Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu

Son dönemde ofisler ve çalışma ortamları için dev dokunmatik ekranlar sıkça tercih edilmeye başlandı. Microsoft’un Surface Hub büyük ekranı bu alanda en çok satan ürün durumunda. Dell de ilgiyi kaçırmak istemiyor.

Dell 75 4K Interactive Touch Monitor özellikleri ve fiyatı

Dell 75 4K Interactive Touch Monitor adındaki dokunmatik monitör 75 inçlik dev bir ekrana sahip. 4K IPS panel barındıran monitör 20 noktadan dokunmatik desteği sayesinde birden fazla kişinin dökümanlar üzerinde çalışmasını sağlıyor.

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Parmaklar, avuçlar ve ekran kalemleri ile uyumlu olan ekran özel bir teknoloji sayesinde çok akıcı dokunmatik tecrübesi vadediyor. Görüntüler en canlı hale getirilirken ComfortView teknolojisi de mavi ışığın oranını azaltıyor.

Yüksekliği ayarlanabilen monitör RS232, RJ45, HDMI CEC, 2 adet standart HDMI ve USB portlarına sahip. OptiPlex Micro PC opsiyonu ile monitörü hepsi-bir-arada bilgisayar gibi de kullanabiliyorsunuz. Flat Frog Whiteboard ortak çalışma yazılımı dahil olan Dell 75 4K Interactive Touch Monitor modeli için 6000$ fiyat etiketi belirlenmiş.