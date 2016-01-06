Dell, 30-inç'lik "OLED" monitörünü duyurdu

Haber Editörü
CES 2016 duyuruların sıra dünyaca ünlü üretici Dell'e geldi. Şirket herkesi şaşırtan Dell UltraSharp 30 Ultra HD 4K OLED monitörünü görücüye çıkarttı.
Şirketin 30-inç boyut ile 3840 x 2160 piksel çözünürlükte hazırladığı yeni monitörü, tam 1.07 milyar renk gösterebiliyor. OLED paneliyle inanılmaz derin bir renk derinliğine ve 400,000:1 kontrast değerine sahip olan ürün, Adobe RGB renk gamutunun %100'ünü karşılayabiliyor ve HDMI ile DisplayPort yanında USB Type-C portunu da bünyesinde barındırıyor. İnce çerçeveli monitör, Type-C üzerinden hem enerji hem de veri bağlantısı sağlayabiliyor.
Arka tarafında yer alan VESA bağlantısıyla duvara asılabilen Dell UltraSharp 30 Ultra HD 4K OLED monitör, tam 4,999$ fiyat etiketiyle yakın zaman raflardaki yerini alıyor. Monitör teknik detaylarıyla özellikler profesyonel fotoğrafçılar ve tasarım işleri için inanılmaz güçlü bir seçenek oluşturuyor.
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cep telefonunun amaci profesyonel fotograf editlemek degil adi ne kadar telefon olsa da gunuzmde oyun, multimedya ve internet cihazi olarak kullaniliyor. oyunlarda ve filmlerde canli renkler, internet ve arayuzde goz yormayan beyaz dengesine gore optimize edilmesi daha mantikli.