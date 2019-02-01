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Intel nihayet CEO’sunu buldu

Uzun süredir CEO arayışı içerisinde olan Intel vekaleten bu görevi sürdüren Robert Swan’ı asaleten atadı. Swan 3 yıldır firmanın finans şefi olarak görev yapmaktaydı.
3 ay
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Brian Krzanich’in talimatlara aykırı ilişki yaşamasından ötürü CEO’luk koltuğunu bırakmasının ardından yaklaşık 7 aydır arayış içerisinde olan Intel nihayet aradığı taze kanı buldu. Bir süredir vekaleten CEO görevini yürüten Robert Swan asaleten bu göreve atandı.

Görev dışarıya gitmedi

Yedi aydır CEO görevi için farklı isimler gündeme geliyordu. Hatta bir ara Lisa Su ismi de gündeme gelmiş ve Intel’in AMD’yi satın almak istediği iddia edilmişti. Tüm iddialar boş çıktı ve Robert Swan CEO’luk koltuğuna oturdu.

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Intel’in yedinci CEO’su olan Robert Swan 58 yaşında ve 2016 yılından bu yana firmanın finans şefi olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda da vekaleten CEO görevini yürütüyordu. Swan’ın koltuğu bırakması ile birlikte Intel’in kalıcı bir finans şefi arayışı da başladı.

Robert Swan başına geçtiği Intel’i bir bilgisayar şirketinden veri odaklı bir şirket haline gelmesi sürecine ağırlık vereceğini belirtti. Ayrıca muhafazakâr bir tutumdan ziyade cesur bir tutum takınacağının da altını çizdi. Bu ifadeler son dönemde Intel’in veri merkezi pazarında kaybettiği payla ilgili önemli adımların atılacağına işaret ediyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/31/intel-gives-interim-ceo-robert-swan-the-full-time-job/ Yorum Yaz
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sky__walker 3 ay en beğenilen
Finançıdan ceo olmaz, finansçıdan genel müdür bile olmaz. Kurumsal firmalarda çalışan yada çalışmış olanlar ne demek istediğimi anlayacaktır.
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intel7mix 3 ay
Kayıp CEO buldular ya ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz. Artık pahalı satmaya devam o zaman beyler.
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setek01 3 ay
Tofaş, Çelik Motor gibi otomotiv firmalarının Ceoları finans kökenliydi son durum nedir bilmiyorum. Muhtar Kent yine işletme eğitimliydi bildiğim kadarıyla.
Tabi salt işletme okumak bu yolu açmaz. Tarsus Amerikan, TED, Robert, Galatasaray mezunu olup üstüne işletme iktisat ve yurtdışı lisansüstü eğitimi almış CEO ve genel müdürlerle çalıştım.

Londol School of economics mevzusu da ayrı bir parantez. Kapı gibi diploma derseniz bu dünyada tek olur derim geçerim.


2008 krizi çok şeyi değiştirdi. Teknoloji sanayi ağırlıklı firmalar için tabi ki biraz garip gelebilir ama kırbacı vuracak adam bu devirde finans kökenli de olabilir diye düşünüyorum. Hele ki finansal kaynakları bir çok ülkeden fazla olan bir kuruluş ise neden olmasın?

Dünyanın en büyük şirketlerinin hisse bilgileri nyse internet sayfalarında herkese açık şekilde belirtilmiştir. Blackrock, Vanguard, Fmr ve State Street yatırım fonları. Büyük dörtlü de denir. İntel ve AMD'nin de hissedarıdır...
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sky__walker 3 ay en beğenilen
Finançıdan ceo olmaz, finansçıdan genel müdür bile olmaz. Kurumsal firmalarda çalışan yada çalışmış olanlar ne demek istediğimi anlayacaktır.
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OverClocK1ng 3 ay
Ben demiştim Dr. Lisa SU hanım Intel'e gelmez diye...
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