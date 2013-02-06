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Dell'de bir dönem sona eriyor; Michael Dell ve Silver Lake, Dell'i satın alıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Dell'de bir dönem sona eriyor; Michael Dell ve Silver Lake, Dell'i satın alıyor

Dünyanın en büyük 3.PC üreticisi olma ünvanını elinde bulunduran Dell'in ortaklık yapısı değişiyor.Michael Dell'in 1988 yılında "Dell Computer Corporation" ismiyle halka arz ettiği Dell, yeniden Michael Dell'in oluyor.

Dell'den yapılan açıklamada Dell'in kurucusu ve icra kurulu başkanı Michael Dell ile Silver Lake Yatırım Firmasının ortaklığındaki konsorsiyumun Dell'in Nasdaq'da işlem gören hisselerini, 90 günlük ortalama fiyatının üzerine %37 daha koyarak 13,65 dolardan satın alacağı belirtildi. Dell'in halka açık olan hisse sayısı göz önüne alındığında Dell'in Michael Dell ve Silver Lake tarafından satın alınmasının maliyeti yaklaşık 24,4 milyar dolar olacak.

Şu anda Dell'in %14'lük hissesine sahip olan Michael Dell, bu alım işleminin Dell, Dell çalışanları ve müşterileri için yeni bir başlangıç olacağını belirtirken; özel bir şirket olarak uzun dönem stratejilerine odaklanarak sınıfının en iyi çözümlerini müşterilere sunmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Michael Dell ile ortaklık yaparak Dell'in sahibi olacak olan Silver Lake Yatırım Firması'nın üst düzey yöneticisi Egon Durban ise, Michael Dell'in gerçek bir vizyoner ve teknoloji endüstrisinin önde gelen bir ismi olduğunu; Silver Lake'in onun gibi yetenekli isimle çalışmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Satın alma işleminin finanse edilmesinde Michael Dell'in nakit ve öz kaynaklar ile, Silver Lake ve ona bağlı yatırım fonlarının nakit kaynaklarının yanı sıra MSDC Management firmasının nakit yatırım kaynakları, Microsoft'dan 2 milyar dolar borç ile ve BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse ve RBC Capital Markets'in kredileri kullanılacak. Yapılan açıklama satın alma işleminin en geç Dell'in 2014 mali yılı ikinci çeyreğine kadar tamamlanacağı ifade edilirken; yeni dönemde Michael Dell'in icra kurulu başkanı olarak çalışmaya devam edeceği belirtildi.


http://content.dell.com/us/en/corp/d/secure/2013-02-04-michael-dell-silverlake-acquisition.aspx Yorum Yaz
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yenerbalcı 6 yıl
Kaliteyi yavaş yavaş bozmaya başladılar
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Sanki Bana Pele 6 yıl
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