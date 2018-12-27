Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır?

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un uzun süredir merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Honor View 20 (V20) Çin'de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Cihazın en çok dikkat çeken özelliği ise 4G ve Wi-Fi bağlantısını birleştirebilen Link Turbo özelliği oldu. Şimdi bu teknolojinin detaylarına bakalım.

İnternet bağlantınızı programlayabiliyorsunuz

Link Turbo özelliğinin en dikkat çeken noktası, kullanıcılara farklı ağları birleştirebilme ve uygulamalara atayabilmesine imkan sağlaması. Örneğin cihazı, ödeme ve bankacılık işlemleriniz için 4G bağlantısını, internetten dosya indirmek içinse Wi-Fi bağlantısını aktif duruma getirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

https://www.gizmochina.com/2018/12/26/exclusive-how-link-turbo-works-on-the-honor-v20/

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Ayrıcavegibi çevrimiçi oyunlar ya dauygulamaları gibi yüksek performans gerektiren işlemler için,de mümkün olabiliyor. Honor ayrıca,özelliğinin optimize edilmişveveri taşıma teknolojisi kullandığını ve kullanıcıların bu özelliği istedikleri zamande açıkladı.