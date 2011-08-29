Dell, 21.5 inçlik ultra-ince monitörünü duyurdu

Dünyanın önde gelen bilgisayar firmalarından Dell, geçtiğimiz hafta duyurduğu 23 inçlik S2330MX'den sonra, benzer tasarımlı 21.5 inçlik S2230MX'i satışa sundu.

Tıpkı S2330MX gibi en ince bölümü 9.9 mm kalınlığında olan, arkadan LED aydınlatmalı monitörün teknik özellikleri şöyle;

TN panel

2ms tepki süresi, 60Hz yenileme oranı

1920x1080 piksel

1,000:1 kontrast oranı ( 8,000,000:1 dinamik kontrast oranı)

250 nit parlaklık

82% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931) renk gamı

160° dikey / 170° yatay görüş açısı

VGA ve DVI portu (Kutu içeriğinde DVI-HDMI adaptörü bulunmaktadır)

Güç tüketimi, EPEAT Silver ile onaylanan 21.5 inçlik S2230MX'in satış fiyatı 220 dolar olarak belirlenmiş.