Dell teknoloji tarihinin en büyük satın alımına imza atıyor

Özellikle teknoloji sektöründe insanın ağzını hayretten açıkta bırakacak meblağlarda şirket satın alımları yapıldığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar Skype, WhatsApp, Instagram, DirecTV gibi pek çok platformun satıldığına şahit olduk. Şimdi ise Dell yeni bir rekora imza attı.





Bugün yapılan açıklamada Dell'in bulut depolama ve sanallaştırma konusunda global çapta faaliyetleri olan EMC firmasını satın aldığı duyuruldu. Yaklaşık 67 milyar dolara mal olacak bu satın alma teknoloji sektörünün en büyük satın alma hamlesi olarak tarihe geçti.





Daha önce Dell, borsadaki hisselerini 24.9 milyar dolar karşılığında satın alarak kapalı bir şirket konumuna geçmiş ve büyük ses getirmişti. Yine yaklaşık 18 milyar dolar civarında bir meblağı farklı yazılım şirketlerini satın almak için kullanmıştı.





Firma yeni satın alım hamlesi için Silver Lake ve J.P. Morgan ile birlikte çalıştı.Satın alım kapsamında EMC hissedarlarına hisse senedi başına 33.15$ ödenecek. Böylece toplamda 67 milyar dolar civarında bir değere ulaşılacak.





Bulut depolama ve sanallaştırma konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan EMC, satın alma sonrasında Dell'in bünyesine katılırken, Dell artık bu alanda IBM ve HP'nin doğrudan rakibi konumuna geçecek.





EMC'nin bu kadar büyük bir değere sahip olmasında özellikle VMWare şirketindeki yüzde 80 hissesinin etkili olduğu belirtiliyor. Dell; EMC ve VMWare ile birlikte büyük bilişim şirketleri pazarında ve KOBİ pazarında varlığını daha da artıracak. EMC tamamen Dell'in bünyesine katılırken, VMWare ise ayrı bir şirket olarak borsada işlem görmeye devam edecek.





Dell ve EMC birleşmesi ile dünyanın en büyük entegre teknoloji şirketinin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu teknoloji şirketi 2 trilyon dolar büyüklüğündeki bilgi teknolojileri pazarında da liderlik koltuğuna oturacak.





Dell'in efsane patronu Michael Dell, bu yeni oluşumun da patronu olmaya devam edecek. Dell 24 ay içerisinde satın almayı sonlandırmayı beklerken, firmanın kredi derecesi de olumlu olarak etkilenecek.





Dell'in satın alma için 40 milyar dolara ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Dell bu amaçla hem kendisinin hem de EMC'nin çekirdek olmayan iş kollarını satışa çıkarmayı amaçlıyor. Böylece yeni oluşum veri depolama ve sanallaştırma alanına odaklanacak.





Bunun haricinde Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman-Sachs, J.P. Morgan ve RBC Capital Markets yatırım firmaları da Dell'e kredi sağlayacaklar. J.P. Morgan ise satın alma çalışmalarını yürütecek.

http://www.forbes.com/sites/antoinegara/2015/10/12/httpwww-forbes-comsitesconnieguglielmo20131030you-wont-have-michael-dell-to-kick-around-anymore/