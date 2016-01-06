Dell, 30-inç'lik "OLED" monitörünü duyurdu

CES 2016 duyuruların sıra dünyaca ünlü üretici Dell'e geldi. Şirket herkesi şaşırtan Dell UltraSharp 30 Ultra HD 4K OLED monitörünü görücüye çıkarttı.

Şirketin 30-inç boyut ile 3840 x 2160 piksel çözünürlükte hazırladığı yeni monitörü, tam 1.07 milyar renk gösterebiliyor. OLED paneliyle inanılmaz derin bir renk derinliğine ve 400,000:1 kontrast değerine sahip olan ürün, Adobe RGB renk gamutunun %100'ünü karşılayabiliyor ve HDMI ile DisplayPort yanında USB Type-C portunu da bünyesinde barındırıyor. İnce çerçeveli monitör, Type-C üzerinden hem enerji hem de veri bağlantısı sağlayabiliyor.

Arka tarafında yer alan VESA bağlantısıyla duvara asılabilen Dell UltraSharp 30 Ultra HD 4K OLED monitör, tam 4,999$ fiyat etiketiyle yakın zaman raflardaki yerini alıyor. Monitör teknik detaylarıyla özellikler profesyonel fotoğrafçılar ve tasarım işleri için inanılmaz güçlü bir seçenek oluşturuyor.