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Dell, 30-inç'lik "OLED" monitörünü duyurdu

CES 2016 duyurularına başlayan Dell, ilk olarak OLED panele sahip 30-inçlik dev monitörü ile karşımıza çıktı. 4K çözünürlükteki monitör, özellikle fiyatıyla akılları baştan alıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
8
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, 30-inç'lik

CES 2016 duyuruların sıra dünyaca ünlü üretici Dell'e geldi. Şirket herkesi şaşırtan Dell UltraSharp 30 Ultra HD 4K OLED monitörünü görücüye çıkarttı.
Şirketin 30-inç boyut ile 3840 x 2160 piksel çözünürlükte hazırladığı yeni monitörü, tam 1.07 milyar renk gösterebiliyor. OLED paneliyle inanılmaz derin bir renk derinliğine ve 400,000:1 kontrast değerine sahip olan ürün, Adobe RGB renk gamutunun %100'ünü karşılayabiliyor ve HDMI ile DisplayPort yanında USB Type-C portunu da bünyesinde barındırıyor. İnce çerçeveli monitör, Type-C üzerinden hem enerji hem de veri bağlantısı sağlayabiliyor.
Arka tarafında yer alan VESA bağlantısıyla duvara asılabilen Dell UltraSharp 30 Ultra HD 4K OLED monitör, tam 4,999$ fiyat etiketiyle yakın zaman raflardaki yerini alıyor. Monitör teknik detaylarıyla özellikler profesyonel fotoğrafçılar ve tasarım işleri için inanılmaz güçlü bir seçenek oluşturuyor.

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positroN 3 yıl en beğenilen
ne sinifta kalmasi? samsung'un cep telefonlarindaki ekrana gore mi? sanki hayatinizda baska oled ekran gordunuz. nasil ki milyonlarca farkli kalitede lcd ekran varsa oled de amacina gore farkli kalitede tuketiyice sunulur. burada profesyoneller icin monitor yapmislar adobe renk skalasini da karsiliyor. kontrast ve verdigi renkler de lcd'ye gore cok otede.
cep telefonunun amaci profesyonel fotograf editlemek degil adi ne kadar telefon olsa da gunuzmde oyun, multimedya ve internet cihazi olarak kullaniliyor. oyunlarda ve filmlerde canli renkler, internet ve arayuzde goz yormayan beyaz dengesine gore optimize edilmesi daha mantikli.
ne sinifta kalmasi? samsung'un cep telefonlarindaki ekrana gore mi? sanki hayatinizda baska oled ekran gordunuz. nasil ki milyonlarca farkli kalitede lcd ekran ...
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyat iyi
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyat iyi
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turgut_07 3 yıl
Bencede
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1ses1 3 yıl
joven
Şimdileri üretilen oled diye tabir edilen oled teknolojisi ise doğru renk başarımı konusunda sınıfta kalıyor bu sebeple Pro düzeyde kullanıcı kitlesi bu ürüne şüphe ile yaklaşacak

pro kesim demişsiniz . Ekran adobe rgb %100 doğrulukta verebilyorken hangi şüheden bahsediyorsunuz Çoğu adobe rgb standardı %96 98 seviyelerindeyken vede adobe rgb standartını verebilmekte oyle kolay değil.
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kadirirdem 3 yıl
@ positron haklı güzel bir ürün olmuş
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Arranger. 3 yıl
Fiyat iyi.
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redoracle 3 yıl
Quantum dot panellerin renk gamutu doğruluğu daha iyiydi oledden hemde ömrü kısa değil oled gibi ve fiyat olarakta çok daha ucuz oledlerden.
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positroN 3 yıl en beğenilen
ne sinifta kalmasi? samsung'un cep telefonlarindaki ekrana gore mi? sanki hayatinizda baska oled ekran gordunuz. nasil ki milyonlarca farkli kalitede lcd ekran varsa oled de amacina gore farkli kalitede tuketiyice sunulur. burada profesyoneller icin monitor yapmislar adobe renk skalasini da karsiliyor. kontrast ve verdigi renkler de lcd'ye gore cok otede.
cep telefonunun amaci profesyonel fotograf editlemek degil adi ne kadar telefon olsa da gunuzmde oyun, multimedya ve internet cihazi olarak kullaniliyor. oyunlarda ve filmlerde canli renkler, internet ve arayuzde goz yormayan beyaz dengesine gore optimize edilmesi daha mantikli.
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