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Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır?

Honor'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Honor View 20 nihayet tanıtıldı. Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de Link Turbo oldu. Peki bu özellik nedir, nasıl çalışır?
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un uzun süredir merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Honor View 20 (V20) Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Cihazın en çok dikkat çeken özelliği ise 4G ve Wi-Fi bağlantısını birleştirebilen Link Turbo özelliği oldu. Şimdi bu teknolojinin detaylarına bakalım.

İnternet bağlantınızı programlayabiliyorsunuz

Link Turbo özelliğinin en dikkat çeken noktası, kullanıcılara farklı ağları birleştirebilme ve uygulamalara atayabilmesine imkan sağlaması. Örneğin cihazı, ödeme ve bankacılık işlemleriniz için 4G bağlantısını, internetten dosya indirmek içinse Wi-Fi bağlantısını aktif duruma getirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ayrıca PUBG ve Fortnite gibi çevrimiçi oyunlar ya da video akış uygulamaları gibi yüksek performans gerektiren işlemler için, her iki ağ bağlantısını birleştirebilmeniz de mümkün olabiliyor. Honor ayrıca, Link Turbo özelliğinin optimize edilmiş TCP ve UDP veri taşıma teknolojisi kullandığını ve kullanıcıların bu özelliği istedikleri zaman  kapatabileceklerini de açıkladı.

https://www.gizmochina.com/2018/12/26/exclusive-how-link-turbo-works-on-the-honor-v20/ Yorum Yaz
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yek612 4 ay
Galaxy s5 kullanıyordum aynı özellik onda da vardı belki bu biraz daha gelişmiş halidir indirmeleri Wifi ve mobil veriyi birleştirerek yapabiliyordum
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DH Misafiri 4 ay
Kaynakta iPhone XS Max'i geçtiği üstüne basa basa yazılmış ama nedense görmezden gelmişsiniz.
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join 4 ay
İyi de bu daha önce de kullanılıyordu.
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shkoksal 4 ay
Valla mükemmel bir teknoloji gibi gözüküyor. Umarım pratikte de anlatıldığı gibi çalışır.
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berkaytunali 4 ay shkoksal
Yıllardır samsungda olan bir teknoloji ve sınırsız mobil verimiz olmadığı müddet bir faydasını göreceğimizi sanmıyorum
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