Dell akıllı telefon pazarından ve Android dünyasından çekiliyor

Haber Editörü
Bir dönem Streak marka Android tabletleri ve Venue marka WP7 akıllı telefonları ile rekabete katıldığını gördüğümüz Dell, rakiplerin ataklarına cevap veremeyince pazarda kendine yer edinemedi. Firmanın son kararı ise bu iki segmentten kısmen çekilmek oldu.
Dell World konferansında konuşan Dell başkan yardımcısı Jeff Clarke, firmanın akıllı telefon ve Android tablet pazarından çekildiğini açıkladı. Bu alanlarda rekabet için büyük yatırımlara ihtiyaç duyan Dell, hali hazırda iyi bir başlangıç yaptığı Windows 8 ekosistemine tablet ürünleri sunacak.
Dell 5 yıl önce büyük bir değişim hareketi başlattığı duyurusunu yaparak tablet tarafında Android, akıllı telefon tarafında Windows Phone ile farklı pazarlara açılmıştı. Ancak firma istediği değişimi gerçekleştiremedi. Clarke, Android üzerinde bir iş kolu oluşturmayı başaramadıklarını itiraf ediyor.
Bununla birlikte Android platformunu takip etmeyi sürdüren Dell, laboratuvar ortamında testlerine devam ediyor. Yeni XPS ve Latitude serisiyle Windows 8 ve RT işletim sistemlerine merhaba diyen Dell ürün gamını daha da geliştirecek.
http://www.androidauthority.com/dell-drops-smartphones-ditches-android-140145/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
wow, bu telefon bir yarış otomobili, çocuğum için iyi bir Noel hediyesi gibi görünüyor. hızlı teslimat + ücretsiz sevkıyat + düşük fiyatı 20,86 $. iyi bir seçim: ym6.com/... bu yüzden, iyi bir çöp
bayılıyorum bu botlara birçok kişiden daha mantıklılar.
En azından eğlenceliler.
Aman dikkat et düşürme. Bunun ekranları ilk çıktığında ebay'da falan 90 lira mıydı neyd. Sonra öyle çok kırılan oldu ki fiyatı da 90 Dolara çıktı. Ben de baktım kargo falan 200 liraya yakın geliyor. 236 lira verip taktırdım. Sakın düşüreyim deme. LCD içerden çatlıyor. Bu arada servise götürürsen de haberin olsun, pilinin seri numarasını falan al. Zira orada çalışanlar da aynı cihazdan kullanıyorlar. Şeytan dürter falan. Bilgin olsun.
O gizli kart olayını ben de yapacaktım. Sonra dedim boşver. Adamlar resmen 2Gb kart koyup üzerini plastikle kaplamışlar.
Bence şirket yararı açısından iyi bir karar almışlar :)
Hp , dell ,samsung , lenovo ve adını şu an saymadığım birçok markanın piyasada olması bir bakımdan iyi diye düşünüyorum , bilinçli bireylerin bir farkı olsun demi.
İyi mi kötü mü dedim anlayan anladı artık ;)
dell axim x51,x51v.....
dell venue (Android)....
dell venue pro(wp)....
dell streak pro (Android).....
yani akıllı telefon geçmişi sizden bizden eski dir
bakıyoruz butarafa, Dell piyasadan çekiliyor...iyi kötü bir şekilde burnunu sokmuşsun,bir tane vizyonu olan aklı başında yöneticinde çıkmazmı arkadaş satışlar ortada,rakamlar ortada piyasa parası olan olmayan insanın mobile ilgisiyle kaynıyor biz ne halt ediyoruz?..
Apple; 2007,08 gibi mobil tarafına yüklendi şirket oldu iki Apple,Google desen hem yazılım hem Nexus lar ile almış başını gidiyor...Samsung keza öyle.
velhasıl laf olsun diye iş yaptıkları meydana çıkmış oldu... niye tutulmazssın işte Dell gibi ne yaptığını bilmeyen firmalar...