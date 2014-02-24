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Deniz tabanı için hazırlanan özel halı sistemiyle, dalgaların gücünden enerji elde edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Deniz tabanı için hazırlanan özel halı sistemiyle, dalgaların gücünden enerji elde edilebiliyor
Dünya üzerinde birçok üniversite ve kuruluş, dalgaların gücünden enerji elde edebilmek adına farklı sistemler üzerinde çalışıyor. Bu konuya hazırladıkları prototip deniz tabanı halısıyla katılan Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley araştırmacıları ise, çamurlu deniz diplerinden (Okyanus dalgalarının gücünü absorbe edebilmeleri ile bilinirler) aldıkları ilham ile yola çıkmış durumdalar.
Temel olarak kauçuk malzemeden üretilmiş bir halıdan oluşan sistem, dalgaların hareketlerine göre yukarıya ve aşağıya doğru bir salınım oluşturuyor ve halının altında bulunan hidrolik aktüatörler (Hidrolik akışkan basıncı ile hareket eden bir tür motor) bu hareketlerden enerji üretebiliyor. Gerçek hayat kullanımlarında 1 metre kare deniz tabanı halı sistemiyle iki hane için yetecek elektrik, 100 metrekare boyutunda bir sistemle ise 6,400 metrekarelik güneş enerjisi santrali kadar bir elektrik üretilebileceğini belirten araştırmacılar, sistemin özellikle dayanıklılık ve verimlilik noktasına vurgu yapıyorlar.
Şimdilik üniversite kapsamından denenen deniz tabanı halı sisteminin, test amacıyla önümüzdeki 2 yıl içerisinde gerçek okyanus ortamına aktarılacağı, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise ticari kullanım hazır olacağı söyleniyor. Sistemin çalışma mantığını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Deniz tabanı için hazırlanan özel halı sistemiyle, dalgaların gücünden enerji elde edilebiliyor

http://newscenter.berkeley.edu/2014/01/28/seafloor-carpet-catches-waves-to-harness-energy/ Yorum Yaz
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artenis 5 yıl en beğenilen
Güzel,
En azından bizimkiler de kişisel bazda enerji satımı için yasa hazırladı (güneş paneli takıp eve vs) elektrik çok pahalı ve kaçak + kayıp hat safhada Türkiye'de. Çözüm memur ve çalışandan fazla fatura kesmek DEĞİL bu yukarıdaki haberdir.
Ama özelleşen TEDAS için üzüntümüz derin, yada özelleşen diğer kurumlar içinde,
Güzel,En azından bizimkiler de kişisel bazda enerji satımı için yasa hazırladı (güneş paneli takıp eve vs) elektrik çok pahalı ve kaçak + kayıp hat safhada...
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carter 5 yıl
Biz daha güneş enerjisinden bile doğru düzgün faydalanamıyoruz...
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DH Misafiri 5 yıl
Taşın duyunu çıksrdılar (kaya gazı projesi) sıra geldi suya, bravo.
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fLyaTRe 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


interestingengineering.com/...

bir de böyle bişi var, eklemleri olan yılan şeklinde bir araç. sistem, eklemlerin dalga ile katlanıp açılırken oluşan hareketi elektriğe çevirme üzerine kurulu. denemesini sahil köylerin yakınında yapmışlardı ve üretilen elektriği çevredeki köylere veriyorlardı. (sahil köylerine elektrik veren başka bi projeymiş en.wikipedia.org/... başlangıç maliyetleri ve bakım bedelleri yüksek olduğunu tahmin ediyorum, fakat ihtiyacın artmasıyla pratik kullanımı artacaktır. petrol kuyuları arazilerinden çıkarılan petrollü harfiyattan (o zamanki rezervlerin yüksek olduğu ve ayrıştırma maliyeti yüksek olduğu için yüzüne bakılmayan topraktan), petrolün ayrıştırılmasının şuan gerekli bir ihtiyaç olması gibi.

yukarıdaki linkte bulunan video:

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Okisht 5 yıl
Dalga enerjisini kullanmak iyi güzel ancak bu dalgaları absorb etmenin doğal dengeye bir zararı olur mu?
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TIGERSHARK 5 yıl
sistem çok akıllıca ama tuzlu suyun çürütme gücünü nasıl engelliyecekler orası muamma bugun paslanmaz denilen metaller bile tuzlu su karşısında paslanıp çürüyor gemiler dahi 2 yılda 1 kez pasa karşı bakıma girmek zorunda
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kımyasal 5 yıl
Kaya gazından enerji üreticekler,sıra geldi suyun suyunu çıkarmaya :)
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St Batuhan 5 yıl
İyi yatırımcılarla belki süresi kısaltılır zira gerekli bir şey. Daha iyi ve efektif bir şekilde lanse edilmesi ve büyük yatırımlarla 3 sene içerisinde yaygınlaşmaya başlaması temennim. Çünkü çok fazla kullanmadığımız bir bölgeye ve gözleri de rahatsız etmeyecek bir şekilde yapılabiliyor, verimi de yüksek ama şu var deniz dibine ne etkileri olur negatif yönde. Orada da önemli canlılar var sonuçta.
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carter 5 yıl
Biz daha güneş enerjisinden bile doğru düzgün faydalanamıyoruz...
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carman 5 yıl
adamlar düşünüp yapmış umarım bu tarz ürünleri projeleri bizde kullanırızda en azından electrik faturamızı düşürürüz
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arel.gr 5 yıl
neler duyduk yillardir bunlardan.
oldu,gerceklesti seklinde varsa burda o zaman haber olsun.
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artenis 5 yıl en beğenilen
Güzel,
En azından bizimkiler de kişisel bazda enerji satımı için yasa hazırladı (güneş paneli takıp eve vs) elektrik çok pahalı ve kaçak + kayıp hat safhada Türkiye'de. Çözüm memur ve çalışandan fazla fatura kesmek DEĞİL bu yukarıdaki haberdir.
Ama özelleşen TEDAS için üzüntümüz derin, yada özelleşen diğer kurumlar içinde,
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