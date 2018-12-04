Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün lansman tarihi açıklandı

Son haftalarda sürekli olarak Huawei'nin yeni bir telefon çıkarma hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Çinli şirket de zaten bunun sinyalini vermişti. Söz konusu cihazın Nova 4 olacağı söyleniyor. Orta sınıf telefon, ekranında çentik yerine kamera deliği yer alan ilk telefonlardan biri olacak.

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Huawei, 17 Aralık tarihinde Nova 4'ü tanıtacağını onaylayan bir poster yayınladı. Cihaz ilk etapta Çin'de satışa sunulacak. Yayınlanan teaser görsel sadece yeni telefonun gelişini doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda ekranının sol üst kısmında bir kamera deliği olacağını da onayladı.

Galaxy A8s de önümüzdeki günlerde tanıtılacak

Huawei'nin yeni telefonu da hemen hemen Samsung'un Infinity-O tasarımına benzer bir ekrana sahip olacak. Bildiğiniz üzere Güney Koreli teknoloji devi de Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'i 10 Aralık tarihinde tanıtacağını açıkladı. Yani Aralık ayı içerisinde delikli ekrana sahip iki akıllı telefonun sahneye çıkışına tanıklık edeceğiz.

https://www.gizchina.com/2018/12/03/huawei-teases-nova-4-phone-launch-for-december-17th/