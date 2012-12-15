Dell akıllı telefon pazarından ve Android dünyasından çekiliyor





Bir dönem Streak marka Android tabletleri ve Venue marka WP7 akıllı telefonları ile rekabete katıldığını gördüğümüz Dell, rakiplerin ataklarına cevap veremeyince pazarda kendine yer edinemedi. Firmanın son kararı ise bu iki segmentten kısmen çekilmek oldu.





Dell World konferansında konuşan Dell başkan yardımcısı Jeff Clarke, firmanın akıllı telefon ve Android tablet pazarından çekildiğini açıkladı. Bu alanlarda rekabet için büyük yatırımlara ihtiyaç duyan Dell, hali hazırda iyi bir başlangıç yaptığı Windows 8 ekosistemine tablet ürünleri sunacak.





Dell 5 yıl önce büyük bir değişim hareketi başlattığı duyurusunu yaparak tablet tarafında Android, akıllı telefon tarafında Windows Phone ile farklı pazarlara açılmıştı. Ancak firma istediği değişimi gerçekleştiremedi. Clarke, Android üzerinde bir iş kolu oluşturmayı başaramadıklarını itiraf ediyor.





Bununla birlikte Android platformunu takip etmeyi sürdüren Dell, laboratuvar ortamında testlerine devam ediyor. Yeni XPS ve Latitude serisiyle Windows 8 ve RT işletim sistemlerine merhaba diyen Dell ürün gamını daha da geliştirecek.

http://www.androidauthority.com/dell-drops-smartphones-ditches-android-140145/