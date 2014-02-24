Deniz tabanı için hazırlanan özel halı sistemiyle, dalgaların gücünden enerji elde edilebiliyor

Dünya üzerinde birçok üniversite ve kuruluş, dalgaların gücünden enerji elde edebilmek adına farklı sistemler üzerinde çalışıyor. Bu konuya hazırladıkları prototip deniz tabanı halısıyla katılan Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley araştırmacıları ise, çamurlu deniz diplerinden (Okyanus dalgalarının gücünü absorbe edebilmeleri ile bilinirler) aldıkları ilham ile yola çıkmış durumdalar.

Temel olarak kauçuk malzemeden üretilmiş bir halıdan oluşan sistem, dalgaların hareketlerine göre yukarıya ve aşağıya doğru bir salınım oluşturuyor ve halının altında bulunan hidrolik aktüatörler (Hidrolik akışkan basıncı ile hareket eden bir tür motor) bu hareketlerden enerji üretebiliyor. Gerçek hayat kullanımlarında 1 metre kare deniz tabanı halı sistemiyle iki hane için yetecek elektrik, 100 metrekare boyutunda bir sistemle ise 6,400 metrekarelik güneş enerjisi santrali kadar bir elektrik üretilebileceğini belirten araştırmacılar, sistemin özellikle dayanıklılık ve verimlilik noktasına vurgu yapıyorlar.

Şimdilik üniversite kapsamından denenen deniz tabanı halı sisteminin, test amacıyla önümüzdeki 2 yıl içerisinde gerçek okyanus ortamına aktarılacağı, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise ticari kullanım hazır olacağı söyleniyor. Sistemin çalışma mantığını aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

http://newscenter.berkeley.edu/2014/01/28/seafloor-carpet-catches-waves-to-harness-energy/