Dell Türkiye'nin Tüketici ve KOBİ’ler Bölümü Önder Börtücen'e emanet

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell’in Türkiye operasyonunun Tüketici ve KOBİ’ler bölümünden sorumlu müdürü, bilgi teknolojileri sektörünün önemli isimlerinden Önder Börtücen oldu.

1974 doğumlu olan Önder Börtücen, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 1995 tarihinde HP Türkiye’ye katılmıştır. Buradaki ilk yılında dört farklı kategoride HP Oscar Ödülü’ne layık görülen Börtücen, 2002 yılında HP Kişisel Sistemler Grubu Kategori ve Pazarlama yöneticisi olmuş ve 5 yıl bu görevi yürütmüştü. 2007 yılında HP Kişisel Sistemler Grubu Ticari Kanal yöneticiliği görevine atanan Önder Börtücen, Dell Türkiye’ye transfer olmadan önce HP Stratejik Planlama Danışmanlığı görevini yürütmekteydi.

Özellikle son yıllarda ülkemizde hızlı büyüme ile dikkatleri üzerine toplayan Dell’in Kurumsal Ürünlerden Sorumlu Ülke Müdürlüğü görevini ise Murat Mediceler yürütüyor.