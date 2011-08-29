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Dell, 21.5 inçlik ultra-ince monitörünü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
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Monitör
Shady
Haber Editörü
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Dell, 21.5 inçlik ultra-ince monitörünü duyurdu
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Dünyanın önde gelen bilgisayar firmalarından Dell, geçtiğimiz hafta duyurduğu 23 inçlik S2330MX'den sonra, benzer tasarımlı 21.5 inçlik S2230MX'i satışa sundu.

Tıpkı S2330MX gibi en ince bölümü 9.9 mm kalınlığında olan, arkadan LED aydınlatmalı monitörün teknik özellikleri şöyle;

  • TN panel
  • 2ms tepki süresi, 60Hz yenileme oranı
  • 1920x1080 piksel
  • 1,000:1 kontrast oranı ( 8,000,000:1 dinamik kontrast oranı)
  • 250 nit parlaklık
  • 82% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931) renk gamı
  • 160° dikey / 170° yatay görüş açısı
  • VGA ve DVI portu (Kutu içeriğinde DVI-HDMI adaptörü bulunmaktadır)

Güç tüketimi, EPEAT Silver ile onaylanan 21.5 inçlik S2230MX'in satış fiyatı 220 dolar olarak belirlenmiş.

Dell, 21.5 inçlik ultra-ince monitörünü duyurdu
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Dell, 21.5 inçlik ultra-ince monitörünü duyurdu
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Stanislas Xavier 8 yıl
abi tasarım konusunda LG yi değişmem kimseye hem ince,çerçeveleri az,kaliteli daha ne...
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karaköy_soğancısı 8 yıl
bu ekranı görünce bnm ekranım geldi aklıma hee :D(samsung 226bw)

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maliahmet 8 yıl
güzel görünüyor monitörler fiyatlarda normal gibi
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