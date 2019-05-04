Delikli ekrana sahip Motorola One Vision, 15 Mayıs'ta tanıtılacak

Motorola, 15 Mayıs'ta bir etkinlik düzenleyeceğini resmen açıkladı. Şirketin lansman etkinliği sırasında en son telefonunu tanıtması bekleniyor. Lenovo bünyesinde yer alan şirket muhtemelen merakla beklenen Motorola One Vision modeline resmiyet kazandıracak.

Ayrıca Bkz.

"Android Q saate göre, gece ve gündüz moduna otomatik olarak geçebilecek"

Akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı. Motorola One Vision'ın Çin'de Motorola P40 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızan bilgilere göre cihaz 2520 x 1080 piksel çözünürlükte 6.2 inç ekrana sahip olacak.

Üç farklı varyant olarak sunulacak

Android One akıllı telefonlar arasına katılacak Motorola One Vision, bu sayede saf Android deneyimi sunacak. Cihazın aşağıda listelenen üç farklı konfigürasyonda tercih edilebilecek:

3 GB RAM + 32 GB depolama alanı

4 GB RAM + 64 GB depolama alanı

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı

Daha önce telefonun Exynos 9610 yonga setinden güç alacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca 48 megapiksel ana sensörlü çift arka kamera sistemi ile gelecek. Son olarak Motorola One Vision'ın 3.500 mAh kapasiteli bir pil içereceğini ve Mavi ve Altın olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulacağını belirtelim.