Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell Türkiye'nin Tüketici ve KOBİ’ler Bölümü Önder Börtücen'e emanet

7 yıl
16,1b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Dell’in Türkiye operasyonunun Tüketici ve KOBİ’ler bölümünden sorumlu müdürü, bilgi teknolojileri sektörünün önemli isimlerinden Önder Börtücen oldu.

1974 doğumlu olan Önder Börtücen, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 1995 tarihinde HP Türkiye’ye katılmıştır. Buradaki ilk yılında dört farklı kategoride HP Oscar Ödülü’ne layık görülen Börtücen, 2002 yılında HP Kişisel Sistemler Grubu Kategori ve Pazarlama yöneticisi olmuş ve 5 yıl bu görevi yürütmüştü. 2007 yılında HP Kişisel Sistemler Grubu Ticari Kanal yöneticiliği görevine atanan Önder Börtücen, Dell Türkiye’ye transfer olmadan önce HP Stratejik Planlama Danışmanlığı görevini yürütmekteydi.

Özellikle son yıllarda ülkemizde hızlı büyüme ile dikkatleri üzerine toplayan Dell’in Kurumsal Ürünlerden Sorumlu Ülke Müdürlüğü görevini ise Murat Mediceler yürütüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gezginoğlu 7 yıl
Kendisini tanımam ama bu haber beni çok sevindirdi.
Kendisiyle bi ara gidip tanışır kahve içeriz artık.


Soyadını yazan nüfus memuru hata yapmış, doğrusu börteçine olacak.


börteçine kurdun adı,
ergenekon yurdun adı,
dört yüz sene durdun, hadi,
çık, ey yüz bin mızrağımız,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Önder BÖRTÜCEN gerçekten çok bilgili donanımlı bir kişi yeni işinde en üst seviyede başarılara imza atacağına eminim.Hayırlı olmasını diliyorum...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Yaa saygısızlık olarak almayın ama Önder Bey'in soyadını görür görmez aklıma "Börtü Böcek" kelimesi geldi. Şahsen özür dilerim. Sadece hissettiğimi yazdım.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Yaa saygısızlık olarak almayın ama Önder Bey'in soyadını görür görmez aklıma "Börtü Böcek" kelimesi geldi. Şahsen özür dilerim. Sadece hissettiğimi yazdım.





Hic gulecegim yoktu...lol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16126 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, dell türkiye ve dell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik 7 yıl AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı 7 yıl Nokia X3-02 Video İnceleme 7 yıl Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim