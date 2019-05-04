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Delikli ekrana sahip Motorola One Vision, 15 Mayıs'ta tanıtılacak

Lenovo bünyesinde yer alan Motorola delikli ekrana sahip yeni telefonunu 15 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Brezilya'da sahneye çıkacak Motorola One Vision hakkında tüm detaylar haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola, 15 Mayıs'ta bir etkinlik düzenleyeceğini resmen açıkladı. Şirketin lansman etkinliği sırasında en son telefonunu tanıtması bekleniyor. Lenovo bünyesinde yer alan şirket muhtemelen merakla beklenen Motorola One Vision modeline resmiyet kazandıracak.
Ayrıca Bkz. "Android Q saate göre, gece ve gündüz moduna otomatik olarak geçebilecek"
Akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı. Motorola One Vision'ın Çin'de Motorola P40 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızan bilgilere göre cihaz 2520 x 1080 piksel çözünürlükte 6.2 inç ekrana sahip olacak.

Üç farklı varyant olarak sunulacak

Android One akıllı telefonlar arasına katılacak Motorola One Vision, bu sayede saf Android deneyimi sunacak. Cihazın aşağıda listelenen üç farklı konfigürasyonda tercih edilebilecek:
  • 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı
  • 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı
Daha önce telefonun Exynos 9610 yonga setinden güç alacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca 48 megapiksel ana sensörlü çift arka kamera sistemi ile gelecek. Son olarak Motorola One Vision'ın 3.500 mAh kapasiteli bir pil içereceğini ve Mavi ve Altın olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulacağını belirtelim.

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TearsForFears 2 hf.
Kahverengi versiyonu çok hoşuma gitti. Tr de olsaydı tercih edilebilecek kadar güzel. Exynos 9610 galaxy a50 de var gayet güzel işlemci. Kamera 48 mp, batarya 3500, fiyatıda 200-250 dolar falan olursa iş yapabilir.
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heyysanadiyom 2 hf.
Tasarım çok güzel , ön kamera olayını anlamadım , tam ekran video açtığımız da nasıl oluyor ekran?
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danlabilic 2 hf.
sağlammış gibi görünüyor
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