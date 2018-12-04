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Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün lansman tarihi açıklandı

Huawei de tıpkı Samsung gibi ekranında çentik yerine kamera deliği olan bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli şirket Huawei Nova 4'ün tanıtılacağı tarihi resmen duyurdu.
5 ay
24,3b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son haftalarda sürekli olarak Huawei'nin yeni bir telefon çıkarma hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Çinli şirket de zaten bunun sinyalini vermişti. Söz konusu cihazın Nova 4 olacağı söyleniyor. Orta sınıf telefon, ekranında çentik yerine kamera deliği yer alan ilk telefonlardan biri olacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı"
Huawei, 17 Aralık tarihinde Nova 4'ü tanıtacağını onaylayan bir poster yayınladı. Cihaz ilk etapta Çin'de satışa sunulacak. Yayınlanan teaser görsel sadece yeni telefonun gelişini doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda ekranının sol üst kısmında bir kamera deliği olacağını da onayladı.

Galaxy A8s de önümüzdeki günlerde tanıtılacak

Huawei'nin yeni telefonu da hemen hemen Samsung'un Infinity-O tasarımına benzer bir ekrana sahip olacak. Bildiğiniz üzere Güney Koreli teknoloji devi de Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'i 10 Aralık tarihinde tanıtacağını açıkladı. Yani Aralık ayı içerisinde delikli ekrana sahip iki akıllı telefonun sahneye çıkışına tanıklık edeceğiz.

https://www.gizchina.com/2018/12/03/huawei-teases-nova-4-phone-launch-for-december-17th/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 5 ay en beğenilen
SAMSUNG çıkarmadan çıkaram demiş
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rwo 5 ay
Benmi geri kafalıyım bunlarmı cins çözemedim gitti bu çentik ve türevleri 4 tekerli arabayı zorla 5 tekerli hale sokmaya çalışmak gibi bişey
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blue7 5 ay
Üstteki çerçeveyi kamera ve sensörler sebebi ile 40 takla atarak kaldırmaya çalışıyorlar ama altta sensör yok birşey yok çerçeve bırakıyorlar, ilginç yani.
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PeYLeR. 5 ay
Huawei nin tasarım ve performasını beğeniyorum. Ama ses konusunda çok vasatlar. Kulaklık ses kalitesi ve özellikle ses yüksekliği berbat düzeyde.
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jamiryo87 5 ay
Huawei sende kendi tasarımını çıkar ya ne ondan bundan çakıyorsun?
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expressimo 5 ay
Sonunda boktan çentikten kurtulduk altan.
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OverClocK1ng 5 ay
Sanırım ekranı Samsung'dan alıyordur. Yakında tüm telefonların önü aynı olacak. Arkası da kamera sayısına göre değişir...
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Hyperchondriac 5 ay
Firmalar bi turlu tam ekran bi telefon cıkaramadılar tamam 1-2mm cerceve olacak ama ben simetriden yanayım alttaki cerceve kalınlıgı simetriyi bozuyor ve gozume acayip batıyor boyle dusunen bir tek ben miyim acaba
?
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huseyincarnege 5 ay en beğenilen
SAMSUNG çıkarmadan çıkaram demiş
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nedensiz07 5 ay
Benim bu telefon firmaları ile alakalı anlamadığım bir olay var.. Her firma neredeyse aynı yıl içinde birbirinin aynısı teknolojiyi kullanıcılara aynı anda sunuyorlar.. Birisi birşey yaptığı anda hepsi aynısını yapıyor yapabiliyor.. Bu bir tesadüf mü yoksa kapılar arkasında aslında hepsi anlaşıyor mu nasıl oluyor anlamıyorum..
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koyunsavar 5 ay nedensiz07
Kopyalama işini sadece çinliler yapıyor onlara serbest
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MrJackTR 5 ay
Ahize nereye koyacaklar onu merak ediyorum. Eğer kullanışsız olacaksa çentik daha iyi.
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haylaz__ 5 ay MrJackTR
Ahize telefonun üstünde ekranla kasa arasında küçük bir çizgide
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