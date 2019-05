Delikli ekran ve 48 MP kameralı Nokia X71'in tanıtım tarihi belli oldu

HMD Global, 2 Nisan’da Nokia X71 olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Şirket, gelecek ay resmiyet kazanacak akıllı telefonun lansman davetiyelerini göndermeye başladı.

Şirket geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde premium orta sınıf bir cihaz tanıtmadı Bunun yerine Nokia 3.2, Nokia 4.2 ve Nokia 1 Plus modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu nedenle Nokia X71'in Nokia 6.1 Plus veya Nokia 8.1'in devamı niteliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Lansman etkinliği davetiyesi, akıllı telefonun 48 megapiksel ana sensör ve 120 derecelik süper geniş açılı lens içeren üçlü kamera sistemi ile geleceğini onayladı. Üçüncü sensör ile ilgili hiçbir detay yok. Ayrıca telefonun diğer önemli özellikleri şu an için bilinmiyor.

Global pazarda Nokia 8.1 Plus olarak çıkacak

Daha önceki raporlara bakılırsa Nokia X71, HMD Global'in delikli ekrana sahip ilk akıllı telefonu olacak. Ayrıca cihazın global pazarda Nokia 8.1 Plus olarak tanıtılacağı söyleniyor.

Nokia X71'in arka panelinde üç kamera yer alacak olsa da Nokia 8.1 Plus çift arka kamera ile gelecek. Bununla birlikte telefonun 6.22 inç Full HD+ ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca kutudan Android Pie işletim sistemi yüklü şekilde çıkacağı da gelen haberler arasında.

https://www.sogi.com.tw/articles/nokia_x71/6252582