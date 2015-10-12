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Dell teknoloji tarihinin en büyük satın alımına imza atıyor

3 yıl
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43
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell teknoloji tarihinin en büyük satın alımına imza atıyor

Özellikle teknoloji sektöründe insanın ağzını hayretten açıkta bırakacak meblağlarda şirket satın alımları yapıldığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar Skype, WhatsApp, Instagram, DirecTV gibi pek çok platformun satıldığına şahit olduk. Şimdi ise Dell yeni bir rekora imza attı.

Bugün yapılan açıklamada Dell'in bulut depolama ve sanallaştırma konusunda global çapta faaliyetleri olan EMC firmasını satın aldığı duyuruldu. Yaklaşık 67 milyar dolara mal olacak bu satın alma teknoloji sektörünün en büyük satın alma hamlesi olarak tarihe geçti. 

Daha önce Dell, borsadaki hisselerini 24.9 milyar dolar karşılığında satın alarak kapalı bir şirket konumuna geçmiş ve büyük ses getirmişti. Yine yaklaşık 18 milyar dolar civarında bir meblağı farklı yazılım şirketlerini satın almak için kullanmıştı. 

Firma yeni satın alım hamlesi için Silver Lake ve J.P. Morgan ile birlikte çalıştı.Satın alım kapsamında EMC hissedarlarına hisse senedi başına 33.15$ ödenecek. Böylece toplamda 67 milyar dolar civarında bir değere ulaşılacak. 

Bulut depolama ve sanallaştırma konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan EMC, satın alma sonrasında Dell'in bünyesine katılırken, Dell artık bu alanda IBM ve HP'nin doğrudan rakibi konumuna geçecek. 

EMC'nin bu kadar büyük bir değere sahip olmasında özellikle VMWare şirketindeki yüzde 80 hissesinin etkili olduğu belirtiliyor. Dell; EMC ve VMWare ile birlikte büyük bilişim şirketleri pazarında  ve KOBİ pazarında varlığını daha da artıracak. EMC tamamen Dell'in bünyesine katılırken, VMWare ise ayrı bir şirket olarak borsada işlem görmeye devam edecek. 

Dell ve EMC birleşmesi ile dünyanın en büyük entegre teknoloji şirketinin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu teknoloji şirketi 2 trilyon dolar büyüklüğündeki bilgi teknolojileri pazarında da liderlik koltuğuna oturacak. 

Dell'in efsane patronu Michael Dell, bu yeni oluşumun da patronu olmaya devam edecek. Dell 24 ay içerisinde satın almayı sonlandırmayı beklerken, firmanın kredi derecesi de olumlu olarak etkilenecek. 

Dell'in satın alma için 40 milyar dolara ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Dell bu amaçla hem kendisinin hem de EMC'nin çekirdek olmayan iş kollarını satışa çıkarmayı amaçlıyor. Böylece yeni oluşum veri depolama ve sanallaştırma alanına odaklanacak. 

Bunun haricinde Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman-Sachs, J.P. Morgan ve RBC Capital Markets yatırım firmaları da Dell'e kredi sağlayacaklar. J.P. Morgan ise satın alma çalışmalarını yürütecek.  

http://www.forbes.com/sites/antoinegara/2015/10/12/httpwww-forbes-comsitesconnieguglielmo20131030you-wont-have-michael-dell-to-kick-around-anymore/ Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
67 Milyar Dolar'a sirket satin almak ve bunu 40 Milyar Dolar borclanarak yapmak mi? Management kitaplarinda okutulsun; risk budur.
1 Yanıt Yanıtla +13
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madmax50 3 yıl
fthkn
Mr. Jingles Adamlardaki paraya bak bizim merkez bankasının kasasında yok o para.
Daha geçen ay merkez bankası 100 milyar dolar soktu piyasaya. Doların yükselişini yavaşlatmak için ama işe yaramamıştı. O kadar da küçük değil Türkiye.

Gariban halkım daha milyon dolarla milyarı ayıramazken bu ülkedenin kalkınmasını bekliyoruz.
fthknMr. Jingles Adamlardaki paraya bak bizim merkez bankasının kasasında yok o para.Daha geçen ay merkez bankası 1...
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Mihrali Bey 3 yıl
Bilim ve teknolojinin uçuk paralar ettiği günümüzde, hala daha canım ülkemde habire inşaat sektörüne yapılan yatırımları ve israfları görünce insan ah ah demekten kendini alamıyor. Gerçi ne vardı, küçük enişte Gebze'de çüp fabrükasu mu ne kuruyordu. Allah razı olsun.
Bilim ve teknolojinin uçuk paralar ettiği günümüzde, hala daha canım ülkemde habire inşaat sektörüne yapılan yatırımları ve israfları görünce insan ah ah demekt...
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rorschach_ 3 yıl
Mr.Robot :) eğik E harfi. Ne dersiniz :))
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KillForYou! 3 yıl
Pazarda yapılabilecek az sayıda hamle kaldı.
İleride hamle hakları kalmayacağı için, şu durumda en kötü hareket hareketsiz kalmak dediler ve satın alımı ederinin üstünde de olsa yapmaya karar verdiler.
Bence mantıklı bir karar değil.
Bulut pazarının büyüdüğü ve ilerinin parlak pazarlarından olduğu aşikar ama beklenen hızda büyümeyecektir. Kar marjı da oldukça düşük.
Bence yapılmaması gereken bir hareketti.
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Patren 3 yıl
dell bu kadar zenginmiydi bunlar ne satiyor boyle
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Rubisco 3 yıl Patren
Pazar kötü, ortam kötü.

Firmanın kendisinin çok fazla innovatif bişey üretme imkanı zaten yok, kendisi farklı tech vs. üretebilen bi firma değil.

PC-Server-hizmet. Mesela süperbilgisayarlar için olan clusterlarda özel altyapıyı, cluster-rack için gereken interconnect altyapısını full kendisi üretemez.

Firma zaten belli bi büyüklükte. Bu şekilde belli büyüklüğe-pazar payına sahip, bulunduğu alan gereği innovasyon yapma yeteneği olmayan firmaların bi yerden sonra büyüme şansları yok. Rakipler de palazlandıkça, şartlara göre gerilemeye başlarlar. Yani birleşme bi noktadan sonra kaçınılmaz. EMC iyi bi seçim mi peki? İkisi birbirinin direk rakibi değiller. ikisi direk olarak birbirlerine rakip olacak şekilde ürün geliştirme hizmet verme peşinde değiller vs.vs. Buna benzer nedenleri var, bu yüzden mantıklı.

EMC'nin peşinde HP faln hala diretiyor. Daha yüksek teklifle gelip üstelerlerse belki ortalık şenlenir?

Para zaten kendi çeplerinden çıkmayacak. Dahası çok yüksek oranda borç alacaklar, yukarlarda yazıyor. Ee borç alıp şirket alıp daha da büyük şirket olmak? İşler böyle yürüyor artık, aksi durumda durgunluk olarak algılanan herşey firmaya zarar verecek. Yani hesapları, alacakları borcun ve maliyetinin götürülerinin hiçbişey yapmadan devam ettikleri duruma göre daha iyi sonuç vereceğini gösteriyor olmalı.

Daha yüksek faiz ile borçlanacaklar. Bu daha yüksek oranda borçlanan firmaların borç kağıtlarına yüksek getirili bono pazarı deniyor (hi-yield bond market gibi bişey). O bono pazarında da işler kesat-karışık. Bu alacakları borç orayı da karıştırıp başka firmaların borçlanma şeklini-miktarını-yükünü etkileyebilir ve zarar verebilir.
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ahnksqualt 3 yıl
Marquis-de-Sade`
fthkn
Mr. Jingles Adamlardaki paraya bak bizim merkez bankasının kasasında yok o para.
Daha geçen ay merkez bankası 100 milyar dolar soktu piyasaya. Doların yükselişini yavaşlatmak için ama işe yaramamıştı. O kadar da küçük değil Türkiye.
Mesajlarının hepsini okudum kardeşim kusura bakma ama ağır failsin. Daha alıntıladığım cümlede kusura bakmayın ben yanlış anlamışım diyerek özür bile dememişsin hala üstelemeye devam ediyorsun. Geçen 100 milyar dolar soktu piyasaya demekte ne Amerikanın ikinci ayağı biziz o zaman adamlar parayı bizim matbaada yapıyorlar o zaman. Önce bi özür dile ondan sonra konuş. İkincisi de Türkiyenin 2015 bütçesi 473 milyar lira. Bu yıl yatırım için düşünülen para 41 milyar lira. Elbette Dell ile Türkiyeyi kıyaslamayacağım ama sandığın kadar da büyük değil. Adamlar daha 4.5 milyar lira maliyeti olan köprüyü bile yap işlet devret modeliyle yapıyor Türkiye yatırımda bir Dell bile etmiyor. He altta dolanan cukkalanan paralardan bahsediyorsan sonuna kadar haklısın.

Bu nasıl mantık lan biz şimdi ruslara domates sattık diye ruslar bizden güçsüz mü? :D
Köprüyü yap-işlet ile yapıyoruz da ne oluyor bunu yapan firma tek firma mı?
Köprü yapımı için bir ekip oluştursak daha mı ucuza gelecekti?
O zaman biz şimdi ürettiğimiz yerli malı tvleri avrupaya satınca daha gelişmiş mi oluruz ?
Eğer ki büyük yapım işleri devlet kadrosundan bir birimle yapmak daha maliyetliyse özel sektöre yönelmek en doğrusu
O yüzden biraz daha mantıklı olalım :)
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
fthkn
Mr. Jingles Adamlardaki paraya bak bizim merkez bankasının kasasında yok o para.
Daha geçen ay merkez bankası 100 milyar dolar soktu piyasaya. Doların yükselişini yavaşlatmak için ama işe yaramamıştı. O kadar da küçük değil Türkiye.

Mesajlarının hepsini okudum kardeşim kusura bakma ama ağır failsin. Daha alıntıladığım cümlede kusura bakmayın ben yanlış anlamışım diyerek özür bile dememişsin hala üstelemeye devam ediyorsun. Geçen 100 milyar dolar soktu piyasaya demekte ne Amerika'nın ikinci ayağı biziz o zaman adamlar parayı bizim matbaada yapıyorlar o zaman. Önce bi özür dile ondan sonra konuş. İkincisi de Türkiye'nin 2015 bütçesi 473 milyar lira. Bu yıl yatırım için düşünülen para 41 milyar lira. Elbette Dell ile Türkiye'yi kıyaslamayacağım ama sandığın kadar da büyük değil. Adamlar daha 4.5 milyar lira maliyeti olan köprüyü bile yap işlet devret modeliyle yapıyor Türkiye yatırımda bir Dell bile etmiyor. He altta dolanan cukkalanan paralardan bahsediyorsan sonuna kadar haklısın.
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teramit 3 yıl
Dellenmişler :)
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DraGonS 3 yıl
Dell'de hayatının hatasını yapmış. o Paraya 50 Tane saray yapardı. Hiç yatırım yapma kapasitesi yok adamların.



fthkn

Mr. Jingles Adamlardaki paraya bak bizim merkez bankasının kasasında yok o para.
Daha geçen ay merkez bankası 100 milyar dolar soktu piyasaya. Doların yükselişini yavaşlatmak için ama işe yaramamıştı. O kadar da küçük değil Türkiye.




Sen 100 milyon!, sen milyar, sen dolar, peki sen bu parayı ne yaptın? Dolar uçtu diyorum bana para vermiyor. Merkez bakası bana para ver dediğimde nediyor biliyor musun? Senin .........

Melek subaşına saygılar.
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teramit 3 yıl
CodeMachine
Diyanete laf atanlar, diyanet vatandaşa hizmet veren bir devlet kurumu. Size hitap etmiyor diye bi kurumu ağzınıza sakız yapmış geveleyip duruyorsunuz. İçinize nasıl oturmuşsa ülkemizin son yıllarda dindarlaşması her haberin altında benzer muhabbet döndürüp duruyorsunuz.

hem diyorsunki vatandaşa hizmet eden hemde size hitap etmiyorsa.sıkıntı burda zaten.Milletin vergisiyle herkesin rızası olmayan bir iş yapılıyor, Ben 5 vakit namazımı kılıp haftada 3 gün orucumu tutuyorum ama diyanetin devlet tarafından finanse edilmesini son derece yanlış buluyorum.Bugün görüyoruz ki cami hocaları hükümetin tellalığını yapıyor.Hepimiz müslümanız belki ama aynı partiye oy vermiyoruz.Camilerin siyasi arenaya dönüşmesini istemeyiz.Hem laik ülkede devletle din ayrılmalı .Ne yazıkki bizde din devlete karışamıyor ama devlet dine karışıyor.
Bu arada küçülen pc sektöründe Dell in % 5 kar marjıyla 67 milyar biriktirmesi iyiymiş.
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kadirirdem 3 yıl
Risk budur abi....
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firtinax 3 yıl
CodeMachine
Diyanete laf atanlar, diyanet vatandaşa hizmet veren bir devlet kurumu. Size hitap etmiyor diye bi kurumu ağzınıza sakız yapmış geveleyip duruyorsunuz. İçinize nasıl oturmuşsa ülkemizin son yıllarda dindarlaşması her haberin altında benzer muhabbet döndürüp duruyorsunuz.

Sapla samanı birbirine karıştırıyorsun. Diyanet bizim vergilerimizi Dell kendi parasını/kredisini kullanıyor.
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CodeMachine 3 yıl
Diyanete laf atanlar, diyanet vatandaşa hizmet veren bir devlet kurumu. Size hitap etmiyor diye bi kurumu ağzınıza sakız yapmış geveleyip duruyorsunuz. İçinize nasıl oturmuşsa ülkemizin son yıllarda dindarlaşması her haberin altında benzer muhabbet döndürüp duruyorsunuz.
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smart1978 3 yıl
Türkiye de kota varken bulut mulut sen bu aşkı unut ! ...
AKK internet kotaları Türkiye de tamamen kalkmalı ...
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Umutcan 3 yıl
Geleceğin cloud'da olduğunu gören firmalar doğal olarak bu yönde atılım yapıyorlar ve piyasada önlerden yerini kapıyorlar.
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