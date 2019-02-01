Intel nihayet CEO’sunu buldu

Brian Krzanich’in talimatlara aykırı ilişki yaşamasından ötürü CEO’luk koltuğunu bırakmasının ardından yaklaşık 7 aydır arayış içerisinde olan Intel nihayet aradığı taze kanı buldu. Bir süredir vekaleten CEO görevini yürüten Robert Swan asaleten bu göreve atandı.

Görev dışarıya gitmedi

Yedi aydır CEO görevi için farklı isimler gündeme geliyordu. Hatta bir ara Lisa Su ismi de gündeme gelmiş ve Intel’in AMD’yi satın almak istediği iddia edilmişti. Tüm iddialar boş çıktı ve Robert Swan CEO’luk koltuğuna oturdu.

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Intel’in yedinci CEO’su olan Robert Swan 58 yaşında ve 2016 yılından bu yana firmanın finans şefi olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda da vekaleten CEO görevini yürütüyordu. Swan’ın koltuğu bırakması ile birlikte Intel’in kalıcı bir finans şefi arayışı da başladı.

Robert Swan başına geçtiği Intel’i bir bilgisayar şirketinden veri odaklı bir şirket haline gelmesi sürecine ağırlık vereceğini belirtti. Ayrıca muhafazakâr bir tutumdan ziyade cesur bir tutum takınacağının da altını çizdi. Bu ifadeler son dönemde Intel’in veri merkezi pazarında kaybettiği payla ilgili önemli adımların atılacağına işaret ediyor.