti Türkiye’de satmaz artık sanmıyorum
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TearsForFears 1 ay
Nokia tr pazarından çekilecek herhalde. Sosyal medya facebook hesaplarından devamlı paylaşım yaparlardı artık paylaşım yapmıyorlar. Çıkan telefonları getirmiyorlar. Nokia 8.1 çok iyi cihazdı snapdragon 710, oisli çift kamera ve 3500 batarya vardı. Ama ülkemize gelmedi. Aynı şekilde bu cihazda gelmeyecektir diye tahmin ediyorum.
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Whippoorwill 1 ay TearsForFears
5.1 Plus geldi. Devamı da gelir umarım.
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eP_362 1 ay TearsForFears
3.1 Plus ve 5.1 Plus geldi. Nokia 9'un da geleceği açıklanmıştı.
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Whippoorwill 1 ay
Redmi 7 Pro'ya rakip olsa keşke.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha nokia 8.1 plus nokia x71 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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