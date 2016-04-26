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Dell kurumsal bilgisayarlar ile çalışma ortamlarını geleceğe hazırlıyor

Dell, geleceğin mobil iş yaşamına en uygun kurumsal bilgisayarlarını Windows 10’un kolay kullanımı ve güvenlik özellikleriyle donatarak Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturuyor.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dell kurumsal bilgisayarlar ile çalışma ortamlarını geleceğe hazırlıyor
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Farklı çalışma koşulları farklı ihtiyaçlar doğuruyor
Dell, çalışanların günlük işleri yürütürken teknolojiyi nasıl kullandıkları konusunda daha fazla fikir sahibi olabilmek için bir araştırma hazırladı. Bu araştırma, 5 farklı çalışan karakteri ortaya çıkardı:
  • Masasında çalışan,
  • Uzaktan çalışan,
  • Belirli bir teknolojiyi şart koşan uzman kullanıcı,
  • Zamanının yarısından fazlasını bir toplantıdan diğerine koşturarak geçiren koridor savaşçısı,
  • Vaktinin çoğunu seyahat ederek ya da şirket dışından insanlarla toplantı yaparak geçiren koşturmaca halindeki profesyonel.

Özellikle, işlerinin doğası gereği 7-24 esnek olması gereken koşturmaca halindeki profesyonellerin birden çok cihaz üzerinde kusursuz bir iş akışının sağlanmasına ihtiyaç duyuyor. Ofisten müşteriye, toplantılara ve etkinliklere, sürekli olarak dışarıda aktif olduklarından daha uzun şarj ömrüne sahip cihazlar ve müşteriye yapacakları sunumlar için yüksek kalite ekranlar kullanmaları gerekiyor. Evlerinde kullandıkları cihazlardan daha iyi çalışan, daha hafif, daha ince ve stil sahibi cihazlarla çalışmaya alışkınlar. Özünde, tam güvenlikli biçim ve işleve gereksinim duyuyorlar.

Teknoloji, çalışanları mutlu ediyor
Dell’in aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerdeki çalışanlar arasında yaptığı araştırmaya göre, teknoloji gelişmekte olan ülkelerdeki çalışanlar için büyük önem taşıyor. Gelişmiş ülkelerdeki çalışanların yüzde 41’i teknolojiyi çok önemli bulurken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran tam iki katına yüzde 82’ye çıkıyor. Çalışanlar teknolojik cihazların satın alınması sürecinde fikirlerinin alınmasını önemli buluyor. Ayrıca her 2 çalışandan 1’i kendi cihazını iş amacıyla kullanmak istiyor. Dünya çapındaki şirketlerin yalnızca yüzde 54’ü çalışanlarına izin verirken, bunların yalnızca yüzde 27’si cihaz güvenliğine önem veriyor.

Dell şimdiye kadar geliştirdiği en küçük ve en ince iş istasyonu Dell Precision 15 5000 serisiyle birlikte çalışanların iyi teknolojiye sahip olurken, şirketlerin de güvenliğini sağlamasına yardımcı oluyor. Eşsiz güvenlik özelliklerinin yanı sıra Dell ProSupport Plus desteği ile sektörün en kapsamlı servis ve desteği işletmelere sunuluyor.

2020’de her 4 kişiden 3’ü mobil çalışacak
Günümüzde sayıları sürekli artmaya devam eden çalışanlar ofis dışında hareket halinde çalışıyor. 2020’ye kadar ABD’nin işgücünün yaklaşık dörtte üçünün mobil çalışacağı tahmin ediliyor. Bu dönüşüm,  hafif ve görsel olarak cazip sistemlerin yanı sıra seyahatin getirdiği yıpranma ve aşınmalara dayanıklı sistemlerine talep yaratıyor.

Yeni Intel® Core™ işlemcili Dell Latitude 13 7000 Serisi gibi ürünlere entegre edilmesinin bir örneği de NASA’da mühendislerce kullanılan karbon fiber, yüksek dirençli, hafif materyaller. Bir de kolay tutuş ve hafiflik hissi için monte edilen magnezyum alaşım yekpare gövde ve ani dış etkenlerden koruyan dayanıklı, çiziklere dirençli Gorilla® Glass ekran bulunuyor.

Ofis dışında sunum endişesi ortadan kalkıyor

Kablosuz yükleme gibi teknolojiler sabit ve mobil çalışanlar arasında köprü kurarak iş profesyonellerine yardımcı oluyor. Hareket halindeyken klavye olmadan sunum yapması gereken profesyoneller için Intel® Core™ işlemcili ikisi bir arada Latitude 12 7000 Serisi, sürekli hareket halinde olan profesyoneller için kolayca tüm özelliklerle sahip, güçlü bir laptopa dönüşebiliyor. Latitude 12, işlem hızı, hafıza ve depolama teknolojisindeki son yeniliklere ek olarak tamamen dokunmatik etkileşime sahip, 12,5 inç göz alıcı ekranı da bünyesinde barındırıyor.

Dell’in tüm kurumsal ürünleri, Microsoft Windows 10 desteği ile geliyor. Microsoft, Windows 10’u tasarladığında, şirket bunu iş dünyası için yalnızca daha güvenli ve sağlam değil, aynı zamanda çığır açan donanımın da kolaylıkla kullanılmasına imkân veren bir platform olarak da tasarladı. Microsoft Windows 10’un yazılım gücünü alan Dell ürün ve çözümleri, kurumları geleceğin çalışma ortamına hazırlıyor.


http://www.dell.com/tr/sletmeler/p/?~ck=bt Yorum Yaz
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